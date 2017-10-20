Восточный этикет, или правила социального выживания в Турции

ПРО ВОСТОЧНЫЙ ЭТИКЕТ ХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ. МОЛ, ДОЛГИЕ ПРИВЕТСТВИЯ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РАССПРОСЫ О ЗДРАВИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЗАНИМАЮТ ЧУТЬ ЛИ НЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВСТРЕЧИ ИЛИ ПЕРЕГОВОРОВ. ОТЧАСТИ ЭТО ПРАВДА… НО ЛИШЬ ОТЧАСТИ.

Турция уже почти 100 лет — республика, взявшая за основу модель европейских государств и их социальные ценности. Поэтому неудивительно, что и этикет в Турции, деловой или повседневный, может быть легко «сертифицирован на соответствие» европейским стандартам. Приветствие, знакомство, разговоры о здоровье, погоде и прочем в самом общем смысле очень напоминают то, к чему мы все привыкли. Никто не начинает здесь беседу с преамбулы: «именем неба и прочего, и прочего, да воссияют глаза твои и да возблагодарит все вокруг Господа за возможность быть здесь и говорить здесь. Мир тебе и слово, о собеседник!» Тем не менее, как и во всем мире, здесь есть свои правила приличия, своя деловая иерархия, ситуации, где требуется выказать уважение, а также уличный сленг и панибратские отношения.

Начнем с того, что общение с представителями разных профессий на каждом уровне проходит по-разному. Недавно в интернете я наткнулась на объявление о курсах для русских бизнесменов, на которых их якобы научат читать мысли турецких компаньонов и предугадывать все их действия. Бонусом была программа турецкого делового этикета. Прочитав рекламу, я улыбнулась. Секрет восточного этикета в мире бизнеса Турции заключается… В отсутствии какого-либо секрета. Опыт переводчика на переговорах высшего уровня только укрепил во мне понимание того, что наши национальные различия сильно преувеличены СМИ, советскими юмористическими рассказами и большой любовью к сказкам «Тысячи и одной ночи». Если вы участвуете в деловых переговорах с турками, то скорее всего всего не услышите в процессе ничего, что бы шокировало вас на всю оставшуюся жизнь. Обращение на «Вы», вежливые формы вопросов и обращений, рукопожатия и объятия в рамках, предусмотренных этикой деловых отношений. Конечно, некоторые национальные особенности непременно дают о себе знать, но рассматривать их как предмет отдельного изучения? Вряд ли это имеет смысл!

А вот в обыденной жизни, при общении с незнакомыми людьми, родственниками или друзьями в обычной обстановке все различия всплывают на поверхность. И вот здесь-то уже впору и курсы пройти, да жаль — таких курсов пока никто не придумал. Поэтому иностранцы учатся на своих ошибках. И я — не исключение.

Турция — страна светская, но подавляющее большинство ее населения составляют мусульмане, то есть люди верующие. Многие из них блюдут религиозные предписания, и в обыденной жизни это заметно сказывается даже на традиционном процессе приветствия. Так, моими самыми серьезными «проколами» в Турции до сих пор являются рукопожатия. В Минске, по долгу службы встречаясь с разными людьми, я привыкла пожимать руку и мужчинам, и женщинам. В Турции же этот жест не так сильно распространен, причем среди обоих полов. И вот почему: знакомые мужчины, как правило, приветствуют друг друга, касаясь висками. Это чем-то напоминает то, как у нас здороваются девушки. Руку же пожимают, как правило, либо более европеизированные турки, либо мужчины при первом знакомстве. Однако если они очень европеизировались, то скорее предпочтут при встрече приветственные поцелуи в щеку. Среди женщин здороваться за руку и вовсе не принято. Женщины обычно обнимаются и троекратно целуют одна другую в щеку (хотя здесь тоже может случиться заминка, потому что иногда это может быть два раза, а иногда и четыре). В интернете, кстати, на одном из форумов нашла такое объяснение этого обычая: три поцелуя, оказывается, восходят к русской традиции приветствия. Более точных сведений мне пока раздобыть не удалось.

