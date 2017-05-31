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опубликовано редакцией на Переводике 31.05.17 05:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Северокорейский чиновник: Мы можем нанести ядерный удар по Китаю

North Korean leader Kim Jong Un inspects the long-range strategic ballistic rocket Hwasong-12 (Mars-12) in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын  инспектирует баллистическую ракету Hwasong-12 (Марс-12) Это  недатированное  фото  опубликовано Центральным телеграфным агентством Северной Кореи.

Приходят  комментарии о  том,  что Северная  Корея,  несмотря  на  нарастающее давление,  продолжает   ракетные испытания


ASIA UNHEDGED MAY 25, 2017

Китай находится в пределах досягаемости  [наших  ракет]  и  Северная Корея  может  нанести  удар  по  нему  своими  ракетами  с  ядерными  боеголовками,  это  слова  северокорейского  лектора,  сказанные  им  группе  государственных  чиновников  через неделю после испытания  Пхеньяном ракеты  среднего  радиуса  действия  Hwasong-12.

Агентство  UPI, цитируя «несколько источников», которые говорили с Radio Free Asia, назвало  это  высказывание  необычным  выражением  открытой враждебности со стороны Северной Кореи к его наиболее важному союзнику - Китаю.

Несколько источников в  северокорейской  провинции Yanggang   сообщили  Radio Free Asia,  что  это  заявление было сделано в субботу во время лекции перед аудиторией государственных «субподрядчиков» в зале заседаний провинциального комитета партии провинции  Yanggang.

«Недавно  разработанная  и  успешно  запущенная   новая  ракета  Hwasong-12  способна  нести  ядерную  боеголовку  и поражать любые  цели в Китае», процитировал  Radio Free Asia  слова  лектора на встрече  один из источников.

Северная Корея осуществила  пуск  ракеты  Hwasong-12  в воскресенье, направление  полета  -  в  воды  у  восточного  побережья  страны. Это был  второй испытательный  пуск  ракеты Пхеньяном за  неделю.


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теги: Северная Корея  
   
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