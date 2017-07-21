Подборка: Крым, турбины и Simens

Притворная сделка: Forbes выяснил детали иска Siemens по «крымским турбинам»





Екатерина Еременко Forbes Staff

Фото REUTERS / Fabian Bimmer

Немецкий концерн считает, что «Технопромэкспорт» ввел поставщиков в заблуждение, требует признать сделку о поставке всех четырех газотурбинных установок недействительной и вернуть их

Арбитражный суд города Москвы 11 июля зарегистрировал иск немецкого концерна Siemens к компании «Технопромэкспорт» (входит в Ростех) из-за поставки турбин в Крым, следует из картотеки арбитражных дел. Кроме «Технопромэкспорта», ответчиком по делу выступает совместное предприятие Siemens и «Силовые Машины» — ООО «Сименс технологии газовых турбин».





Согласно материалам дела, с которыми удалось ознакомиться Forbes, истец предполагает, что действия «Технопромэкспорта» изначально были направлены на то, чтобы ввести ООО «Сименс технологии газовых турбин» в заблуждение и, под видом использования для строительства электростанции на Таманском полуострове, приобрести у него четыре газотурбинных установки для последующего фактического использования при строительстве электростанций в Севастополе и Симферополе.

ООО «Сименс технологии газовых турбин» заключило контракт на поставку семи газотурбинных установок с ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», специально обозначив в документе запрет на использования поставляемого оборудования в Крым и указав место разрешенного использования — на Таманском полуострове Краснодарского края. Подписав документ, ответчик гарантировал, что газотурбинные установки не будут использованы на электростанциях, имеющих подключение к энергосистеме Крыма.

Сумма контракта от 10 марта 2015 года составляла около €213 млн, стоимость одной газотурбинной установки была предусмотрена в размере €27 950 000, однако для четырех установок также были заказаны мероприятия по повышению сейсмоустойчивости, а также другие дополнительные услуги и сопутствующее оборудование. При этом поставки были разделены на два этапа — четыре установки, а затем еще три. В соответствии с контрактом четыре из семи установок были переданы заказчику.

Однако ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» заключило 16 октября 2015 года контракт с ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» на сумму €129,18 млн, предполагающий поставку четырех газотурбинных установок, соответствующих по описанию закупленным у ООО «Сименс технологии газовых турбин». «Если бы ООО «СТГТ» знало, что четыре газотурбинные установки приобретаются для их последующего использования при строительстве электростанций в Севастополе и Симферополе (что запрещается законодательством Европейского Союза), ООО «СТГТ» бы, очевидно, не совершило такую сделку», — говорится в материалах, с которыми ознакомился Forbes. Истец требует признать сделку о поставке четырех газотурбинных установок недействительной и вернуть их, либо возместить полную стоимость поставленного оборудования. Авторы иска отмечают, что в СМИ появилась информация о монтаже установок в Крыму, в связи с этим истец требует наложить арест на поставленные в Россию газотурбинные установки и запретить их фактическому владельцу вести монтаж.

Официальная позиция

В госкорпорации Ростех отказались прокомментировать Forbes данную информацию, Forbes также запросил комментарий «Технопромэкспорта». Официальный представитель Siemens в России Кристина Невская сообщила, что дополнительной информации по иску, помимо изложенной в пресс-релизах компании, пока нет. Детали иска в компании не комментируют. В свою очередь представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост пояснил Forbes, что иск направлен против «Технопромэкспорта», а не совместного предприятия ООО «Сименс технологии газовых турбин». Он уточнил, что подача иска в том числе к этой компании носит технический характер и необходима в силу особенностей российского арбитражного законодательства.

Еврокомиссия находится в контакте с германскими властями по вопросу о возможных поставках турбин Siemens в Крым, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. Представитель Siemens Филипп Энч заявил РИА Новости, что немецкий концерн не располагает доказательствами, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему, но имеет причины так полагать.

