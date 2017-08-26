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дата публикации 26.08.17 18:15
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«Три писка» или УЖАСЫ китайской кухни (18+)

 

11 САМЫХ ЖЕСТОКИХ БЛЮД КИТАЙСКОЙ КУХНИ









Любой, читающий эти строки, наверняка предпочтет сегодня вечером набить живот вкусной китайской едой в соседней лавчонке, восхваляя искусство приготовления овощей, мяса, рыбы, корня лотоса, и щедро одаривая повара льстивым 好吃. А знаете ли вы, что в Китае существуют 11 кошмарных на взгляд европейца деликатесных блюд, приготовление которых ужаснет впечатлительных (не открывайте, если не уверены).

Хит-парад кулинарного Дракулы начинается…


1. Обезьяньи мозги

monkey brains

Живую мартышку приносят, вскрывают черепную коробку, вы лакомитесь ее мозгами, она кричит от боли. Бррр. По причине невероятной жестокости мы не будем показывать тут приближенные фотки.


2. Feng Gan Ji

Feng-Gan-Ji

Дословно это означает «высушенная на ветру курица». Внутренности курицы вынимают, пока она еще жива, затем добавляют туда приправы и подвешивают за лапы «готовиться». Изыск пришел из Тибета.


3. Long Xu Feng Zhao

Long-Xu-Feng-Zhao

Деликатес состоит из усиков живого карпа (Long Xu) и кусочка мяса между «пальцами» курицы на лапке (Feng Zhao).


4. Жареные утиные коготки

Roasted-ducks-claws

Утку ставят на раскаленный противень, она начинает прыгать от жара. В процессе такого «танца» утка умирает, а лапки поджариваются. А незабываемый аромат лапкам придается в процессе подливания в горло утки соевого соуса.


5. Суп из черепахи

Hot-plate-turtle

Живую черепаху кладут в кастрюлю с водой и специями и начинают подогревать на медленном огне. Когда черепахе становится жарко, она начинает пить суп, чтобы себя охладить, тем самым пропитывая внутренности приправами. Температура воды повышается, черепаха умирает в агонии.


6. Huo Jiao Lu

Fresh-Donkey

Дословно означает живой осел. Животное связывают, шеф-повар начинает разделывать еще живого и сразу подает на стол едокам. Кстати, такие зверства подвергаются сарказму в романе Мо Яня «Страна вина».


7. San Zhi Er

mice-dishes

«Три писка». Гурману приносят живого детеныша мыши и тарелку с соусом. Первый писк мышка издает, когда ее берут палочками. Второй — при макании в соус. Третий — уже при жевании.


8. Zui Xia

Drunken-shrimp

Живые креветки в алкоголе. Их помещают в крепкое пойло, чтобы они напились, потом едят живыми.


9. Хрустящий гусиный анус

Crispy-Goose-Gut

Сначала вокруг ануса ножом вырезают круг (индейцы так скальп снимали), затем вставляют указательный палец в гусиную ж_пу, вращают и вынимают, далее готовят.


10.  Жареный маленький ягненок

Grilled-Little-Lamb

Берут беременную овцу и сажают на вертел. Плод внутри нее также поджаривается. Деликатесом считается в конце разрезать живот и попробовать приготовленного детеныша.


11. Суп из акульих плавников

Shark_finning

Завершает наш кулинарный треш-рейтинг суп из акульих плавников. Мы ранее писали об этом зверстве.

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теги: Китай  
   
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