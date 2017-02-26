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опубликовано редакцией на Переводике 26.02.17 20:25
скаут: igorrr_1;
 
 

Дождь об оплате митингов

25 февраля 2017 года, накануне «марша памяти Бориса Немцова», телеканал «Дождь» как-то некстати или, как написал Максим Кац, «как-то не вовремя» решил выпустить сюжет «Массовка для митинга: сколько можно заработать, маршируя с флагом или голосуя на общественных слушаниях». Хотели пнуть «третью партию» в Госдуме, а бросили тень на всю российскую оппозицию, которая так и не смогла пройти избирательный барьер. 

На первых же секундах журналист признается, что «кто-то на митинги ходит по велению сердца, а кто-то за деньги, как мы». Под «мы», очевидно, подразумевая работников «Дождя». 

Скандалов и разоблачений митингов, за участие в которых платят, довольно много. Впрочем, как и тем подсчета участников того или иного митинга. Даже сейчас на «марше Немцова» опять разгорелись споры: сколько людей было.

Например, телеканал «Дождь» в 14:51 написал в Twitter «на акцию уже пришли около 13 тысяч человек». Ссылаются на «Белый счетчик», который фиксирует проходящих через рамки металлоискателей людей. Обратите внимание на хронику:
На 13-00 на Марш Немцова пришло 1,3 тысячи человек
На 13-30 на Марш Немцова пришло 3,5 тысячи человек (+2,2 тысячи)
На 14-00 на Марш Немцова пришло 7,7 тысяч человек (+3,2 тысячи)
На 14-30 на Марш Немцова пришло 13,1 тысяча человек (+5,4 тысячи)
На 15-05 через рамки прошли 15,2 тысячи человек. Подсчет окончен. (+2,1 тысячи)

При этом ГУВД Москвы сообщает другую цифру: примерно 5 тысяч человек. 

Как подсчитывают митингующих? «Белый счетчик» визуально – тех, кто прошел рамку, фиксируя на счетчик каждые 10 человек. Эксперты говорят, что это прибавляет порядка 10-15% в пользу митингующих. 

ГУВД на рамки металлодетекторов устанавливает специальные считывающие устройства, плюс собирает статистику, исходя из средней плотности участников на площади проведения мероприятия. Кроме того, используется и экспертная оценка съемок акций, сделанных сверху – с вертолета или высотных точек. «Все эти способы подсчета, как правило, используются в сочетании и дополняют друг друга», — рассказали в главке.

Но каждый верит своим подсчетам. И для оппозиционеров 15 тысяч – уже мало. Ведь ожидали 30 тысяч. В прошлом году их «Белый счетчик» насчитал 24 тысячи митингующих, а ГУВД – лишь 7,5. Опять в три раза меньше.

При этом, надо понимать, что ГУВД занижать цифры митингующих не имеет смысла, а вот для оппозиции завысить ее в три раза — очень даже выгодно. Особенно если еще раз взглянуть на анонс «Дождя»: «люди, которые по объявлениям приходят выражать свою гражданскую позицию, обычно получают несколько сотен рублей за присутствие на митинге. Но суммы, которые остаются у организаторов, намного серьезнее».

Одно дело «выбить» деньги у спонсоров на 30 тысячную оппозицию и отчитаться, пусть даже за половину, но не за 5 тысяч. Прав Кац, «как-то не вовремя» появилась арифметика митингов оппозиции…



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