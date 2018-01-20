Реинтеграция Донбасса –политическая иллюзия Украины. Подумай брат.

Все принятые законы ВС после февраля 2014 года, в том числе и так называемый закон « о реинтеграции Донбасса» , без исключений и вне зависимости от того чьи – просто, пустой трёп. Никто в этом хаосе не победит, здесь нет варианта, который можно назвать - победой. Любой исход без учета уже имеющихся результатов , ничего на длительное время и стабильного - не даёт. Кроме политического решения - за столом - всё остальное - хрень, выдумки, фантазии.

Практика уже тысячу лет подтверждает обратное - военной победы над народом, даже его частью - на длительное время, стабильной - не бывает. Последние события в Мире - последние за 30 лет, ещё раз это и жёстко подтверждает. А политическое урегулирование, особенно в Украине - это длительный процесс.

А, философия вокруг этого вопроса отнюдь не его решение, более того, в нынешней ситуации подобная философия создаёт проблемные иллюзии, затрудняя политическое решение проблемы, решать которую рано или поздно, всё равно будет необходимо.

В Украине нет стабильной власти начиная с конца 2004 года, соответственно, за 10 лет "выродились" принципиальные и последовательные политики со своими программами и видением путей решения тех или иных проблем. Никакая, навязанная англосаксами, люстрация, как реформа власти, ничего не даст. Сегодня во власти, образовалась каста "дежурных" попутчиков и в этом проблема.

Нет прагматичной конкретики в экономике, кроме воровства, а

это уже не политика, это криминал.

Вся эта фантасмагория напоминает, строчки из одного стихотворения гуляющего по интернету -

У Лукоморья дуб морёный,

С косой русалка там сидит,

И днём и ночью кот "учёный"

По кругу ходит и трындит!

Не помню кто из французских философов сказал, что никогда в истории люди, совершавшие революции не приходили к власти. Это высказывание носит всеобъемлющий характер, буквально планетарного значения. Украина - не исключение. История очень строгий учитель.

Применяя, последствия урока истории к нашей ситуации, можно сделать вывод, что сколько бы и какую бы философию не разводили разные люди и приверженцы той или иной схемы, преследующей победу той или иной стороны в этой ссоре на коммунальной кухне - другого решения, кроме генерального изменения поведения обеих сторон - просто нет. А это мучительный и очень длительный процесс - посмотрите на Израиль и Палестину 5 - 6, а то и больше лет хождения по мукам. Хаос. Я об этом говорили – но кто слышит?

Так или иначе, начатая на Украине, по инициативе из -за океана конфронтация в 2013-2014 г, ничего не дала, кроме говна, ни одной из сторон.

Это тоже ясно, даже детям, но не политикам, которые во имя свои личных целей, жертвуют интересами населения, забывая, что выборы так или иначе скоро наступят. Тогда будет ясна истинная и роль этих политиков, и результаты их стараний.

Как сказал, как то Задорнов, юмор – лучшее оружие протии невежества!

Не обижайтесь, и не воспринимайте это ни за шутку, ни за юмор, но не могу не сказать : - желаю вам и вашим последователям прожить и жить той жизнью, которую вы «планируете» организовать для всех, без исключения, наших граждан.

Вывешивание украинских флагов и принятие так называемых законов о юго-востоке Украины, не может заменить принятие на референдуме и внесение в конституцию положений новой государственной доктрины.

Нужна чёткая, структурированная, понятная простому населению программа построения независимого, социально ориентированного государства, а такой программы - нет и никакие лозунги типа - «Украина це Европа», "Про покращення вже сьогодні", как попытка пропаганды новой конкретной политики не служили даже суррогатом такой доктрины. А сегодня и этого то нет. Так во что верить и на что надеяться простому обывателю?

