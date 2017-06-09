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опубликовано редакцией на Переводике 09.06.17 15:57
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Владимир Путин осадил Мегин Келли и предупредил Оливера Стоуна

В последнее время чрезмерное внимание приковано не только России, но и личности Владимира Путина. Особенно со стороны западных журналистов, которые любят задавать российскому лидеру неудобные, а иногда даже провокационные вопросы.

Начнем, наверное, с американской журналистки Мегин Келли. Одна из самых высокооплачиваемых ведущих, не так давно посещала Россию, где была модератором на саммите ПМЭФ-2017. Представительница NBC успела задать достаточно провокационных вопросов Владимиру Путину, однако в ответах так и не услышала желаемого признания о российских хакерах, о «руке Кремля», поворошившейся в выборах в США, о Трампе, который работает на Кремль и т.д..

Ровным счетом Владимир Путин осадил Мегин Келли, назвав всю ситуацию вокруг России выдумкой, и она с «пустыми карманами» была вынуждена ехать к себе на родину. Вероятно, «лепить» и фабриковать новости так, чтобы они были поданы американским гражданам «правильно». Больше-то ничего не оставалось делать.

В свою очередь, поведение американской журналистки раскритиковал известный американский режиссер, создатель фильмов «Нерассказанная история США», «Украина в огне» и «Сноуден», а также тот человек, который уже не один раз брал интервью у Владимира Путина, Оливер Стоун. Он подчеркнул, что в отличие от Мегин Келли президент РФ знает своё дело.

«Я считаю, что она выглядела привлекательно и задавала провокационные вопросы, но она была не в состоянии что-либо обсуждать или противостоять ему, потому что не знает многих вещей», — пояснил Стоун.

Причем сам американский режиссер на днях должен выпустить фильм о Владимире Путине, где затронуты многие вопросы внутренней и внешней политики России, что также свидетельствует заинтересованностью в личности российского президента.

Так среди прочих вопросов прозвучал довольно-таки острый запрос об отношении Владимира Путина к лицам нетрадиционной ориентации. Режиссер поинтересовался, считает ли президент РФ проявлением дискриминации закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, и чтобы сделал Путин, если бы оказался в общем душе с геем на подводной лодке.

«Вообще-то, никаких притеснений нет… Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо», — пошутил в ответ Путин.

В общем, каким бы ни было внимание к Владимиру Путину, он достаточно уверенно и убежденно парирует все каверзные вопросы со стороны. При этом приводит достаточно доказательств того, что Россию необоснованно критикуют на Западе. Вот и в этот раз Владимир Путин осадил Мегин Келли и предупредил Оливера Стоуна.

Антон Орловский


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теги: Владимир Путин, Россия  
   
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