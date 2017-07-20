Венесуэла: близится финал кровавого конфликта





В понедельник стало известно, что 7,2 млн граждан Венесуэлы пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за или против пересмотра действующей конституции страны. Противники президента одержали убедительную победу – против созыва Конституционной ассамблеи (КА) высказались практически 99%. Мадуро же планирует 30 июля провести выборы в КА, участие в которых не будут принимать занимающие большинство в парламенте страны оппозиционеры. Ранее, напомним, к такой радикальной мере прибегал предшественник Мадуро, Уго Чавес. Только вот если тогда народ поддержал своего лидера, сейчас в этом есть серьезные сомнения.





С самого начала, еще до «народного голосования», которое инициировали прозападные оппоненты венесуэльского президента, было ясно, что пришедшие на избирательные участки люди отдадут свой голос против созыва Конституционной ассамблеи и пересмотра главного закона страны. Однако важно не это. Примечательно, что сам Николас Мадуро не решился помешать проведению «референдума» - он всего лишь ограничился словами о непризнании результатов. Подобное поведение, показывающее, насколько президента загнали в тупик итоги «голосования», демонстрирует, что затея лидера страны о пересмотре конституции может быть обречена на оглушительный провал. По крайней мере, перспективы этой идеи очень и очень сомнительны.





Конечно, важно и то, что «народный референдум» был горячо поддержан международным сообществом – наблюдателями даже стали критики венесуэльского лидера из числа бывших президентов Коста-Рики, Колумбии, Мексики и Боливии. Они же, кстати, выступили и за то, чтобы западное сообщество официально признало итоги голосования. Комитет по правам человека ООН, кстати, даже поучаствовал в организации этой воскресной акции.





Результатом же, помимо разгромной победы оппозиции, оказалось многократное усиление давления на правящий режим в Венесуэле и лично на Мадуро. Лидер протестующих Хулио Борхес даже заявил, что за инициативу по изменению конституции президента проголосовало еще меньше людей, чем 4 года назад на выборах главы государства. Таким образом, народ «отправил Мадуро в отставку» - подытожил оппозиционер.





Что теперь делать президенту страны? Как ему победить врагов? Это станет возможным, если только Мадуро не приведет на избирательные участки 30 июля куда больше людей, чем на воскресной акции. Но сделать это президенту будет крайне сложно, особенно без привлечения административного ресурса. Только вот проблема в том, что админресурс, вернее, его использование в правительственной пропаганде может разжечь пламя гражданской войны, к которой оппозиция, по всей видимости, уже готова – по крайней мере, она активно это демонстрирует в ходе столкновений и применения силы по отношению к полиции.





Количество погибших в ходе многомесячных акций протеста уже достигает сотни, причем, насколько уже ясно, поддерживаемые Западом несогласные готовы убить еще не одну сотню человек – просто пока надеются, что Мадуро сдастся сам. Сам венесуэльский лидер же считает, что у него еще остались шансы на коренной перелом ситуации.





Встреча с Трампом





В поисках путей урегулирования внутри политической ситуации глава страны даже обратился к американскому коллеге Дональду Трампу, пожелав переговорить с ним с глазу на глаз. О чем вдруг захотел побеседовать с миллиардером Мадуро? О прекращении финансирования и других видов поддержки местной оппозиции или все же о кредите от Международного валютного фонда, который остается практически единственным способом заполучить средства.





Понятное дело, что у венесуэльского президента, который склонен в протестах винить исключительно Штаты (они, конечно, тоже еще как «причем», только вот экономику до краха довели не только они), вопрос к своему ненавистному коллеге будет больше касаться второго пункта – без санкции Вашингтона МВФ вряд ли пойдет на оказание помощи Каракасу. От поддержки оппозиции, конечно, Трамп не откажется, как и прозападные венесуэльские «демократы» - от попыток сместить неугодного лидера. Сегодня, кстати, уже появились сообщения о том, что местные протестующие подготовили план действий, когда им удастся свершить революцию. В связи с этим попытка встретиться с Трампом для Мадуро выглядит, по меньшей мере, жестом полного отчаяния.





Сам глава Белого Дома на предложение венесуэльского президента еще не ответил – наверняка, опасается за то, что СМИ могут забиться в истерике из-за связей не только с «русскими», но и с «чавистами». Только вот весь абсурд и катастрофа ситуации заключается для Мадуров том, что даже для сложения полномочий ему так или иначе придется пойти на уступки Вашингтону и наладить с США отношения.





Потому что в противном случае венесуэльскому лидеру будет грозить длительный тюремный срок, и не обязательно в местном СИЗО. Для подобного развития событий все уже подготовлено – люди из близкого окружения Мадуро подозреваются в сбыте наркотиков. И, несмотря на отсутствие весомых доказательств, было бы глупо полагать, что президенту неугодной страны удастся избежать наказания.





Есть ли выход?





Ответ на вопрос о том, есть ли у Николаса Мадуро выход из сложившейся ситуации, неоднозначен. Совершенно ясно, что оппозиция при горячей поддержке Штатов, которые готовятся еще больше зажать Венесуэлу в экономические «тиски», не сдастся. Если надо будет развязать кровавую бойню – это будет сделано. В конце концов, большинство убитых людей за несколько месяцев антипрезидентских акций на совести местных «демократов»: они режут и заживо сжигают своих соотечественников.





Не так важно даже сейчас то, что простой народ по большей части еще поддерживает законного лидера страны – на чувствах этих «патриотов» тоже играют, указывая на недостатки продовольствия, огромную инфляцию и всепоглощающую бедность населения. Активизировать своих сторонников Мадуро будет крайне трудно. По всей видимости, большей явки на выборах в Конституционную ассамблею он не добьется.





Конечно, посмотрим, что произойдет 30 июля, когда люди придут на участки для голосования. Но даже если в конечном итоге Конституция будет переписана без учета 7 миллионов «недовольных», накал страстей в стране не будет умерен. Вашингтон взял Венесуэлу в свои лапы и точно просто так ее не отдаст – он либо возьмет страну силой при помощи гражданской войны, либо задушит ее экономически. Иного выхода пока не видно вовсе.

Не берусь однозначно утверждать, но с учетом происходящего (анализируя местную и западную прессу), по всей видимости, правящий режим в Венесуэле доживает последние месяцы. К большому сожалению, той политической воли, которую мог бы проявить Мадуро, своевременно сокрушив спекулянтов и жестко подавив протест, он так и не продемонстрировал. У него действительно был (хочется, думать, что и сейчас есть, но сомневаюсь) шанс обернуть ситуацию себе на пользу.

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Венесуэла, похоже, переходит на финальную стадию слишком затянувшегося политического кризиса. Оппозиционеры, созвавшие не согласованный с властью «референдум», продемонстрировали правящим кругам и мировому сообществу свою силу – практически 99% из более 7 миллионов человек (население страны – 31 млн) высказались против плана Николаса Мадуро изменить действующую конституцию. На этом же фоне сам президент позже предложил Дональду Трампу обсудить ситуацию в государстве.