Коррупция как государственная система России — Чечня не исключение

4 мая 2017 Казбек Чантурия

На Северном Кавказе средний размер взятки за первый квартал 2017 года составил 500 тысяч рублей (8 800 $). Это в 12 раз больше чем прошлогодние показатели. Об этом на прошлой неделе сообщил начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин.





Повышение среднего размера взятки в регионе, по мнению полицейского чина связано с тем, что правоохранительные органы стали чаще ловить преступников, как дающих, так и берущих взятки. Так, по его словам, сотрудники ведомства задокументировали уже семь крупных фактов со взятками в 1–1,5 млн рублей (17 500–26 300 $). В январе — марте 2017 года по округу задокументировано 67 фактов взяточничества, из которых 18 — в крупном и особо крупном размере.

Северный Кавказ, как и в целом весь Кавказ еще в советские времена считался одним из самых коррумпированных регионов. Навязанная и управляемая из центра коррупция пережила эту страну и ничем не изменившись процветает и в нынешнее время. Не стоит в стороне и «самая процветающая и безопасная» Чечня, которая «больна» всеми системными болезнями российской власти.

Чеченские власти очень не любят, когда о ее внутренних проблемах становится известно на весь мир. Поэтому, очень часто выявленные коррупционеры и взяточники из числа чиновников, особенно высокого ранга не фигурируют в сообщениях СМИ. Это не означает, что им все «сходит с рук». Борьба с коррупцией по-чеченски происходит по-другому, порой попирая тот же закон, который нарушили преступники.

Пальцев на двух руках не хватит, чтобы пересчитать тех чиновников, наказанных за воровство государственных денег. Глава Чечни Рамзан Кадыров воспринимает это как личное оскорбление. К таким хапугам принимаются меры самые строгие. Могут изъять всю недвижимость, лишить автопарка и все это обратить в пользу государства. Так было с рядом чиновников, которые возглавляли восстановление в республике в конце 2000-х годов.

В Чечне, несмотря на утверждение что республика чиста и непорочна в мздоимстве, охотно и берут, и дают взятки. Лишь малая часть таких преступлений афишируется. Например, недавно был задержан высокопоставленный офицер Следственного комитета РФ по Чечне Иса Юсупов. «Оборотень в погонах» был задержан с поличным, в момент передачи взятки в размере ста тысяч рублей (1 750 $), за прекращение им самим же инспирированного уголовного дела. Следуя народной примете, следователь вернул давшему ему взятку одну купюру из стопки денег. Это несет символический характер, что означает «не обеднение дающего».

Самое масштабное распространение коррупции в Чечне случилось в начале 2000-х годов, когда российские власти стали выплачивать жителям материальную компенсацию за утерянное во время военных действий жилье и имущество. Несоизмеримый с нанесенным ущербом размер 350 тысяч рублей, а это на то время чуть более 10 тысяч долларов, для многих жителей, проживающих на грани нищеты в разрушенной войной республике, стал жизненно важным. Несмотря на мизерную сумму, люди в массовом порядке получали эти деньги.

Очень мало людей, которые даже и эту сумму получили на руки в полном размере. Разные аферисты, имеющие связи в комиссии по выплатам компенсации очень нагло и открыто забирали проценты с каждой суммы. Обычная ставка — 50 тысяч (880 $) для того, чтобы просто получить полагающуюся сумму. Для ускоренного получения в течении нескольких дней — 50 процентов.

Тех, кто решился пожаловаться властям, коих было не очень много, запугивали и возбуждали фальсифицированные уголовные дела. Последний такой случай произошел в прошлом году с жителем селения Кенхи Рамазаном Джалалдиновым. Село находится в Чечне в высокогорном селении, где проживают этнические аварцы. Он пожаловался через СМИ на беспредел местных чиновников, которые не выполняют свои должностные обязанности и в присваивании денежные средств, выделенных на восстановление и развитие села. Для чеченских властей, данное заявление было воспринято как дерзкий вызов, и вся репрессивная государственная машина была направлена против одиночки-правдоискателя. На его дом был совершен налет силовиками, он с семьей сумел уйти через горы в Дагестан. Оттуда уже, через месяц он записал свое опровержение и извинения перед главой Чечни Кадыровым. Только тогда в селе начали строительные работы. Затем Джалалдинов заново поднял вопрос, и заявил, что все работы, которые ведутся — это фикция для отвода глаз общественности. Затем ему опять пришлось сбежать и в данное время он проживает в Дагестане.

https://youtu.be/WPPifBlB8iw



Для того чтобы устроиться на работу в Чечне, например, в полицию на должность простого рядового, в функции которого входит поднимание и опускании шлагбаума, тоже необходимо заплатить определенную сумму. По некоторым данным она варьируется от 200 до 300 тысяч рублей (3 500–5 300 $).

На другие, более серьезные должности, сумма намного выше. При этом, коррупционеры и взяточники не скрывают, что вся государственная система в России выстроена и держится именно на этом.

«Если я не буду брать, и естественно отдавать деньги наверх, то меня как один из многочисленных звеньев этой цепи, выкинут с работы и возьмут другого», — говорит один из чиновников.

«Мы не виноваты в том, что берем и даем взятки. Виновата система, которая существует еще с советских времен. Правда, тогда масштабы были иными и не так лицемерили наши государственные мужи», — продолжает чиновник.

У независимых чеченских аналитиков, которые анонимно комментируют ситуацию с коррупцией в республике, нет никакого сомнения, что все это делается с ведома местного руководства.

«Все знают об этой ситуации, и помимо этого она жестко управляемая и контролируемая», — так охарактеризовал один из них.

Вместе с повальной коррупцией и взяточничеством в стране, власти часто заявляют о борьбе с финансовыми преступлениями и мздоимством. Особое внимание по традиции обращено на Северный Кавказ. Три с половиной года назад, в 2013 году президент России Владимир Путин на заседании правительства привел, как он сам оценил слишком большие цифры уровня коррупции в СКФО.

https://youtu.be/O1ZxLkzHICw



По его словам, за первое полугодие было совершено более 1 600 преступлений данного характера. По 10 преступлений, если разбить на каждый день. Он потребовал в первую очередь от правоохранительных органов усилить борьбу с этим явлением. Данные которые привел в своем докладе начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин, о том, что, размер взяток в республиках Северного Кавказа увеличился по сравнению с прошлогодними показателями, красноречиво показывает, как ведется борьба с коррупцией в России.

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