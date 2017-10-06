навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
06.10.17   Редакция

Истинное лицо США: американские инструкторы вербуют боевиков для борьбы с Асадом

(0)
 
06.10.17  

«Не ждите от врача ангельского образа, святости и безгрешности»

(0)
05.10.17   Редакция

Америка захоронит еще больше ядерных отходов в Европе

(0)
 
05.10.17  

Кому Северная Корея продала 30 тысяч единиц нелегального оружия?

(0)
04.10.17   Редакция

Технологии распознавания лиц будут использоваться на несогласованных акциях 7 октября

(0)
 
04.10.17  

Швеция: «Гости Путина» — с вещами на выход

(0)
 
03.10.17   Редакция

Банкротство Monarch Airlines: самое большое возвращение британцев на родину в мирное время

(0)

последние за вчера, 05.10.17  
13:30   Редакция

Америка захоронит еще больше ядерных отходов в Европе

(0)
 
05:55   Редакция

Русские взломали смартфоны военнослужащих НАТО

(0)
 
03:59   Редакция

Разведка США: Ким Чен Ын преследует четко обозначенную цель

(0)
 
03:37  

Кому Северная Корея продала 30 тысяч единиц нелегального оружия?

(0)
 
03:24  

Пленённые ИГИЛ русские добровольцы воевали на Донбассе и в Югоcлавии (ФОТО)

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
05.10.17 20:25    
TomashBraun Россияне недовольны своей страной (106)
05.10.17 20:05    
tod Подскажите пожалуйста (1)
04.10.17 16:11    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (185)
01.10.17 11:42    
akumkol5 Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (1)
29.09.17 20:03    
Олька Просто стихи (817)
28.09.17 12:43    
roodme Немного веселья (11)
27.09.17 04:26    
roodme Что подарить ребенку на Новый год? (1)
25.09.17 12:44    
3674721 Телефонный разговор где-то на (в) Украине (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 06.10.17 18:03
скаут: Miroslav;
 
 

Истинное лицо США: американские инструкторы вербуют боевиков для борьбы с Асадом

Нет никакого сомнения, что на протяжении всего сирийского конфликта американцы ведут ставшую привычной для них лицемерную политику. На словах утверждая, что борются с терроризмом, они постоянно оказывают помощь различным радикальным группировкам. Но если раньше они делали это под видом поддержки «умеренной оппозиции», то теперь стараются держать все в тайне.

Но, как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Претензии в адрес заокеанских партнеров на днях озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в интервью арабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат» открыто заявил о провокациях международной коалиции против российских военных.

И вот его слова находят подтверждение. По утверждению сирийских беженцев, проживающих в лагере «Рукбан» в 15 км от военной базы международной коалиции в провинции Хомс, американские инструкторы вербуют новобранцев для войны с проправительственными войсками и их союзниками.

Работа проводится централизованно и системно. В обмен на согласие потенциальным претендентам обещается приличное вознаграждение. И нельзя сказать, что она не дает результаты, ведь пропаганда ведется в 30-тысячном лагере, где проживает почти нищее население, лишенное нормальных условий проживания и живущих впроголодь.

Здесь же, по словам бывшего боевика – начальника службы безопасности в сирийском секторе на базе международной коалиции Асаада Ассалема, террористам ИГИЛ продавалось и продается оружие в основном американского производства.

Все это было вполне предсказуемо: успехи, демонстрируемые ВКС России в борьбе с джихадистами, не дают покоя Западу. На фоне отсутствия каких-либо значимых побед силами международной коалиции в Сирии США ведут беспорядочную и диверсионную борьбу, но не с исламистскими боевиками, а теми, кто им противостоит.

Но как бы ни сопротивлялись террористы, и кто бы им ни помогал, дело их безнадежное. Сирийская армия продолжает наступление на северо-востоке страны, уничтожая игиловцев в Дейр-Эз-Зоре, Меядине и Абу-Кемале. А благодаря беспрецедентной операции ВКС России по уничтожению главарей террористических группировок, только за последнее время уничтожены 12 полевых командиров «Нусры», включая правую руку начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи — аль-Джуляни.

Нет сомнения, что в ближайшем будущем такая же участь постигнет каждого террориста. А все «телодвижения» американцев и иже с ними – не что иное, как предсмертная агония.

Zolotoy


статью прочитали: 73 человек

   
теги: США, Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 