Надо понять, что не цвет волос, не язык, не пустая болтовня, объединяет людей – их объединяет чувство дома, своего, безопасного дома, где все могут спокойно жить, свободно общаться на любом удобном языке – как в той же Швейцарии, принципы общежития которой я и пытаюсь привнести в нашу украинскую действительность. И тогда – если вы с миром – заходите, если нет – оттрахаем, как это делали наши казаки с незапамятных времён – и мы это можем!

Прошу, помни об оккупации Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

В связи с последними событиями, предлагаю вам, уважаемые читатели, вашему вниманию статью - « Православие, мораль и наш 2014 год! », которая уже публиковалась и которую публикую без изменений, т.е. в первоначально опубликованной редакции, после ознакомления с которой вам, уважаемый читатель, предоставляется ваше же неотъемлемое право, высказать своё мнение, вне зависимости от того, что разные политики многие из предложений включают в свои программ – это их право и только подтверждает, что в сделанных предложениях был прямой интерес для народа, но властью это игнорируется.

Итак – повторенье – мать ученья!

Православие, мораль и наш 2014 год!

История человеческой цивилизации всегда была связана с пониманием моральности тех или иных поступков, а со времён Римской империи - также стремлением подвести фактор моральности под действия исполнительных органов власти. Другими словами – мораль присутствует в поведении и отношениях людей со времён становления человеческой цивилизации, но, к сожалению, понимание моральности тех или иных поступков, отличалось от региона к региону, от народа к народу и наша, современная Украина – не исключение.

Мораль присутствует не только в отношениях между людьми, она проявляется в отношениях гражданского общества с государственными институтами, приобретает законодательную форму, как в криминальном, так и в других законодательных актах и кодексах, в стремлении противодействовать коррупции среди чиновников, обычному воровству, шулерству, лжи, обману по любому вопросу, когда речь идёт о материальных интересах.

Только со времён Римской империи понимание морали в материальных отношениях, в бизнесе – современным языком, в стремлении извлечь, как можно больше выгоды при минимальных затратах, приобретало и, наконец, приобрело, гипертрофические размеры и характер. Оно приобрело характер безудержного, беспощадного стремления к наживе, переросло в образ жизни, вросло в органы власти, подчинило себе власть, отработало и внедрило иезуитские формы обмана людей, их оболванивания, буквально зомбирования.

В одной из своих статей я, вскользь, поднимал вопрос о злоупотреблении правом на слово в ущерб праву на правду.

Теперь мы все оказываемся в положении беспомощных наблюдателей, вместо участников процесса формирования информационного поля, отражающего истинное положение дел, фактов, событий. Самое время вспомнить небезызвестную, расхожую фразу о том, что цель оправдывает средства. Но, позволительно, задать вопрос – чьи цели и какими средствами?

У нас, в Украине, в которой исторически преобладает православие, традиционно связанное, как с помощью ближнему, так и с соблюдением для служителей церкви обычного для верующих порядка семейных отношений и ценностей, морали и добрососедства, события последних лет подтвердили стремление отдельных лиц вовлечь нас, наш народ к «вступлению в семью» с так называемыми «европейскими» ценностями. Какими?

Абсолютно ясно, что группы граждан, действовавших на майдане, а сейчас - на Юго-востоке Украины или в Одессе, были не хуже других наших граждан, украинцев, русских, белорусов и других по историческим корням, живущих в других областях. Более того, многие, как показало время, отличались мужеством и последовательностью. Что или кто, использовал иезуитские методы для перевода возникшей неудовлетворённости в плоскость непримиримого отчуждения? Какими средствами это было спровоцировано, было достигнуто и с какой целью? Истина, ответ, кажущийся лежащим на поверхности, к сожалению, скрыт за риторикой об историческом праве, исторической принадлежности, историческими устремлениями и так далее, но, так или иначе, далек от понимания большинством граждан, тех граждан, чьи интересы всегда были и остаются в области традиционных отношений, свойственных нам, славянам, нашей традиционной морали.

