Захват детей украинскими пограничниками и случай Daily Mail: Крым за неделю

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На уходящей неделе в Крыму обсуждали пляжи, начало турсезона и застройку береговой линии, а на Украине — новые козни против жителей российского полуострова.

Более 3500 маленьких российских граждан оказались «заперты» на Украине практически в положении заложников. Об этом сообщило издание «Примечания». В сложной ситуации находятся крымские семьи с детьми, родившимися после февраля 2014 года, которые в последнее время по личным вопросам ездили на Украину. Маленьких крымчан украинские силовики беспрепятственно пускали на украинскую территорию, а вот выпускать — отказываются, требуя для выезда в Крым детские украинские загранпаспорта нового образца. Однако получить данные документы у крымчан возможности нет — для украинского государства детей с российскими свидетельствами о рождении «не существует».

Многие родители в момент выезда специально уточняли у украинских пограничников, не будет ли у них проблем при возвращении домой, силовики их заверяли, что все будет хорошо и, как оказалось, просто лгали. Родителей малышей украинские госслужащие сейчас шантажируют — выдать детские загранпаспорта детям обещают лишь в том случае, если родители официально посетят российское консульство и выйдут из гражданства РФ. Более того, перестали выпускать в Крым любых несовершеннолетних, следующих без обоих родителей, если у них нет заверенного у украинского нотариуса разрешения на «выезд» и от отца, и от матери. В ситуации, когда второй родитель находится в Крыму, это может стать практически неразрешимой задачей. Жители Крыма начали подавать иски по поводу сложившейся ситуации в украинские суды, однако о случаях позитивного решения данного вопроса ничего не известно.

Впрочем, случаются на границе инциденты, свидетельствующие о том, что порою люди сами забывают даже об элементарной осторожности. Так, по данным «НК», украинские силовики задержали на крымской границе жительницу Донецкой народной республики, предъявившей пограничникам паспорт ДНР. Как оказалось, женщина въехала в Крым через Керченскую переправу (все российские органы власти официально признают документы республик Донбасса), а покинуть полуостров попыталась через КПП «Чонгар». После составления протокола об административном правонарушении, сотрудники госпогранслужбы Украины передали женщину в СБУ. Как ситуация с задержанием детей, так и инцидент с жительницей ДНР свидетельствуют о том, что и жителям Крыма, и гостям полуострова от посещения территории Украины из соображений безопасности лучше воздерживаться.

Украинские чиновники тем временем продолжают радовать общественность интересными оценками событий, происходящих на территории полуострова. Так, газета «Сегодня» сообщила о том, что так называемый заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обвинил российские власти в том, что они «искусственно изменяют демографический состав» Крыма, ввозя на его территорию семьи российских военнослужащих. На заявление чиновника многие интернет-пользователи Украины и Крыма отреагировали с иронией.

Скандал на Украине и жизнерадостное обсуждение в Крыму вызвала публикация британского таблоида Daily Mail. Описывая уничтожение в районе Севастополя немецкого боеприпаса времен Великой Отечественной войны, английские журналисты подчеркнули, что события разворачивались в России. Это сообщение вызвало гнев у Министерства иностранных дел Украины и у множества украинских патриотов, атаковавших страницы Daily Mail в соцсетях. Как сообщили «Новости Крыма», британская газета, в конце концов, удалила из новости упоминание о российском статусе Севастополя, однако, вопреки требованиям Киева, украинским его называть не стала.

Украинские СМИ живо поддержали продление еще на год санкций ЕС против РФ, связанных с Крымом и Севастополем. Что характерно, в самом Крыму данную проблему в СМИ и соцсетях почти не упоминали. Вместо этого центральной темой для обсуждения на полуострове стало начало туристического сезона и связанные с ним вопросы.

Как сообщило издание «НК» со ссылкой на Министерство курортов и туризма Крыма, количество посетивших полуостров туристов за первые пять месяцев текущего года практически не изменилось по сравнению с прошлогодними показателями (снижение въездного потока составило всего 0,3%). Больше всего отдыхающих (56%) направилось на Южный берег Крыма. В ближайшее будущее крымские власти смотрят с оптимизмом: ООО «Морская дирекция» официально заявило, что, начиная с 10 — 12 июня, поток граждан России, въезжающих в Крым через Керченскую переправу, резко вырос.

Сами республиканские власти работают над тем, чтобы отдых в Крыму был интересным и комфортабельным. Как сообщают «Новости Крыма», министерство курортов и туризма республики собирается сделать особый акцент на развитии этнографического туризма. В Евпатории в этой сфере был реализован проект «Малый Иерусалим» (в его рамках восстановили исторический облик целого городского квартала). Объект стал чрезвычайно популярен, по нему провели даже рекордную экскурсию — сразу для 7000 человек.

