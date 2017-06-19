Острова преткновения: к чему приведёт совместное освоение Курил Россией и Японией

Александр Бовдунов

18 июня состоится первый чартерный авиарейс между Южными Курилами и японским островом Хоккайдо. Развитие авиасообщения между территорией Японии и российскими островами станет одним из шагов на пути их совместного освоения двумя странами. Впрочем, у ряда экспертов эта инициатива вызывает опасения. По их мнению, расширение сотрудничества с Токио может привести к территориальным уступкам со стороны Москвы. RT выяснял, насколько оправданна такая точка зрения.



Sergey Frolov globallookpress.com

Заманчивые перспективы

Договорённость о начале регулярного авиасообщения между Японией и территорией Курил была достигнута в апреле 2017 года во время визита в российскую столицу премьер-министра Японии Синдзо Абэ. До этого японцы могли посетить острова только морским путём. 18 июня состоится первый чартерный рейс из Японии на острова Кунашир и Итуруп и обратно. Пассажирами рейса станут бывшие жители Курильских островов, которые хотят посетить могилы своих предков.

Развитие авиасообщения с четырьмя островами Южных Курил — Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и Хабомаи — логичный шаг в рамках реализации концепции совместного освоения этих территорий, которую лидеры двух стран согласовали в декабре 2016 года во время визита Владимира Путина в Японию. Тем более что вслед за японской гуманитарной миссией в ближайшее время на острова прибудут представители бизнеса этой страны.



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В конце мая в Южно-Сахалинске прошли переговоры руководства области с японскими предпринимателями и представителями органов государственной власти во главе с советником премьер-министра Японии Хасэгавой Эйити. Тогда было заявлено, что в конце июня — начале июля бизнес-миссия посетит непосредственно Южные Курилы, где будут обсуждаться вопросы по конкретным проектам, связанным с развитием экономики островов. Предложения, поступившие с обеих сторон, в настоящее время изучает российский МИД.

Туризм — наряду с рыболовством, аквакультурой, геотермальной энергетикой, экологией и сотрудничеством в сфере здравоохранения — является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Японией на Южных Курилах.

«Работы там много: в первую очередь это рыболовство, переработка рыбы, туризм, медицинское обслуживание населения», — подчеркнул в интервью RT профессор Восточного университета Анатолий Кошкин.

Однако он отмечает, что остаётся нерешённым главный вопрос: законам какой страны — России или Японии — будет подчиняться японский бизнес на Южных Курилах, ведь Япония оспаривает суверенитет России над этими четырьмя островами.





А судьи кто?

Несмотря на то что российская сторона, и в первую очередь помощник президента России Юрий Ушаков, неоднократно заявляла, что любая хозяйственная деятельность на островах Южной Курильской гряды должна осуществляться на основе российского законодательства, японцы не считают это решение окончательным.



AFP

«Премьер-министр Японии после возвращения президента Путина на Родину дал интервью, из которого следовало, что речь идёт не о следовании российскому законодательству, а о создании нового формата и особого, специального законодательства, которое, как говорят японцы, не подвергало бы сомнению их позицию о том, что эти острова — японские», — объясняет Анатолий Кошкин точку зрения японской стороны.

«То есть, по сути дела, речь идёт о фактическом предоставлении японцам на нашей суверенной территории статуса экстерриториальности, что, естественно, является нарушением действующей Конституции Российской Федерации», — считает эксперт.

Глава московского представительства РОТОБО (Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами) Дайсукэ Саито в статье для информационно-аналитического агентства «Восток России» объяснил причины такой позиции японцев. «Если Япония признает юрисдикцию России над северными территориями, а японские предприятия будут вести деятельность в соответствии с российским законодательством, то получится, что Япония сама отвергнет свои позиции, заключающиеся в том, что северные территории являются исконными территориями Японии», — подчёркивает Дайсукэ Саито.

Поэтому в настоящее время, по его словам, японская сторона озабочена тем, чтобы в рамках соглашений с Россией японскому бизнесу на Курилах была бы предоставлена возможность работы без признания верховенства российского законодательства. «Если предусматривается создание особой экономической зоны, то Японии и России нужно заключить межправительственное соглашение или договор, в соответствии с которым будет учреждена особая компания совместного управления», — полагает японец.

Стороны пока не пришли к согласию относительно того, как будет — и будет ли в принципе — согласовываться законодательство двух стран в ходе совместного освоения островов

Как подчеркнула 8 июня на брифинге во Владивостоке официальный представитель МИД России Мария Захарова, юридические вопросы совместного хозяйствования на Курилах начнут обсуждать после того, как будут приняты конкретные проекты развития островов. «Планируется <…> согласовать ряд конкретных инициатив, реализация которых содействовала бы социально-экономическому развитию южных Курильских островов, — заявила Захарова. — После этого будем готовы обсуждать с японской стороной юридические рамки их осуществления».