Сегодня многие задают себе и не только, вопрос, что дальше, как быть дальше, как дальше жить одной семьёй, пусть даже не очень дружной, но одной семьёй? Как простить, не говоря о том, чтобы забыть, пережитые ужасы, ужасы отчуждения, гибели близких, вне зависимости кому из нас были близкими те, которых уже нет? Что дальше?

Все проекты и предложения, вне зависимости от того, кем и на каком уровне выдвигаются, грешат одной и той же проблемой, страдают одним и тем же недостатком – они далеки от понимания, далеки от восприятия, далеки от даже минимальных, но мирных способов реализации!

Вы спросите, а причем здесь мораль?

Законный вопрос, когда морали не осталось в обществе, в обществе, где алчность и стремление к наживе стали единственной движущей силой.

Разве это не так? Вы ответите – нет, не так, в народе сохранилась и мораль, и понимание бескорыстия, простая человечность!

Тогда задам встречный вопрос, как же, в таком случае, к власти приходят те, кого мы же потом с такой силой ненавидим? Где, в чём кроется причина? Ответ на поверхности, как я и говорил. Мы больше не в состоянии реализовать своё право выбора!

Никто сегодня в Верховном совете не даст ответ на вопрос, как установить такой порядок, при котором все раздоры, которые решаются силовым способом - кто сильнее тот и прав - были бы прекращены, а лица, отстаивающие интересы граждан в отдельных регионах, усажены за стол переговоров, где они бы и отстаивали права, а не в противостоянии, которое постепенно, при активном содействии некоторых групп и лиц с «олигархической окраской» и политических сил – превращается в проблему с этнической окраской.

Сегодня уже очевидно, что эти политические силы в украинском парламенте, меняют мораль на политиканство.

Группы, действовавшие на майдане, а сегодня и на Востоке Украины, отличались мужеством и последовательностью в своей практической морали, а сегодня они представляют собой ряд боевых, закрытых и строго централизованных и агрессивных организаций, представляющих опасность не только для врагов, но и для друзей .

В «майдановский», сейчас и Юго-Восточный периоды, граждане, участвующие в активных, а теперь и в боевых действиях, отличаются от обычных граждан, как солдат - от торговца. Но мы не можем, не имеем права идеализировать ни одного, ни другого. Мы ошибёмся, если будем смотреть на фанатичного «майдановца» или ополченца с Востока глазами ленивого торговца.

Идея о том, что цель оправдывает средства, в той или иной степени, присутствует в любых рассуждениях о морали, но в наименьшей степени - в американо-европейской концепции о правах человека, позволяющей нападки на славянскую цивилизацию. Поскольку право англо-саксонского человека таит в себе положение – чтобы не делалось для достижения этой цели – морально, этот идеал совпадает с «иезуитским» пониманием соотношения между средствами и целями.

Это и показывают сегодняшние события в Украине, когда американское и европейские правительства и представители власти, даже считающие себя самыми гуманными, считают возможным, а на практике - своим долгом - при помощи своих информационных средств, своими практическими действиями, уничтожить в Украине ту ментальность, те исторические ценности и порядок, которые складывались столетиями, путём навязывания своих ценностей, своих стандартов, своих представлений о возможном, о допустимом.

Так, где же мораль? Или она всё же формируется по потребности?

Почему то, что сегодня Европейскими бюрократами и за океаном выдвигается как политическая цель, не превратится завтра, не укоренится как новая, современная мораль? Да и новой ли она будет? Безусловно, для США и Евросоюза получить власть над экономикой Украины, как сырьевым придатком и отрыв Украины от России – не только политическая цель, это экономическая необходимость. Необходимость для дальнейшей экспансии на Россию, на её территории, на её ресурсы.

Для кого секрет, что западные демократические ценности – лишь механизм на службе их корпораций? Означает ли это, что все средства, даже ложь, предательство и убийство могут быть использованы, если они соответствуют интересам западных корпораций? Мы что, снова в эпохе всесилия инквизиции?

