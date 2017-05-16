Штаты намерены расквитаться с Асадом





Сирийскому президенту Башару Асаду пора перейти от слов к действиям. Если он не начнет прилагать усилия, чтобы установить полный контроль над провинцией Дейр-эз-Зор, то уже в ближайшее время может лишиться не только «богатых» территорий, но и собственной жизни.

К такому выводу приходит политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) он рассказал об угрозе Асаду, которая угрожает ему из-за его «бездействия».

По словам Сотниченко, союзники правительства Сирии – прежде всего, Россия – делают огромный вклад в искоренение террористов на сирийской земле. «Исламское государство»* терпит поражение, но сам Башар Асад не закрепляет победу, а его медлительность может привести к потере нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор и даже неминуемой смерти.

«У Асада останется контроль над прибрежной территорией Сирии – над провинцией Латакия, без потенциальных возможностей восстановления, без ресурсов, без связей со своими союзниками – в частности, с Ираном, и без источников дохода. В этом случае, если США будут контролировать Дейр-эз-Зор, они могут начать кампанию по свержению Башара Асада», — считает эксперт.

Политолог отмечает, что операция по свержению Башар Асада продолжается. Американская администрация уже недвусмысленно намекает Кремлю о нелегитимности сирийского президента. Свержение уже идет на дипломатическом уровне и любой прекрасный момент США от разговоров может перейти к действиям.

«Именно об этом говорили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров. России фактически был поставлен ультиматум: пока Россия сотрудничает с Асадом – не стоит ждать ни снятия санкций, ни сотрудничества по борьбе с международным терроризмом», — уточняет Сотниченко.

Впрочем, если Башар Асад желает остаться лидером Сирии, то ему необходимо собрать все силы, объявить военное положение и привлечь тех, кто остался в тылу. В противном случае, сирийского президента может ждать очередная «Арабская весна». Чтобы её избежать, нужно прибегнуть к тактике «Пан или пропал».

«Если сирийские правительственные войска выходят на границу с Иорданией и отправляются на Дейр-эз-Зор – то победителем становится Асад: он может использовать нефть и для восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии, и для того, чтобы прокормить беженцев», — говорит эксперт.

И времени у Башара Асада остается всё меньше. В ночь на понедельник Силы специальных операций США вместе с боевиками «Сирийской свободной армии» выдвинулись освобождать от террористов ИГ* район поселка Хумейма в 90 км от Пальмиры. Целью этого «отряда» является захват города Абу Кемаль на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Так что у Башар Асада остается все меньше времени. Пора уже объявлять военное положение и брать ситуацию в свои руки. Иначе ей воспользуются США.

*Организация запрещена на территории РФ.

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