«Сейчас сложно ожидать, что Россия пойдёт на столь серьёзную уступку Японии, что позволит применять японское законодательство на Южных Курилах, — заявил в интервью RT преподаватель МГИМО(У), эксперт Российского совета по международным делам Владимир Нелидов. — Возможно, будут найдены какие-то компромиссные формы, выстроена какая-то система, которую станут интерпретировать и так и этак: японцы начнут говорить, что они добились уступок от российской стороны, российская сторона сможет утверждать, что всё осуществляется на основании законодательства Российской Федерации», — полагает эксперт.

«Общий смысл ситуации в том, что стороны смогут развивать экономическое сотрудничество столько, сколько это будет возможно. Какой-то предел, несомненно, будет, и этот предел будет обусловлен теми разногласиями относительно суверенитета над островами, которые никуда не делись», — уверен Нелидов.





Троянский дракон

По словам Анатолия Кошкина, если Россия в первую очередь заинтересована в развитии своих восточных территорий и экономическом сотрудничестве с Японией, то японцы, наоборот, мотивированы стремлением закрепиться в регионе, а не возможной экономической выгодой. «У премьер-министра Японии Абэ есть советники, которые убеждали его согласиться с предложениями российской стороны, дабы постепенно приучать местное население к японскому присутствию и к тому, что участие Японии в жизни этих территорий создаёт более благоприятные условия для местного населения, чтобы оно, в отличие от нынешней ситуации, соглашалось с поиском какой-то формулы, какого-то пути передачи этих островов Японии», — утверждает эксперт. «По сути дела, речь идёт о своеобразном троянском коне, которого японцы хотели бы запустить на эти территории», — считает Кошкин.



РИА Новости

Эксперт отмечает, что сам по себе курильский вопрос не оказывает серьёзного влияния на общий уровень экономического сотрудничества России и Японии. Более того, по его словам, уровень экономического взаимодействия до 1991 года был выше, несмотря на жёсткую позицию советского руководства по поводу статуса Южных Курил — или благодаря ей. «В советские времена, когда наша позиция была твёрдая, когда японцы это понимали, они шли на широкое торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной и получали прибыли от этого», — утверждает он.





«Я отнюдь не являюсь противником торгово-экономических связей с Японией, но я противник того, чтобы это сотрудничество использовалось для создания ситуации, при которой наша страна может пойти на территориальные уступки», — заявляет Кошкин.





Новый подход

Владимир Нелидов согласен, что Курильские острова не представляют «жизненно важного интереса» для японского бизнеса. По его словам, если бы существовала особая экономическая заинтересованность японских деловых кругов в Курилах, «то японский бизнес пошёл бы туда раньше, несмотря на какие-то политические проблемы, или по меньшей мере попытался бы их обойти». В то же время эксперт отмечает, что добиться политических результатов за счёт экономического сотрудничества стремятся обе стороны.



kremlin.ru

Так, отвечая на вопросы журналистов по итогам прямой линии 15 июня 2017 года, президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель совместного освоения островов — создание нового качества отношений между странами, повышение взаимного доверия между странами. «Мы исходим из того, что совместная работа на островах возможна. И мы к этому относимся так, что мы должны создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем», — заявил глава государства.

«Какую форму приобретут окончательные решения, мы пока не знаем, — подчеркнул Путин. — Но без создания соответствующих условий, которые должны выражаться в повышении обстановки доверия, сделать вообще ничего невозможно»



«Проект совместного освоения Курил является частью так называемого нового подхода, который провозгласил Абэ в отношении России», — отмечает Владимир Нелидов. «Надо понимать, что этот новый подход не означает, что Япония отказывается от своих притязаний на Южные Курилы. Точно так же это не значит, что мы отказываемся от того, что это наша земля», — утверждает он.

Смысл совместного освоения островов — «в будущем выйти на такой уровень взаимоотношений, при котором случилось бы то, что сейчас невозможно: Россия надеется, что японцы перестанут серьёзно настаивать на возврате Южных Курил, а японцы — что российская сторона пойдёт на территориальные уступки», — считает Владимир Нелидов.

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Однако сейчас говорить, что одна из сторон идёт навстречу другой в вопросе статуса Южных Курил, по мнению Нелидова, нельзя. Он призывает не питать иллюзий относительно экономического эффекта от совместного освоения Южных Курил.

«В принципе сложно представить, что сейчас Абэ скажет, что японскому бизнесу надо вкладываться в эти территории и этот бизнес туда пойдёт — так японская экономика не работает, — отмечает Нелидов. — Надеяться на какой-то бум нельзя». В то же время тот факт, что новый формат сотрудничества между Россией и Японией на Курилах уже запущен, внушает ему сдержанный оптимизм. «Работа идёт, это определённый прогресс, это не то, что было раньше, и потенциал далеко не исчерпан», — полагает эксперт.

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