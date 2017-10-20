«Нойе Цюрхер Цайтунг» о Ксении Собчак

Автор: Русская редакция SWI Swissinfo

19.10.2017



Кремль заранее расставляет все вехи так, чтобы уже не рисковать совершенно ничем. (Keystone)

За несколько месяцев до президентских выборов в России их победитель уже ясен. Но Кремль хочет быть уверен в победе, а потому Навальный кандидатом не будет, вместо него выступит Ксения Собчак. Кремлевские политтехнологи еще раз переиграли слабую либеральную оппозицию в России.

«Иногда в российской политике так вдруг все удачно сходится воедино, что объявить это просто случайностью уже невозможно», — пишет «Нойе Цюрхер Цайтунг». «Именно таким совпадением и является ответ на вопрос, кто получит право бросить вызов победителю предстоящих в России в марте президентских выборов, то есть Владимиру Путину. Ответ этот был дан Кремлем, который заранее расставляет все вехи так, чтобы уже не рисковать совершенно ничем. Поэтому Алексей Навальный, скорее всего, на выборы не пойдет, вместо него кандидатом на пост президента станет оппозиционная журналистка Ксения Собчак».

Свою кандидатскую компанию Ксения Собчак проводит под лозунгом «Против всех!», — пишет далее газета. «Тот, кто устал от коррупции и пропаганды, от неработающей системы социального страхования и от международной изоляции, тот, полагает она, должен голосовать именно за Собчак, 35-летнюю талантливую журналистку, обладающую несомненным ораторским даром. По ее мнению, Россия заслужила свободные и честные выборы. Выборы в марте таковыми не будут, считает она, но стоит ли из-за этого оставаться дома и не ходить голосовать? Нет! По мнению Ксении Собчак, у нее есть шанс использовать выборы для того, чтобы четко озвучить все те проблемы, с которыми сейчас сталкивается Россия. И это, говорит она, явно кивая в сторону Навального, гораздо продуктивнее, нежели делать ставку только на уличные демонстрации».

Газета указывает далее, что «по мнению многих российских политологов такая позиция может найти сочувственный отклик со стороны городского, молодого и образованного избирателя. Однако при всём при этом сопутствующие ее выдвижению обстоятельства являются поводом по меньшей мере для недоумения. Слухи о том, что Собчак может выдвинуть свою кандидатуру, появились еще в сентябре текущего года, а в качестве медийного обрамления ее выдвижения сработала статья в газете „Ведомости“, в которой некий „кремлевский инсайдер“ называет Собчак „идеальным кандидатом“. Это очень типично для технократического политического стиля Москвы и напоминает о роли, которую на прошлых выборах сыграл олигарх Михаил Прохоров».

Талантливый самопиар

Газета считает, что «не следует просто называть Ксению Собчак марионеткой В. Путина. Она успешная предпринимательница и талант в плане самопрезентации. Ее семья принадлежит к своего рода политической знати в России. Став известной публике благодаря передаче „Дом-2“, она заняла нишу представителя „золотой молодежи“. В 2011/2012 гг. она присоединилась к оппозиции, начав зарабатывать репутацию в качестве радикального критика Путина. В 2015 году она даже на некоторое время уезжала из России, после того, как, после убийства Бориса Немцова, ей самой, по некоторым данным, угрожала опасность.

И тем не менее, часть оппозиционных деятелей в России продолжают относиться к ней с опаской и сомнением. Многие считают, что она является „спойлером“ Кремля, его „троянским конем“ и „фиговым листком“ власти, избранным Путиным в качестве инструмента, позволяющего исключить Навального из президентской гонки и, тем не менее, сохранить видимость наличия демократических процедур». В пользу этой версии, считает газета, говорит тот факт, что буквально за несколько дней до информации о выдвижении Собчак глава ЦИК России официально заявила о невозможности для «ранее судимого Навального» участвовать в выборах.

«Слабый либеральный лагерь»



Сама Собчак, как видно, понимает, что «моя кандидатура будет использована властью для легитимации выборов», однако убеждена и в том, что бойкот выборов только облегчит той же власти задачу фальсификации их результатов. Кроме того, ее отказ от выдвижения в качестве кандидата не решит вопрос недопуска на выборы того же Навального, в пользу которого она была бы готова, однако, свою кандидатуру и снять. «Выглядит весьма лицемерно, и может быть так оно и есть», — пишет газета. «Но если Кремль и в самом деле контролирует Собчак, то это может стать еще одним признаком сложной двойной игры, которую Путин ведет с либеральной оппозицией с единственной целью — и дальше продолжать ослаблять её.

С другой стороны, учитывая полное бессилие оппозиции, возникает вопрос, а зачем вообще нужны такие игры? И в самом деле, по данным, в частности, „Левада-Центра“, за оппозиционных кандидатов готово голосовать абсолютное меньшинство: за Навального примерно 1,1%, за Собчак — 0,4%. Очевидно, вторая никак не помешает первому вести свою политическую деятельность, с учетом того, что победитель выборов в марте уже ясен, а все остальное есть ни что иное, как политический театр», — завершает свой материал швейцарская газета.





Подготовил: Игорь Петров

статью прочитали: 54 человек