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опубликовано редакцией на Переводике 23.04.17 06:54
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Америку не запугать!

Nuclear-Capable Russian Bombers Fly Near U.S. To Intimidate America
Российские бомбардировщики, способные  нести  ядерное оружие, летают у  границ  США, чтобы запугать Америку

Андерс Корр  Anders Corr ,  

На  этой  неделе, каждую  ночь  со вторника по пятницу Россия  посылала  свои  боевые самолеты, включая пару  стратегических (способных  нести  ядерное оружие) бомбардировщиков Ту-95, в зону  опознавания  ПВО США (ADIZ). В ночь на среду  это  были два противолодочных самолета Ил-38. В остальные три ночи Россия  посылала   бомбардировщики. В ответ, в течение двух из  четырех  ночей,  американские и канадские  истребители  перехватывали  российские бомбардировщики. Россия, вероятно, пытается запугать президента Трампа и американский  народ  по ряду вопросов.

На этой фотографии,  опубликованной  ВМС  США,  F / A-18 Hornet  осуществляет  перехват  одного  из двух российских  стратегических  бомбардировщиков Ту-95, когда они подошли  к авианосцу USS Nimitz 9 февраля 2008 года  в  районе  к югу от Японии. Credit: U.S. Navy via Getty Images

Ранее в этом месяце, Трамп приказал  нанести  удар  крылатыми ракетами  по  союзнику России, Сирии,  из-за предполагаемого использования ею химического оружия. Трамп также угрожает союзнику  России Северной Корее  из-за разработки  ею  ядерного оружия. Всё  это  происходит  на  фоне критики  администрацией  Трампа  агрессивных  действий  союзника  России Китая, включающих  его  активность  в  Южно-Китайском  и   Восточно-Китайском  морях, Гималаях,  вокруг  Тайваня и  его  поддержку развития  и  совершенствования  северокорейских  ракетных  комплексов.

Авианосная  ударная  группа  “Carl Vinson”, в  которую  входят  авианосец, два эсминца и ракетный крейсер, в настоящее время проходит мимо Индонезии и движется к Корейскому полуострову. Некоторые эксперты считают, что Трамп может начать атаку на ядерные и ракетные объекты Севера, если Северная Корея не предпримет решительных шагов  в направлении  ядерного  разоружения.


Президент России Владимир Путин  обменивается рукопожатием со своим сирийским коллегой Башаром Асадом  во время их встречи в Кремле в Москве 20 октября 2015 года. Президент Сирии Башар аль-Асад совершил неожиданный визит в Москву 20 октября На переговоры с президентом России Владимиром Путиным, его первая зарубежная поездка после начала конфликта в 2011 году. Credit: ALEXEY DRUZHININ/AFP/Getty Images


Белый дом и российское посольство в Вашингтоне стремятся  преуменьшить  значение   полетов  российских  бомбардировщиков. И  тем не менее они выступают в качестве одной из форм  балансирования   на грани  войны,  слегка  завуалированных  ядерных угроз, которые  в последний раз использовалась Россией против США в 2015 году.

Любую ядерную угрозу нужно воспринимать всерьез. Российские полеты - это, прежде всего, показатель намерений  русских. То, что Россия угрожает США ядерным оружием, -  это трагедия. То  что Россия делает это, чтобы поддержать  таких  авторитарных,  морально несостоятельных  лидеров, как  Асад или Ким Чен Ын,  говорит  о  многом. Полеты доказывают отсутствие  взаимодействия  между президентом России Путиным и президентом Трампом. Какая-либо  надежда на то, что президент Трамп, возможно, растопит  лёд  в  отношениях  с  Россией, для  того  чтобы успешнее  сдерживать Китай, теперь разбита.

К сожалению, полеты  бомбардировщиков  с  ядерным  оружием  на  борту  подтверждают, что Путину доверять  нельзя. Пока Россия  остается  авторитарной  страной, ее  нельзя рассматривать как надежного союзника, даже  в  борьбе  против Исламского государства или Китая. И России следует однозначно сказать, что Америку  не  запугать. Хотелось бы надеяться, что американские и союзные истребители, направленные против российских бомбардировщиков, передали это сообщение.


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теги: Россия, США  
   
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