Владимир Путин поставит Совету безопасности новую задачу

Сегодня состоится заседание Совбеза, на котором будет принят план работы до 2020 года по целому ряду вопросов, включая борьбу с наркотиками и наркоманией как явлением в обществе.





Лично президент РФ Владимир Путин поручит ведомству усилить принимаемые меры, а также разработать новую модель борьбы с тем, что ежегодно убивает миллионы человек по всей стране.













Предыдущая модель, принятая в 2010 году, негативно сказалась только на распространителях, которых стало значительно меньше, однако многие наркоманы занялись кустарным изготовлением наркотиков для личного пользования, тем самым обрекая себя на скорую смерть в страшных муках.





По заявлению секретаря Совбеза Николая Патрушева, основной наркотрафик идёт в Россию из Афганистана, где для переправы героина в РФ используются страны СНГ. Единственным разумным выходом из этой ситуации является ужесточение контроля на границах сопряжённых с РФ государств.













При этом отмечается спад активности наркоторговцев на целых 16% за прошедший год: всего было совершено свыше 200 тысяч. преступлений. Увы, печальная статистика наблюдается ещё и в том, что растёт число наркоманов среди несовершеннолетних.





Последнее решается постройкой площадок, созданием секций и кружков, но, самое главное, воспитанием, которое должны дать родители.





Проблема действительно очень серьёзная – и требующая в срочном порядке вмешательства правительства, разработку новой модели и приложение всех имеющихся сил для борьбы с наркоманией в нашей стране.

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