Старшим и уважаемым людям, например, в семье, принято целовать руку и прикладывать ее ко лбу, на что тот, кому вы поцеловали руку, целует в лоб вас (если сочтет нужным). Есть и другие нюансы, но я думаю, что уже здесь легко можно запутаться. Сама я все держу в уме — в теории, но на деле иногда, конечно, происходят казусы. количество поцелуев во время приветственного виража с турецкими подругами я до сих пор так и не могу предугадать, в итоге каждый раз одна и та же песня: неловкая пауза или смех в зависимости от степени близости знакомства. иногда вместо поцелуев женщины могут сердечно обняться. Тоже несколько раз. и здесь я тоже редко «попадаю в ноты». С целованием рук также случился инцидент. В семье моего мужа ввиду того, что я иностранка, никто особо не «применяет» ко мне местные обычаи, так что и руки я никому не целовала, и как-то не очень об этом задумывалась. Но вот однажды мой муж решил провезти меня по памятным местам своей семьи — на самый восток Турции, в деревню, где казалось, что Османская империя все еще продолжает существовать. В деревне этой был дедушка. Очень старый и, по-видимому, очень важный. Он оказался «ага» (турецкое «ağa» раньше использовалось для обозначения военачальников и придворных, а в деревнях так обращаются к самому зажиточному и уважаемому жителю). По местным обычаям каждому, конечно, полагалось целовать дедушке руку. Там, в деревне, про наши рукопожатия никто и не слышал. А я, в свою очередь, не знала про необходимость целовать руку ага. В итоге он сам подошел ко мне, протянув руку, почему-то повернутую тыльной стороной кверху. я, недолго думая, пожала ее и продолжила разговор с родственницей мужа. Все неловко замолчали, повисла долгая пауза, а уж потом члены семьи мужа рассмеялись и пояснили всем, что я иностранка и обычаев не знаю. Вроде бы неловкость была сглажена, но больше дедушка в тот вечер со мной не заговаривал.

Относительно рукопожатий есть еще один момент, который девушкам следует непременно учитывать. Если мужчина принимает ритуальное омовение, то он весь день старается не терять благость от этого, в том числе и не прикасаться к женщинам. Ну а самые строгие последователи ислама и вовсе против разнополых прикосновений во время разговора. Так что при приветствии и общении стоит быть внимательным и следить за своим собеседником, чтобы не попадать, как я, в вечные переделки с вытянутой рукой.

частый вопрос, который я задавала себе перед знакомством с кем-либо в Турции: «Боже, о чем мы будем говорить, что следует сказать?» Не волнуйтесь, вас обо всем спросят сами, вам нужно только отвечать. Турки очень любят поговорить о семье, о маме и папе, о тетях и дядях. Поэтому могут детально расспрашивать: «как мама?» — «Хорошо!» — «как папа?» — «Тоже хорошо, спасибо!» — «как сестра?» — ну и так далее. В принципе, если вам ничего не приходит в голову, берите с них пример, спрашивайте про каждого члена семьи. А беседа в Турции на самом деле часто строится вокруг тех же тем, что и у нас в Беларуси: семья, работа, отдых. С одним лишь исключением — в турецких разговорах всегда много политики! Подчеркну: всегда. Нас предупреждали на курсах красноречия и дикции: «Никогда не поддавайтесь на провокацию и не участвуйте в разговорах о религии и политике! Потому что эти темы — как минное поле!» и, безусловно, наши наставники были правы, ибо в обоих случаях затрагивается самое важное, а потому и самое хрупкое. Поэтому, если вы не вполне уверены в своей тактичности, разумнее эти темы не затрагивать или корректно обойти.

Еще одно турецкое правило велит снимать обувь перед входом в дом. У нас все обстоит так же, поэтому сложности с этим пунктом я видела только у нескольких моих друзей из Европы. Второй нюанс, связанный с обувью, заключается в обязательном условии использовать тапочки при походе в туалет. Это в большей степени связано с религиозными предписаниями. Главное — не входить в этих тапочках из туалета в комнаты, как это часто делаю я. Не специально, конечно.