В свою очередь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Немецкая компания была вынуждена обратиться в суд из-за давления, заявил он в интервью ТАСС. «Они вынуждены это делать, на них давит «старший брат» из-за океана. При этом мы обеспечили максимальную корректность в части использования тех технологий, которые были использованы в данном случае. У турбин есть российский сертификат, поэтому коллег не должно это сильно затронуть», — отметил Мантуров.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что турбины Siemens были поставлены в Крым в обход санкций Европейского союза. Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт (в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года», которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех».

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 году эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах — увеличить показатель вдвое. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 года. В 2018 году, когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт. При этом глава Ростеха Сергей Чемезов не исключал, что из-за задержки с поставкой турбин строительство станций завершится только в середине 2018 года, хотя завершение строительства запланировано на конец 2017 года.





Андрей Злобин, Екатерина Еременко

Фото Петра Ковалева / ТАСС

«Силовые машины» являются партнером германской Siemens в совместном предприятии по производству турбин, четыре из которых, возможно, были поставлены в Крым. Новым руководителем машиностроительного концерна назначен Юрий Петреня

Совет директоров ПАО «Силовые машины» — партнера германского концерна Siemens в совместном предприятии «Сименс технологии газовых турбин», производящем газовые турбины, четыре из которых могли быть поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза, досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Романа Филиппова. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Силовые машины», конечным бенефициаром которого является миллиардер Алексей Мордашов F 2.

Заседание совета директоров «Силовых машин» состоялось 19 июля. В повестку дня были вынесены два вопроса, следует из сообщения,опубликованного на сайте машиностроительного концерна. В том числе о досрочном прекращении полномочий гендиректора ПАО «Силовые машины» и расторжении трудового договора с ним, а также об избрании нового гендиректора концерна.

По информации пресс-службы «Силовых машин», гендиректор концерна Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон. Новым руководителем концерна назначен Юрий Петреня, до этого работавший заместителем гендиректора — техническим директором ПАО «Силовые машины». Председатель совета директоров «Силовых машин» МордашовF 2 выразил надежду, что новый гендиректор «сможет создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании».

Юрий Петреня работает в компании «Силовые машины» с 2003 года. Одновременно он заведует кафедрой энерго- и электромашиностроения Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого.

Как сообщалось ранее, Филиппов 13 июля был вызван на допрос по уголовному делу о разглашении гостайны. После допроса, на котором, как рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник, топ-менеджер «дал необходимые пояснения», его отпустили. «Процессуального статуса у Филиппова пока нет», — подчеркнул собеседник агентства. Позднее агентство сообщило, также со ссылкой на информированный источник, что уголовное дело, в рамках которого был допрошен Филиппов, возможно, будет переквалифицировано на более мягкую статью. «Со статьи «разглашение гостайны» на «халатность», — пояснил собеседник агентства.

В пятницу Филиппов вышел на работу и выполнял свои обязанности. 20 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Филиппова планируется допросить в качестве подозреваемого, после чего предъявить ему обвинение в халатном обращении с секретной документацией (статья 293 Уголовного кодекса России).

Концерн «Силовые машины» производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС, АЭС и электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Является партнером Siemens в ООО «Сименс технологии газовых турбин», в которой германскому концерну принадлежит 65%. СП производит в Санкт-Петербурге газовые турбины Siemens SGT5-2000E. Четыре такие турбины, возможно, были поставлены в Крым.

Арбитражный суд Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к российскому «Технопромэкспорту» (входит в госкорпорацию «Ростех») и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым. Представитель Siemens Вольфрам Трост пояснил Forbes, что иск направлен против «Технопромэкспорта», а не совместного предприятия ООО «Сименс технологии газовых турбин». Он уточнил, что подача иска в том числе к этой компании носит технический характер и необходима в силу особенностей российского арбитражного законодательства. В данный момент иск оставлен без движения до 21 августа 2017 года. По данным немецких СМИ, президент Siemens AG Джо Кэзер также обдумывает выход из дочерней компании ООО «Сименс технологии газовых турбин», в которой Siemens контролирует 65%.

