опубликовано редакцией на Переводике 23.04.17 06:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Forbes”,

"Nuclear-Capable Russian Bombers Fly Near U.S. To Intimidate America" США - 22 апреля 2017 г. Америку не запугать! Nuclear-Capable Russian Bombers Fly Near U.S. To Intimidate America

Российские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, летают у границ США, чтобы запугать Америку Андерс Корр Anders Corr , На этой неделе, каждую ночь со вторника по пятницу Россия посылала свои боевые самолеты, включая пару стратегических (способных нести ядерное оружие) бомбардировщиков Ту-95, в зону опознавания ПВО США (ADIZ). В ночь на среду это были два противолодочных самолета Ил-38. В остальные три ночи Россия посылала бомбардировщики. В ответ, в течение двух из четырех ночей, американские и канадские истребители перехватывали российские бомбардировщики. Россия, вероятно, пытается запугать президента Трампа и американский народ по ряду вопросов. На этой фотографии, опубликованной ВМС США, F / A-18 Hornet осуществляет перехват одного из двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, когда они подошли к авианосцу USS Nimitz 9 февраля 2008 года в районе к югу от Японии. Credit: U.S. Navy via Getty Images Ранее в этом месяце, Трамп приказал нанести удар крылатыми ракетами по союзнику России, Сирии, из-за предполагаемого использования ею химического оружия. Трамп также угрожает союзнику России Северной Корее из-за разработки ею ядерного оружия. Всё это происходит на фоне критики администрацией Трампа агрессивных действий союзника России Китая, включающих его активность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, Гималаях, вокруг Тайваня и его поддержку развития и совершенствования северокорейских ракетных комплексов. Авианосная ударная группа “Carl Vinson”, в которую входят авианосец, два эсминца и ракетный крейсер, в настоящее время проходит мимо Индонезии и движется к Корейскому полуострову. Некоторые эксперты считают, что Трамп может начать атаку на ядерные и ракетные объекты Севера, если Северная Корея не предпримет решительных шагов в направлении ядерного разоружения.

Президент России Владимир Путин обменивается рукопожатием со своим сирийским коллегой Башаром Асадом во время их встречи в Кремле в Москве 20 октября 2015 года. Президент Сирии Башар аль-Асад совершил неожиданный визит в Москву 20 октября На переговоры с президентом России Владимиром Путиным, его первая зарубежная поездка после начала конфликта в 2011 году. Credit: ALEXEY DRUZHININ/AFP/Getty Images

Белый дом и российское посольство в Вашингтоне стремятся преуменьшить значение полетов российских бомбардировщиков. И тем не менее они выступают в качестве одной из форм балансирования на грани войны, слегка завуалированных ядерных угроз, которые в последний раз использовалась Россией против США в 2015 году. Любую ядерную угрозу нужно воспринимать всерьез. Российские полеты - это, прежде всего, показатель намерений русских. То, что Россия угрожает США ядерным оружием, - это трагедия. То что Россия делает это, чтобы поддержать таких авторитарных, морально несостоятельных лидеров, как Асад или Ким Чен Ын, говорит о многом. Полеты доказывают отсутствие взаимодействия между президентом России Путиным и президентом Трампом. Какая-либо надежда на то, что президент Трамп, возможно, растопит лёд в отношениях с Россией, для того чтобы успешнее сдерживать Китай, теперь разбита. К сожалению, полеты бомбардировщиков с ядерным оружием на борту подтверждают, что Путину доверять нельзя. Пока Россия остается авторитарной страной, ее нельзя рассматривать как надежного союзника, даже в борьбе против Исламского государства или Китая. И России следует однозначно сказать, что Америку не запугать. Хотелось бы надеяться, что американские и союзные истребители, направленные против российских бомбардировщиков, передали это сообщение.