В этом смысле показательно интервью Николая Маломужа, которого уж никак не назовёшь некомпетентным дилетантом: «С момента обретения независимости Украина, как государство, развивалась неэффективно. Хотя стартовые позиции у нас были очень мощные, лучше, чем в Польше, Чехии, Венгрии. За счет инновационных технологий, малого и среднего предпринимательства, крупного и прозрачного бизнеса наша страна имела шансы для стремительного роста. Но происходила лишь системная потеря перспектив. Причем эта тенденция была характерна для правления всех президентов страны – никто из них не смог организовать свою политическую деятельность в интересах государства и его граждан. Мораль также оказалась на последнем месте среди приоритетов в структуре государственного управления. Некомпетентность, теневые отношения с откатами – вот основные причины, которые привели к слабости украинской государственности».

Тот же Н.Маломуж, в том же интервью, отметил: «Для Петра Порошенко важно собрать по-настоящему профессиональную команду и действовать по четко разработанному плану для урегулирования отношений с Россией при участии международных посредников. Необходимо активизировать политический диалог в Украине на региональном уровне, а также мирные переговоры с боевиками.

Если эти вопросы удастся комплексно решить в течение ближайших двух месяцев, тогда можно рассчитывать на успех. Если же продолжится нынешний сценарий, при котором идет хаотичное привлечение разных лиц для урегулирования ситуации, а системной работы нет, то успешных перспектив также может и не быть. Сейчас уже не то мирное время, когда президент может быть уверен, что останется на своей должности в течение всего пятилетнего срока».

Из библии нам известно : Каин убил Авеля. Брат убивал брата.

Существование живых существ, включая тех, кто стоит близко к человеку, запрограммировано природой – суть которого в словах – береги брата!

Но мы, люди, очевидно, составляем исключение.

Ни это ли определяет природу человека? Ведь мы люди, народ – брат, как минимум, не должен убивать брата. И не имеет значения, твой брат чернокожий, белый, желтый или вообще в крапинку! У него такое же право не только на жизнь, у него такое же право на мнение! Мы люди, одно земное племя!

Так почему происходят такие трагедии, почему мы и во имя каких моральных ценностей, убиваем друг друга?

Неужели человек и есть та природная тварь, успешно уничтожающая среду, в которой живет? Что, какая мораль, на чем построенная, позволяет нам убивать друг друга? Во имя чего? Куска цветного металла? Листиков печатной бумаги?

Неужели в нас возможно, такое сильное, инстинктивное отвращение друг к другу, что мы способны радоваться страданиям, даже смерти ближнего?

Нет, это не наша, не славянская, не православная мораль.

Да, мы умеем постоять за свой дом, за близких, родных, семью. Но когда мы, отстояв свою свободу, не возвращались домой, оставляя других людей устраивать свою жизнь в соответствии с их обычаями, нравами и т.п. ?

Мы всегда стояли на страже и берегли свои семьи. А когда нам, пришедшие господа, махали указательным пальцем перед носом, поучая, что, как и когда мы должны делать – не для себя, для них, для чужих, для пришельцев – давали отпор.

Так почему мы сейчас забываем свою историю, забываем заветы отцов, дедов и прадедов? Неужели наша мораль, наши заветы – не убий, не укради, уважай ближнего, оказываются несостоятельными и факт наживы, оголтелого стремления к обогащению и есть та мораль, которую нам предлагают, навязывают и есть то единственное, чему следует учиться, к чему стремиться?

Не знаю, как вы, но мне это не приемлемо.

И напомню, уважаемый читатель, не забудь, за чашкой кофе, пытатясь проводить аналогии в сопоставлении с тем, что видишь, с тем, что было и что есть, смотри с мыслью , с вопросом , а что Ты сделал для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!». Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет. Зависть и жадность губят мир!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Однодумцам і опонентам : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат, А.Юрченко.

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