В пресс-службе Siemens не ответили на запрос Forbes о вероятной связи между поставками турбин и претензиями правоохранительных органов к Филиппову. В пресс-службе «Силовых машин» также отказались предоставить подробности о допросе и связи отставки Филиппова с судебным разбирательством. Как сообщил Forbes источник, знакомый с содержанием претензий, обвинения не связаны с поставкой турбин в Крым. Эту информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

Как следует из материалов дела, с которыми удалось ознакомиться Forbes, истец предполагает, что действия «Технопромэкспорта» изначально были направлены на то, чтобы ввести ООО «Сименс технологии газовых турбин» в заблуждение и под видом использования для строительства электростанции на Таманском полуострове приобрести у него четыре газотурбинные установки для последующего фактического использования при строительстве электростанций в Севастополе и Симферополе. Истец требует признать сделку о поставке четырех газотурбинных установок недействительной и вернуть их. Авторы иска отмечают, что в СМИ появилась информация о монтаже установок в Крыму, в связи с этим истец требует наложить арест на поставленные в Россию газотурбинные установки и запретить их фактическому владельцу вести монтаж.









Юрий Саакян Forbes Contributor

Фото Jens Meyer / AP / TASS

Только активное участие государства в развитии отрасли и проведение системной промышленной политики поможет снизить зависимость электроэнергетики от поставок импортного оборудования и комплектующих

Появление летом 2017 года в российском Крыму турбин для строящихся электростанций вызвало множество слухов и споров об их происхождении, уступающее лишь событиям февраля-марта 2014 года и «вежливым людям». Их, к слову, могло и не быть, если бы во время реформы электроэнергетики закладывались не только механизмы гарантированного обогащения немногих за счет всех, но и использовались инструменты системной промышленной политики. Термин «промышленная политика», будучи на протяжении десятилетий «либеральных» реформ чуть ли не ругательным, все же в итоге получил свое признание и был законодательно оформлен в России в конце 2014 года. Однако отсутствие промышленной политики в 2000-е годы привело к тому, что Россия почти потеряла стратегически важную отрасль промышленности.

Напомню, что в 2008 году было закончено разделение РАО «ЕЭС России» на отдельные генерирующие, сетевые и энергосбытовые компании, значительная часть которых была в дальнейшем приватизирована. Для привлечения инвестиций и обеспечения ввода новых мощностей был использован механизм договоров на предоставление мощности (ДПМ), который под угрозой штрафов требовал ввода электростанций в конкретный срок, но гарантировал инвестору продажу мощности и возврат средств в короткие по отраслевым меркам сроки, а также дополнительную доходность за счет продаж электроэнергии.

С применением механизма ДПМ в 2008-2016 годах было введено 22,3 ГВт мощностей, что составило более 61% всех вводов за этот период. Государство получило выполнение планов (к слову, изначально сильно завышенных), инвесторы — выгоднейший механизм, исключающий предпринимательские риски, потребители — колоссальный рост цен на электроэнергию, а вот российские энергомашиностроители не получили практически ничего. Условия ДПМ не были увязаны с задачами по развитию российского энергомашиностроения и защитой отечественного рынка силового оборудования.

На российский рынок массово стали поставляться турбины крупнейших иностранных производителей — Siemens, General Electric, Alstom, Hitachi и др. При этом примечательно, что пришедшие зарубежные инвесторы покупали только импортное оборудование.

Российские аналоги либо отсутствовали, либо не выдерживали конкуренции по тем или иным причинам. Например, единственная российская газовая турбина высокой мощности — ГТД-110 — разрабатывалась еще в 90-е годы прошлого века. Однако все пять построенных турбин ГТД-110 (четыре были установлены на Ивановских ПГУ, еще одна — на Рязанской ГРЭС) в процессе опытной эксплуатации столкнулись с «детскими болезнями», свойственными любой, в том числе и зарубежной, технике, и все имевшиеся соглашения о дальнейших поставках были заморожены, ограничив, таким образом, возможность вывести уже готовый продукт в серию.

