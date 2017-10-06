Истинное лицо США: американские инструкторы вербуют боевиков для борьбы с Асадом

Нет никакого сомнения, что на протяжении всего сирийского конфликта американцы ведут ставшую привычной для них лицемерную политику. На словах утверждая, что борются с терроризмом, они постоянно оказывают помощь различным радикальным группировкам. Но если раньше они делали это под видом поддержки «умеренной оппозиции», то теперь стараются держать все в тайне.

Но, как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Претензии в адрес заокеанских партнеров на днях озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в интервью арабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат» открыто заявил о провокациях международной коалиции против российских военных.

И вот его слова находят подтверждение. По утверждению сирийских беженцев, проживающих в лагере «Рукбан» в 15 км от военной базы международной коалиции в провинции Хомс, американские инструкторы вербуют новобранцев для войны с проправительственными войсками и их союзниками.

Работа проводится централизованно и системно. В обмен на согласие потенциальным претендентам обещается приличное вознаграждение. И нельзя сказать, что она не дает результаты, ведь пропаганда ведется в 30-тысячном лагере, где проживает почти нищее население, лишенное нормальных условий проживания и живущих впроголодь.

Здесь же, по словам бывшего боевика – начальника службы безопасности в сирийском секторе на базе международной коалиции Асаада Ассалема, террористам ИГИЛ продавалось и продается оружие в основном американского производства.

Все это было вполне предсказуемо: успехи, демонстрируемые ВКС России в борьбе с джихадистами, не дают покоя Западу. На фоне отсутствия каких-либо значимых побед силами международной коалиции в Сирии США ведут беспорядочную и диверсионную борьбу, но не с исламистскими боевиками, а теми, кто им противостоит.

Но как бы ни сопротивлялись террористы, и кто бы им ни помогал, дело их безнадежное. Сирийская армия продолжает наступление на северо-востоке страны, уничтожая игиловцев в Дейр-Эз-Зоре, Меядине и Абу-Кемале. А благодаря беспрецедентной операции ВКС России по уничтожению главарей террористических группировок, только за последнее время уничтожены 12 полевых командиров «Нусры», включая правую руку начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи — аль-Джуляни.

Нет сомнения, что в ближайшем будущем такая же участь постигнет каждого террориста. А все «телодвижения» американцев и иже с ними – не что иное, как предсмертная агония.

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