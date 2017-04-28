Экономика России: введенные санкции против России, оказались убыточны для самого Запада

Страны Запада сами пострадали от санкций, введенных против России. Изначально их цель была – серьёзный удар по экономике нашей страны, а по итогу получилось, что потери с их стороны стали более внушительными.













На данную тему выступил Идрис Джазаири, по его словам на фоне санкций России удалось обеспечить развитие новых технологий, при этом страны которые вводили ограничения, пострадали вдвое больше чем России, их убытки составили 100 млрд. долларов.





Меры, которые приняло правительство России, для противодействия санкций введенных странами запада оказались эффективными. Он пояснил, что показатель российского ВВП демонстрировал стабильный рост с 90-х годов и остановка случилась, когда были введены санкции в 2014 году, но сейчас рост вновь возобновился.





"Сейчас в 2017 году темпы опять перешли в позитивный рост, что свидетельствует о том, что меры по адаптации, принятые правительством, были эффективными", - сказал И.Джазаири.





Общее мнение стороннего наблюдателя свелось к тому, что российским правительством были приняты эффективные меры, которые поспособствовали развитию новых технологий, тем самым Россия смогла обойти запрет на поставку высоких технологий, а они тоже были одной из составляющих санкций.

По его словам, "сейчас РФ в том, что касается разработки космических технологий, обогнала некоторые государства-инициаторы санкций".





Так же И. Джазаири заявил, что страны, которые вводили санкции против России понесли ущерб в два раза больше нежели наше государства.





"Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП",- заявил И.Джазаири.





Санкции запада сыграли с ними злую шутку, они думали, что без них Россия не сможет жить так же, как жила. Но наше правительство быстро и грамотно среагировало на введенные запреты, благодаря чему снова доказала свою независимость от других.





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