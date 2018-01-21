навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
21.01.18  

Заявление А.Илларионова и А.Пионтковского

(0)
 
21.01.18  

Провал путинского двойника

(0)
 
21.01.18   Редакция

Этот еврей-либерал теперь стал главной надеждой российской оппозиции

(0)
20.01.18   Редакция

Реинтеграция Донбасса –политическая иллюзия Украины. Подумай брат.

(0)
19.01.18   Редакция

Пора отказаться от табу на еврейскую тему. Иначе ничего не поймёшь в противостоянии США и России.

(0)
 
19.01.18  

Историческая перспектива внешней политики России

(0)

последние за вчера, 20.01.18  
18:12   Редакция

Реинтеграция Донбасса –политическая иллюзия Украины. Подумай брат.

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
21.01.18 00:02    
IrinKya Серьёзные люди (5)
20.01.18 11:15    
Олька Просто стихи (850)
19.01.18 11:43    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (197)
11.01.18 15:53    
CaptainHook Кто и как бросил курить? (12)
08.01.18 18:51    
3674721 Путешествие на автобусе (1)
06.01.18 21:48    
rommani Отдых (27)
06.01.18 21:43    
rommani Москва (2)
06.01.18 21:41    
rommani физическая красота - что это такое? (37)
 
дата публикации 21.01.18 07:16
скаут: Игорь Львович;
   
 

Провал путинского двойника

диакон Андрей Кураев (diak_kuraev) wrote, 
  entry is in top500 rating


Провал путинского двойника



Что это за треугольник слева направо вместо крестного знамения?

Настоящий Владимир Владимирович всегда крестился четко.

Из моей книги "Церковь в мире людей":

"Когда я увидел впервые Путина за богослужением, меня поразило, насколько он точно исполняет все церковные правила. Рядом стоящие батюшки привычно обмахиваются крестным знамением, так что и на крест не очень похоже. А Владимир Владимирович четко, по уставу. У меня сразу возник вопрос, что это такое – глубокая церковность, или хорошая оперативная вменяемость агента?"


Сектанты "свидетели путина" тут бросились говорить, что это нарезка. Нет, поемая при этом молитва идет ровно, без сокращений.


статью прочитали: 97 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 