В результате доля вводов на базе основного оборудования отечественного производства резко сократилась. Например, без учета АЭС только за период 2008–2011 годов она снизилась с 95,6% до 30,8%. Впроекте стратегии развития энергетического машиностроения России до 2030 года мы указывали, что возникшее в результате реформы отсутствие скоординированности между генерирующими компаниями и машиностроителями ограничивает потенциал трансфера зарубежных технологий и собственной инновационной деятельности.

Понимание возникшей проблемы приходило постепенно. Сначала на различных отраслевых площадках начал подниматься вопрос о невозможности проведения ремонта импортного оборудования без привлечения компаний-производителей, что не только увеличивало сроки и стоимость ремонта, но и ставило российскую энергетику в уязвимое положение. Определенный прорыв в осознании глубины проблемы наступил в конце 2014 года на фоне введения санкций и ослабления рубля. Уже в марте 2015 года Минпромторг России сформировал отраслевой план импортозамещения, в который вошли пункты и по газотурбинным технологиям. Но, по сути, было уже поздно — программа ДПМ близится к завершению, потребности в новых энергоблоках нет (перерезерв оценивается в десятки гигаватт), а значит, и нет объема рынка, столь важного при локализации или выводе на рынок нового оборудования.

Существуют и альтернативные примеры из того же времени. Так, в железнодорожном машиностроении в 2000-е годы также стоял вопрос ускоренного создания конкурентоспособной техники. Ее ключевой заказчик ОАО «РЖД» был заинтересован в сохранении взаимодействия именно с отечественными производителями. В результате стратегия развития, принятая компанией, включала пункт о стимулировании трансфера технологий на российские заводы.

Также стратегическое значение атомной и гидроэнергетической отраслей для национальной безопасности государства было учтено путем создания единых профильных холдингов «Росатом» и «Русгидро» и недопуска в данные сегменты иностранных производителей. Как показало время, такой подход сработал только в плюс. Например, сохраненное в атомной сфере взаимодействие позволило реализовать технологический потенциал, и сегодня Россия является лидером мирового рынка, поглощая практически все мировые заказы на строительство объектов атомной энергетики и эффективно развивая новые гражданские сегменты с учетом наработанных технологий.

Несмотря на упущенное десятилетие, возможности для возрождения энергетического машиностроения в целом и производства газовых турбин большой мощности (наиболее проблемного сегмента) в частности еще существуют. Для этого должны быть определены соответствующая современным условиям стратегия развития отрасли, инструментарий поддержки спроса (механизм, который придет на смену ДПМ, каналы для продвижения российской продукции за рубежом), механизмы координации предприятий электроэнергетики и энергетического машиностроения. Главную сложность представляет относительно небольшой объем рынка в перспективе ближайших 10-15 лет, что предопределяет необходимость введения требований по унификации энергоблоков и сокращения номенклатурного ряда оборудования.

Стоит отметить и консолидационные тренды на мировом рынке машиностроения, которые делают конкурентную борьбу еще более сложной. Крупнейшие энергомашиностроительные холдинги General Electric и Siemens расширяются, поглощая в том числе конкурентов (например, обмен активами между GE и Alstom). Во многом это является реакцией на усиление Китая, где также идут по пути укрупнений: так, в 2015 году в одну компанию были объединены два крупнейших мировых холдинга железнодорожного машиностроения — CNR и CSR.

Создание отечественного объединенного энергомашиностроительного холдинга предлагалось уже давно. Выгоды очевидны — эффект масштаба, кредиты под более низкие проценты, возможности государства как акционера «прятать» поддержку от ВТО, синхронизация продвижения на международных рынках и т. д. Однако сначала необходимо нивелировать ключевой риск — время, которое в российских реалиях может занять создание такой компании с учетом борьбы различных групп интересантов.

Так или иначе, проблему отсутствия конкурентоспособных российских аналогов в сфере газовых турбин большой мощности нельзя решить в одночасье. Только активное участие государства в развитии отрасли путем реализации системной долгосрочной промышленной политики поможет снизить зависимость электроэнергетики от поставок импортного оборудования и комплектующих, а также лишить любителей слухов возможности погадать: так чьи же там турбины в Крыму?

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