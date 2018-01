архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.01.18 00:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"This Jewish liberal just became the Russian opposition’s best hope of hurting Putin" США - 20 января 2018 г. Этот еврей-либерал теперь стал главной надеждой российской оппозиции Cnaan Liphshiz | JTA Запрещение главному лидеру российской оппозиции участвовать в президентской гонке может быть плохим делом для демократии, но благом для Григория Явлинского, еврейского либерального политика, который теперь становится главным конкурентом могущественного Владимира Путина.

Явлинский - экономист и бывший заместитель премьер-министра, мать которого, Вера Наумовна, была еврейкой. В среду он собрал и представил в центральную избирательную комиссию 100,000 подписей, требуемых для регистрации участия кандидата в президентской гонке в марте. Это делает его единственным широко известным оппозиционером-кандидатом в президенты, после отказа в регистрации в прошлом месяце Алексею Навальному, претенденту-националисту, который был дисквалифицирован на основании обвинения в мошенничестве, предъявленного в 2014 году, обвинения, которое Европейским судом по правам человека было признано сфабрикованным российским правосудием при Путине. Конечно, это не означает, что у Явлинского, соучредителя партии Яблоко, на самом деле есть шансы стать президентом. Выборы в России широко считаются манипулируемыми, по индексу “Свободы в мире” за 2017 год (index “Freedom in the World 2017”) правозащитной организации Freedom House, страна признана как имеющая более строгие ограничения чем Иран и Йемен. Но устранение Навального действительно означает, что у Явлинского, 65 лет, чьим лучшим результатом были 7.4 процента голосов на президентских выборах 1996 года, теперь есть шанс сплочения раздробленной оппозиции под своим флагом. И это может, по словам Романа Бронфмана, выдающегося аналитика России из Израиля, который, как и Явлинский, вырос в том, что сегодня является Украиной, позволить Явлинскому, по крайней мере, заметно снивелировать практически предопределенную победу Путина. “Если Навальный поддержит Явлинского, то тот может достигнуть важного успеха на выборах, потому что оппозиция Путину сильна, хотя и подавлена” сказал Бронфман агентству JTA. Навальный достиг подобного успеха на московских выборах мэра в 2013 году, финишировав вторым после кандидата правящей партии с 27 процентами голосов. Возможно, именно это стало причиной того, что он был намечен для политического устранения. Другой еврейский лидер оппозиции, Борис Немцов, который раньше был заместителем премьер-министра, был убит около Кремля в 2015 году после высказывания, что на выборах в 2018 году, он будет конкурентом Путина. Но, по словам Бронфмана, без Навального Явлинский вряд ли сможет привлечь много голосов. “Он слишком либерален”, сказал Бронфман о Явлинском, который в 1990-х выступал против войны России в Чечне и даже ездил в эту преимущественно мусульманскую область России, чтобы договориться о перемирии — предложив себя мятежникам в качестве заложника в обмен на освобождение других людей. “И он не харизматичен; у него нет сил, как у Навального, которые бы вели его”.

