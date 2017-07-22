А он ещё и в крови купается, чтоб потенцию усилить )))





Звучат шокирующие утверждения, что Владимир Путин использует ЭТОТ дикий ритуал, чтобы усилить свою половую потенцию

Согласно полученным нами шокирующим сообщениям ВЛАДИМИР ПУТИН принимает ванны из крови, этот дикий древний ритуал призван усилить его мужественность и сексуальную потенцию.

By Henry Holloway / Published 18th July 2017

ВЛАДИМИР ПУТИН: предполагается что жесткий авторитарный лидер России “'купается в крови” для того, чтобы стимулировать свои жизненную силу

Утверждается, что сильный властный лидер России ездит на Алтай чтобы провести древний ритуал - погрузиться в ванну наполненную оленьей кровью

Путин, как говорят, является большим поклонником этой странной практики, которая, как утверждают, увеличивает количество тестостерона в организме и действует как “природная виагра”.

Защитники животных называют эту практику, когда маралам отпиливают рога и сцеживают кровь, “варварской”.

Влад, как утверждают российские СМИ, “несколько раз” в году приезжает на Алтай, чтобы принять участие в этой процедуре.

64-летняя “сильная личность” , часто демонстрирует свои навыки в боевых искусствах и позирует на охоте обнаженный до пояса.

*

“Это чистый пример бесчеловечного отношения к животным” Ирина Новожилова

Как сообщает Republic, Путин впервые заинтересовался “лечебным эффектом” этой практики, вероятно ещё несколько десятилетий назад.

Он консультировался с медицинским экспертом Александром Зуйковым о пользе купания в крови оленя.

Кроме того утверждается, что его премьер-министр Дмитрий Медведев также наслаждается подобными процедурами.





Оленья кровь: древний ритуал сцеживания крови из рогов оленя.

**





Ванна из крови: женщина наслаждается в ванне из крови на Алтае.

Представитель одной алтайской фермы, которая экспортирует рога для использования в китайской медицине, сказал: "Экстракт из рогов благородного оленя действует как сильное тонизирующее, особенно для мужской потенции. Он укрепляет кости, мышцы, зубы, улучшает зрение и слух, помогает при плеврите, пневмонии, астме, болях в суставах, остеопорозе и проблемах с позвоночником”.

В русском фольклоре 15-го века рога были названы “золотыми”, они, как говорят, повышают мужскую силу.

***

Участники кампании по защите прав животных заклеймили эту практику как “бесчеловечную”, а сам ритуал как “средневековый”.

Рога спиливают у живых оленей и глаза их при этом “наполнены страхом” говорят активисты.

Затем кровь сцеживается в чашку, из неё варится “бульон”, который затем используется для наполнения ванны и купания.





КРОВЬ: считается что такие ванны приносят большую пользу для здоровья

****

Ирина Новожилова, президент российского Центра защиты животных, сказала: “Это чистый пример бесчеловечного отношения к животным”

"Странно, что мы обсуждаем этот вопрос в 21-м веке, потому что вера в эффективность этих препаратов , сделанных из рогов, идет с древних времен”.

Путин широко известен своим стилем жизни крутого мачо и утверждениями, что на самом деле - он самый богатый человек в мире, обладающий состоянием свыше 155 миллиардов фунтов стерлингов.





От переводчика: заметка короткая, но в неё, в качестве иллюстраций и для поддержания соответствующего настроя сделаны 4 вставки. Вот они приведены ниже:

*

Таинственные смерти критиков Владимира Путина

Приведены 20 фотографий: Сергея Ющенкова, Бориса Березовского, Александра Литвиненко, Михаила Лесина, Бориса Немцова, Анны Политковской и других.

Все это - с соответствующими комментариями.





**

Видео: Путин показал ЗАГАДОЧНУЮ “леди в красном”





***

Москва: БЕСПОРЯДКИ связанные с тем что Путин отправил своего оппонента в тюрьму

Столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией, после того как был осужден российский оппозиционный политик. 12 фотографий





****

Россия организовала “Армейские игры” чтобы продемонстрировать МОЩЬ армии Путина

27 фотографий





статью прочитали: 30 человек