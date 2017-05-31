Северокорейский чиновник: Мы можем нанести ядерный удар по Китаю

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует баллистическую ракету Hwasong-12 (Марс-12) Это недатированное фото опубликовано Центральным телеграфным агентством Северной Кореи.

Приходят комментарии о том, что Северная Корея, несмотря на нарастающее давление, продолжает ракетные испытания





ASIA UNHEDGED MAY 25, 2017

Китай находится в пределах досягаемости [наших ракет] и Северная Корея может нанести удар по нему своими ракетами с ядерными боеголовками, это слова северокорейского лектора, сказанные им группе государственных чиновников через неделю после испытания Пхеньяном ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12.

Агентство UPI, цитируя «несколько источников», которые говорили с Radio Free Asia, назвало это высказывание необычным выражением открытой враждебности со стороны Северной Кореи к его наиболее важному союзнику - Китаю.

Несколько источников в северокорейской провинции Yanggang сообщили Radio Free Asia, что это заявление было сделано в субботу во время лекции перед аудиторией государственных «субподрядчиков» в зале заседаний провинциального комитета партии провинции Yanggang.

«Недавно разработанная и успешно запущенная новая ракета Hwasong-12 способна нести ядерную боеголовку и поражать любые цели в Китае», процитировал Radio Free Asia слова лектора на встрече один из источников.

Северная Корея осуществила пуск ракеты Hwasong-12 в воскресенье, направление полета - в воды у восточного побережья страны. Это был второй испытательный пуск ракеты Пхеньяном за неделю.

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