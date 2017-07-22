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опубликовано редакцией на Переводике 22.07.17 07:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

А он ещё и в крови купается, чтоб потенцию усилить )))


Shock claims Vladimir Putin has THIS bizarre ritual to boost his sex drive

Звучат шокирующие утверждения, что Владимир Путин использует  ЭТОТ  дикий  ритуал, чтобы  усилить  свою  половую  потенцию

Согласно полученным  нами шокирующим  сообщениям  ВЛАДИМИР ПУТИН принимает  ванны  из  крови,  этот  дикий  древний  ритуал  призван   усилить  его  мужественность  и  сексуальную  потенцию.  

By Henry Holloway / Published 18th July 2017

ВЛАДИМИР ПУТИН: предполагается  что  жесткий  авторитарный  лидер  России  “'купается в крови”   для  того, чтобы  стимулировать  свои  жизненную  силу


Утверждается,  что  сильный властный лидер  России ездит  на  Алтай  чтобы  провести  древний  ритуал -  погрузиться  в  ванну  наполненную  оленьей  кровью

Путин, как  говорят, является большим  поклонником  этой  странной практики, которая, как утверждают, увеличивает  количество  тестостерона  в  организме  и  действует  как “природная  виагра”.

Защитники  животных  называют  эту  практику,  когда  маралам  отпиливают  рога  и  сцеживают  кровь,  “варварской”.

Влад, как утверждают  российские СМИ, “несколько  раз”  в  году  приезжает  на  Алтай, чтобы  принять  участие  в  этой  процедуре.

64-летняя  “сильная  личность” , часто  демонстрирует  свои   навыки  в  боевых  искусствах   и позирует на  охоте  обнаженный до пояса.

*

“Это  чистый  пример  бесчеловечного  отношения  к  животным”

Ирина Новожилова


Как  сообщает Republic,  Путин  впервые  заинтересовался  “лечебным  эффектом”  этой  практики,  вероятно  ещё  несколько  десятилетий  назад.

Он консультировался с  медицинским  экспертом  Александром  Зуйковым  о  пользе   купания в крови оленя.

Кроме  того  утверждается, что его премьер-министр Дмитрий Медведев также наслаждается  подобными  процедурами.



Оленья кровь: древний  ритуал  сцеживания крови  из  рогов  оленя.


**



Ванна  из  крови: женщина  наслаждается  в  ванне  из крови  на  Алтае.


Представитель  одной  алтайской  фермы,  которая  экспортирует рога для использования в китайской  медицине,  сказал:  "Экстракт  из рогов благородного оленя действует как сильное  тонизирующее,  особенно  для мужской потенции. Он  укрепляет кости, мышцы, зубы,  улучшает  зрение  и слух,  помогает  при плеврите, пневмонии, астме, болях  в суставах, остеопорозе  и проблемах  с позвоночником”.

В русском фольклоре 15-го века  рога были названы “золотыми”,  они,  как говорят, повышают  мужскую  силу.

***

Участники кампании  по  защите  прав животных  заклеймили  эту  практику  как  “бесчеловечную”,  а  сам  ритуал  как  “средневековый”.  

Рога  спиливают  у  живых  оленей  и  глаза  их  при  этом  “наполнены  страхом”  говорят  активисты.

Затем  кровь  сцеживается  в  чашку,  из  неё  варится  “бульон”,  который  затем  используется  для  наполнения  ванны  и  купания.



КРОВЬ:  считается  что  такие  ванны  приносят большую пользу для здоровья

****


Ирина Новожилова, президент российского Центра защиты животных, сказала: “Это  чистый  пример  бесчеловечного  отношения  к  животным”


"Странно, что мы обсуждаем этот вопрос в 21-м веке, потому что вера в эффективность этих  препаратов , сделанных  из рогов,  идет  с древних времен”.

Путин широко  известен  своим   стилем  жизни  крутого  мачо и  утверждениями,  что  на  самом  деле  -  он  самый богатый человек в мире, обладающий  состоянием  свыше  155 миллиардов  фунтов стерлингов.




От  переводчика: заметка  короткая,  но  в  неё,  в  качестве  иллюстраций  и  для  поддержания  соответствующего  настроя  сделаны  4  вставки.  Вот  они  приведены  ниже:


*

The mysterious deaths of Vladimir Putin's critics

Таинственные  смерти  критиков  Владимира Путина

Приведены  20  фотографий:  Сергея Ющенкова, Бориса Березовского, Александра Литвиненко,   Михаила Лесина,  Бориса Немцова,  Анны  Политковской  и  других.

Все  это - с  соответствующими  комментариями.


**

Vladimir Putin reveals MYSTERIOUS 'Red Lady'

Видео: Путин  показал  ЗАГАДОЧНУЮ  “леди  в красном”


***

Moscow: RIOTS as Putin jails opponent

Москва: БЕСПОРЯДКИ  связанные с тем что  Путин  отправил  своего  оппонента  в  тюрьму

Столкновения  оппозиционных  демонстрантов с полицией,  после  того  как был  осужден  российский  оппозиционный  политик.   12  фотографий



****

Russia stages Army Games to show off Putin's MIGHTY army

Россия  организовала  “Армейские игры”  чтобы  продемонстрировать  МОЩЬ  армии Путина

27 фотографий


статью прочитали: 30 человек

   
теги: Великобритания, СМИ  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  11.07.2017 04:01   Эксклюзив
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Китай и Россия подписали медиа-соглашение бросающее вызов “доминированию западных СМИ”
“Китайские и российские СМИ не могут позволить другим интерпретировать международный порядок как  им  выгодно”

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