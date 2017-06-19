Что показал русский пилот? Неужели средний палец?

Пилот американского бомбардировщика снял на видео чрезвычайно напряженный момент, когда, как в знаменитом фильме “Top Gun”, российский истребитель внезапно пикирует в 100 футах от его машины.

Видео было снято из кабины бомбардировщика США принимавшего ранее в этом месяце участие в учениях над Балтийским морем





Кори Чарлтон Corey Charlton 13th June 2017

ДРАМАТИЧЕСКИЕ кадры момента когда американский бомбардировщик был перехвачен над Балтийским морем одним из истребителей Владимира Путина.

Видео, снятое из кабины бомбардировщика, показывает как русский истребитель, пролетев в 100 футах от него, сделал вираж и начал маневрировать под ним.

YOUTUBE ​/ ​COMBAT AIRCRAFT









Видно как российский истребитель Су-27 приближается к американскому бомбардировщику с правой стороны

YOUTUBE ​/ ​COMBAT AIRCRAFT









Он подлетел настолько близко, что можно видеть русского пилота сидящего в кабине

YOUTUBE ​/ ​COMBAT AIRCRAFT





После нескольких секунд полета рядом с бомбардировщиком, российский истребитель совершил вираж и оказался под американским самолетом.

Машины летели так близко, что можно было ясно видеть русского пилота и, в какой-то момент, он то ли помахал рукой, то ли ещё как-то поприветствовал своих американских коллег, во всяком случае он сделал движение напоминающее то, которое сделал Том Круз в блокбастере “Top Gun”.

Это произошло во время проведения 45-х учений BALTOPS, в которых Королевский флот Её Величества играет ключевую роль.

Видео, полученное Air Forces Monthly, показывает как российский Су-27 приближается справа к бомбардировщику В-1В ВВС США.

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