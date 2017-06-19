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опубликовано редакцией на Переводике 19.06.17 00:27
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Что показал русский пилот? Неужели средний палец?

Пилот американского  бомбардировщика  снял  на  видео  чрезвычайно  напряженный  момент,  когда,  как  в  знаменитом  фильме  “Top Gun”,  российский  истребитель  внезапно  пикирует  в  100  футах  от  его  машины.

Видео было снято из  кабины  бомбардировщика США принимавшего  ранее в этом месяце участие в учениях над Балтийским морем


Кори Чарлтон  Corey Charlton  13th June 2017

ДРАМАТИЧЕСКИЕ кадры  момента  когда американский  бомбардировщик  был  перехвачен над Балтийским морем одним из истребителей Владимира Путина.

Видео, снятое из кабины бомбардировщика, показывает  как  русский  истребитель,  пролетев  в  100  футах  от  него,  сделал  вираж  и  начал  маневрировать под ним.

YOUTUBE ​/ ​COMBAT AIRCRAFT



Видно  как  российский  истребитель  Су-27 приближается к  американскому  бомбардировщику  с  правой  стороны

YOUTUBE ​/ ​COMBAT AIRCRAFT



Он  подлетел настолько близко, что  можно  видеть  русского  пилота  сидящего  в  кабине

YOUTUBE ​/ ​COMBAT AIRCRAFT


После нескольких  секунд  полета  рядом  с  бомбардировщиком,  российский  истребитель  совершил  вираж  и  оказался  под  американским  самолетом.

Машины  летели  так  близко,  что  можно  было  ясно  видеть  русского  пилота  и,  в  какой-то  момент,  он  то  ли  помахал  рукой,  то  ли  ещё  как-то  поприветствовал  своих  американских коллег,   во  всяком  случае  он  сделал  движение напоминающее  то,  которое  сделал  Том  Круз   в  блокбастере  “Top Gun”.

Это произошло во время  проведения  45-х  учений  BALTOPS, в которых  Королевский флот Её  Величества  играет ключевую роль.

Видео,  полученное Air Forces Monthly, показывает  как  российский  Су-27 приближается справа к  бомбардировщику  В-1В ВВС США.



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теги: Армия  
   
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