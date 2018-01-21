Что это за треугольник слева направо вместо крестного знамения?
Настоящий Владимир Владимирович всегда крестился четко.
Из моей книги "Церковь в мире людей":
"Когда я увидел впервые Путина за богослужением, меня поразило, насколько он точно исполняет все церковные правила. Рядом стоящие батюшки привычно обмахиваются крестным знамением, так что и на крест не очень похоже. А Владимир Владимирович четко, по уставу. У меня сразу возник вопрос, что это такое – глубокая церковность, или хорошая оперативная вменяемость агента?"
Сектанты "свидетели путина" тут бросились говорить, что это нарезка. Нет, поемая при этом молитва идет ровно, без сокращений.
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