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дата публикации 13.06.17 06:07
скаут: Игорь Львович;
   
 

Израиль будет испытывать противоракеты на Аляске


 Система ПРО "Хец-2"
Фото: Hadas Parush/Flash 90

Израиль получит возможность впервые провести испытания ракет системы ПРО Хец-3 в штате Аляска (США).


Как говорится в сообщении Второго канала ИТВ, речь идет о совместном проекте ЦАХАЛа с Агентством США по противоракетной обороне.

Осуществление проекта, как ожидается, начнется через нескольких месяцев.

Эксперимент будет проходить на полигоне Кадьяк, где система Хец будет направлена на цель, которая имитирует иранские баллистические ракеты нового поколения.

Решение о проведении испытаний на полигоне Кадьяк было принято из-за того, что это относительно обособленная и малонаселенная область.

После перехвата целевой ракеты, который может привести к рассеиванию осколков на определенной территории, нет опасений, что маневры ПРО на Аляске могут привести к ранению людей и нанесению материального ущерба.


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теги: Израиль  
   
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