Борис Немцов (фото 2014 года) был убит около Кремля в 2015 году после заявления, что на выборах в 2018-м, он будет конкурировать с Путиным.(Image Alex Wong/Getty) Как и Немцов, Явлинский был последовательным противником аннексии Россией Крыма в 2014 году — позиция, из-за которой он получал угрозы убить его от националистов, называвших его предателем. По этой причине, от националистов, подобных Навальному, трудно ожидать поддержки Явлинского. А Навальный не показывает намерения поддержать его. На самом деле, дисквалифицированный лидер оппозиции призывает к бойкоту выборов – демарш, который вряд ли причинит вред абсолютной поддержке власти Путина, но имеет вполне реальный потенциал нанести вред позициям Явлинского. По словам Андрея Калиха, российского политика, журналиста и активного борца за права человека, призыв к бойкоту разделил оппозицию. “На одной стороне баррикад есть силы, которые объединяются вокруг призыва Навального” к бойкоту пишет он в редакционной статье опубликованной в четверг на веб-сайте Open Democracy. С другой стороны - “правящая партия, либеральная партия Яблоко и Ксения Собчак”, независимый кандидат и телеведущая, у которой также есть еврейские корни. Собчак - одна из десятков людей, которые заявили о своем намерении баллотироваться на пост президента, но которым для этого необходимо представить [в ЦИК] необходимые 100,000 подписей. Они должны сделать это до 31 января. Все зарегистрированные кандидаты, бросившие вызов Путину на выборах — включая Владимира Жириновского, который часто яростно выступает против евреев — сказали, что у них есть еврейские корни. Если участие Явлинского в голосовании будет одобрено, он станет третьим зарегистрированным кандидатом на мартовских выборах, после Павла Грудинина выдвинутого от Коммунистической партии — маловероятного выбора для многих русских имеющих горькие воспоминания о коммунизме — и Жириновского, провокатора ультра-националиста, который вряд ли вызовет симпатию у ищущих свободу избирателей, сытых по горло Путиным. Это является одной из причин того, что, как полагает Бронфман, еврейское происхождение Явлинского не повредит ему в электоральном смысле. “Хотя он еврей, хотя он имеет украинское происхождение, но и в оппозиции и на стороне Путина таких людей немало, поэтому, это действительно не фактор” сказал Бронфман. Это также может объяснить, почему Явлинский, как и многие другие еврейские политики в России – как, например, Евгений Ройзман, Немцов и Собчак, открыто говорит о своих еврейских корнях. “Я никогда не скрывал того, что моя мать - еврейка” сказал Явлинский в интервью в 2001 году. “Как кто-то может отказаться от своей матери?” Открытость - отличительная черта Явлинского, который необычно откровенно, для российского политика, говорит о своём детстве и других аспектах его жизни. Он не извиняется за то, что оба его сына живут в Великобритании, факт, который его противники иногда цитируют как признак недостатка патриотизма политика. В интервью 2016 года Явлинский рассказал, что они уехали по соображениям безопасности, после того, как его старший сын был похищен в 1994 году. Похитители отрезали часть пальца сына и отправили его по почте Явлинскому с запиской: “Если Вы не оставите политику, мы отрежем голову Вашего сына”. Но они освободили пленника, которому пришили отрезанную часть пальца. Явлинскому также нравится говорить о боксе, спорте, в котором он добивался успехов в юности, став чемпионом среди юниоров Украины в 1968 г. И всё-таки, в ходе долгой политической карьеры Явлинского, его еврейское происхождение пытались использовать против него. В одной из предвыборных кампаний (Явлинский баллотировался на пост президента в 1996 и 2000 годах, и попытался выставить свою кандидатуру в 2012-м, но не был зарегистрирован из-за предполагаемых нарушений при сборе 100,000 подписей для его выдвижения), враждебно настроенный оппонент спросил его: “Как еврей смеет даже думать о том чтобы стать президентом России?” Намек на сохраняющиеся антисемитские настроения был сосредоточен на чрезвычайно большой роли евреев в революции и последующем становлении коммунистического режима. Ответ Явлинского, как он сказал, был попыткой отшутиться. "'Евреи причинили так много вреда России, что именно они обязаны взять на себя активную роль в исправлении последствий'" вспоминает Явлинский свой ответ враждебно настроенному оппоненту в интервью 2001 года. "Конечно, это была шутка, и аудитория смеялась, и атмосфера сразу разрядилась". Несмотря на этот обмен репликами, Явлинский настаивает, что российское общество не является антисемитским и что его популярность среди некоторых избирателей доказывает это. "После разрушения большевистской системы становится ясно, что антисемитизм в России имел, главным образом, государственную природу" и не был частью общества, сказал он в интервью CNN в 1999 году. А в той небольшой части [общества] где антисемитизм ещё существует, "создание нового сильного демократического государства остановит его".