«Исторический облик» продолжают возвращать и плато Ай-Петри. Там уже демонтировано около 90% ларьков и шалманов, которыми гора была застроена в украинские времена. Предприниматели обязаны вывезти свои вещи до 25 июня. После этой даты очищать и «окультуривать» плато будут уже ялтинские коммунальщики.

В Евпатории на днях объявили о результатах конкурса «Культурная мозаика Крыма», в ходе которого эксперты определяли лучшие достопримечательности полуострова. Как сообщили «Новости Крыма», «лучшим объектом экскурсионного показа признан Ливадийский дворец-музей, второе место присвоено Картинной галерее ГБУ РК „Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник“. Кроме того, в номинации „Лучший городской маршрут“ третье место заняла экскурсия по Керчи „Митридатский серпантин“, разработанная сотрудником Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Ольгой Решетниковой. Также лучшей тематической экскурсией стала программа „Семья в истории“ в поселке Черноморское, подготовленная музеем-заповедником „Калос Лимен“. Дом-музей А.П. Чехова в Ялте награжден в специальной номинации „За внедрение инновационных форм экскурсионного обслуживания“».

Завершается проверка готовности к началу туристического сезона крымских пляжей. «Новости Крыма» со ссылкой на руководство евпаторийской администрации, сообщили о том, что отдыхающих ждут уже 98% пляжей Евпатории. А в Севастополе нашли временное решение проблемы «летней стройки» на городском пляже «Солнечный». После того, как местные жители стали активно протестовать в связи с закрытием пляжа из-за реконструкции примыкающего к нему сквера Анны Ахматовой, строители и местные власти приняли решение сделать проход к морю прямо через территорию стройплощадки, огородив его металлическими листами.

Отдельную работу по подготовке к туристическому сезону крымские власти проводят совместно с налоговиками. «На карандаш» берут всех, кто сдает жилье отдыхающим в частном порядке. Рантье должны будут уже в ближайшем будущем получить патенты, позволяющие оказывать соответствующие услуги, качество которых будет контролировать крымское Минтуризма.

О том, что «черные копатели», занимаясь расхищением культурного наследия Крыма, нередко выполняют заказы зарубежных коллекционеров, издание «Новости Крыма» сообщило со ссылкой на руководство Федеральной службы безопасности по Республике Крым и Севастополю. В Центральном музее Тавриды открылась выставка «ФСБ против «черной археологии», на которой было презентовано около 200 экспонатов, изъятых органами госбезопасности у «черных копателей».

В Севастополе тем временем продолжаются разбирательства по земельным вопросам. Издание «Примечания» сообщило о том, что в комиссию по подготовке заключения о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Севастополя будут включены представители Министерства обороны РФ. С ними городские чиновники и «земельщики» будут обсуждать вопросы, связанные с целевым назначением земельных участков, некогда принадлежавших Минобороны СССР, а позже переданных городу и используемых для гражданских нужд.

Также «Примечания» проинформировали общественность о том, что в скором будущем Севастополь может ждать очередной строительный скандал. Журналистам стало известно о том, что местные застройщики планируют «реанимировать» проект строительства «базы отдыха» на территории так называемого «Солдатского пляжа» в районе бухты Омега. В 2013 году от идеи отказались из-за массовых протестов горожан. Сейчас, по информации журналистов, документы на проведение работ на данном участке опять «пошли в ход», что может привести к новому противостоянию местных жителей с застройщиками и всплеску негатива в адрес городского правительства.

По данным «Форпоста», до конца текущего года местные власти планируют навести в Севастополе порядок в сфере оказания услуг частного извоза. Около 2,5 тысяч местных таксистов в начале 2017 года работали «под черным флагом». С 1 тысячей уже провели разъяснительную работу, по итогам которой таксисты приобрели себе официальные патенты. Остальных планируют завести в правовое поле до конца 2017-го. «Нелегалов» уже начали штрафовать.

На уходящей неделе в Севастополе состоялось одно из самых прекрасных городских мероприятий. Михайловская батарея в очередной раз принимала благотворительный офицерский бал. 130 офицерских и 100 гражданских пар танцевали возле стен старого равелина вальс, кадриль, полонез и мазурку. О прекрасном событии сообщил «Форпост». Мероприятие проводится в Севастополе с 2013 года, и в этот раз было приурочено ко Дню России.

Святослав Князев, Севастополь





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