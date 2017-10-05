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Пленённые ИГИЛ русские добровольцы воевали на Донбассе и в Югоcлавии (ФОТО)

04.10.2017
Добровольцы из России, пленённые ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор, ранее участвовали в конфликтах на Донбассе и в Югославии.

Донской казак Роман Заболотный был в командировках на Донбассе в составе казачьего формирования «Всевеликое Войско Донское».

Как ранее сообщала «Русская Весна», депутат Госдумы и атаман «Войска Донского» заявил, что знает русского казака, взятого в плен ИГИЛ.

На сайте «Казак-центр» 21.06.2016 было опубликовано благодарственное письмо на имя Виктора Петровича Водолацкого, в нём говорится о польской гуманитарной миссии на Донбасс, организованной при поддержке православной церкви Польши. В доставке этого груза сильно помогли казаки.

«Груз собирался для передачи православным церквям, в районы, заблокированные и погружённые в гражданский конфликт на Украине. Уверены, что церкви распределили гуманитарную помощь среди бедствующего населения отдельных территорий Донбасса», — говорится в письме.

Организаторы подчеркнули большой вклад Романа Заболотного, который на минувшей неделе был захвачен «игиловцами»:

«Особо хотелось бы поблагодарить казака подхорунжего Заболотного Романа Васильевича из Ростовской области, Аксайского р-на, посёлка Рассвет. Роман Васильевич проявил преданность православной церкви и приложил максимум усилия для безопасной и адресной доставки гуманитарной помощи на склад Луганской епархии, даже в ущерб себе, но на благо поставленной перед ним задачи».

По данным СМИ, отец Романа — Василий Заболотный проживает в Ростовской области и возглавляет казачью дружину.

Второй пленённый — Григорий Цуркану, участник домодедовского районного отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий в Югославии, по данным СМИ, он также помогал защищать Донбасс от украинских фашистов.

В одной из новостей на официальных ресурсах «Боевого братства» за 2015 год сообщается о награждении в Домодедовском районе ветерана войны в Югославии Григория Цуркану, там же опубликовано его фото.

Напомним, донской казак Роман Васильевич Заболотный родился в 1979 году в селе Рассвет Аксайского района Ростовской области. 

Ранее сообщалось, что в Минобороны России заявили о том, что никаких происшествий, связанных с пропажей без вести или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республики, не было.

Как сообщалось, по данным «Русской Весны», пленённые граждане России являются не кадровыми военными, а добровольцами, воевавшими в составе проправительственных формирований САР.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация

Пленённые ИГИЛ русские добровольцы воевали на Донбассе и в Югоcлавии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Пленённые ИГИЛ русские добровольцы воевали на Донбассе и в Югоcлавии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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теги: Сирия  
   
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