Самый сложный и опасный (!) пункт турецкого обыденного этикета для меня состоит в постоянной необходимости что-то есть. Поправилась я здесь быстро и легко, хотя потребности в этом не испытывала. Дело в том, что отказ от угощения здесь воспринимают очень часто почти трагически, всерьез при этом обижаясь. А оно вам надо? Съешьте лучше еще кусочек. Шутка! Не ешьте, если хотите сохранить фигуру. Но вот как при этом вежливо отказаться — решайте сами. я так и не нашла продуктивной формулы, поэтому спортом занимаюсь каждый день.

когда вы приглашаете кого-то в гости, знайте, что от вас ожидают, как минимум, нескольких блюд, среди которых первое, второе и третье. А после этого — чай и сладости. Разговора на кухне не получится. Поход в гости — это поход поесть, поэтому запаситесь продуктами и приготовьтесь к тому, что все это должно быть подано и съедено. В связи с едой хотела бы затронуть тему алкоголя и свинины. Если идете с кем-то в ресторан или приглашаете кого-то в гости, лучше предварительно убедиться, составит ли для этого человека проблему присутствие спиртного или блюд из свинины на столе. Здесь тоже очевидна связь с религией. Многим приезжим это не нравится, но если вдуматься, то у нас ведь тоже есть много своих табу, в том числе и гастрономических. Так что лучше такие моменты уточнить заранее, чтобы пресечь неприятности на корню и не дать повода для обид и недоразумений.

Еще одна деталь турецкого повседневного этикета заключается в непременном налаживании и поддержании социальных контактов. что я имею в виду? А то, что надо здороваться с продавцами бакалеи, у которых вы покупаете каждый день продукты, разговаривать с таксистами, знакомиться с соседями по дому и так далее. Турки очень радушные и очень открытые в этом плане люди. и поначалу именно это давалось мне сложнее всего. я была как надутый сыч и везде искала подвох: «Зачем они спрашивают, откуда я?» Но со временем моя подозрительность уменьшилась и милые беседы в транспорте, в кофейне, в магазине, на лестничной площадке стали не просто нормой, но и чем-то чрезвычайно важным. В силу проживания на чужбине социальные связи приобрели для меня просто магическую силу, даря ощущение, что я нужна кому-то, я интересна, я могу помочь. Считаю необходимым заметить, что в Турции сложилось по-настоящему человеконаправленное общество, если так можно выразиться. Вы можете попросить шофера автобуса остановиться там, где вам удобнее выйти, можете сказать, чтобы кофе заварили еще раз, поскольку в нем, на ваш взгляд, не хватает молока, можете принести в магазин обувь через несколько месяцев после покупки и пожаловаться на дефект. и еще много чего вы можете здесь — при условии соблюдения негласных правил поведения. чего же от вас ждут? Пожелания приятной/легкой работы, выражения благодарности, слов приветствия и прощания, улыбки и открытости.

Ну и, наверное, самое главное правило любого этикета в мире — оставаться человечным. как бы мы ни пытались сфокусироваться на различиях, истина заключается в общем. искренность, честность, принятие и готовность признавать свои ошибки, лояльность и способность узнавать новое — вот то главное, что необходимо брать с собой для путешествия в другую страну, да и в своей это не помешает. Ошибка в этикете простительна, можно не знать местных правил и обычаев, но недостаток человечности ничем не компенсируешь и не исправишь. Поэтому мое поведенческое кредо в Турции — это не добиваться объяснений, а постараться понять другого; не осуждать, а войти в положение. Несмотря на то что многие вещи в Турции мне могут вовсе не нравиться, это не мешает мне строить прекрасные отношения с турками, находить с ними общий язык и, что самое важное, становиться для них другом, у которого они могут спросить совета в делах житейских, личных и рабочих. А это, я вам скажу, дорогого стоит!

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