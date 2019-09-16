Россия на самом деле - земля протестов и активизма

От переводчика: Я крайне признателен Евгении Чириковой за эту статью. Увидев имя автора, я “словно встретил привидение”. Потом вспомнил, что когда-то читал рассказ о подобной встрече))) и вспомнил автора - Френсис Брет Гарт. Пришлось перечитать весь сборник рассказов, прежде чем нашел запомнившийся мне эпизод:

“... Некоторые калифорнийские бумаги, на моих глазах погребенные в могиле навеки, каким-то чудом воскресли, и я помню, что, просматривая биржевую страницу, испугался словно привидения, когда со столбцов утренней газеты на меня глянуло набальзамированное и размалеванное акционерное общество рудников "Мертвый берег"...” Брет Гарт. Человек из Солано

Так что большое спасибо Евгении, без неё у меня никогда бы “руки не дошли” до этих рассказов)))

Женщина держит плакат с надписью «Власть народу» во время митинга оппозиции в Санкт-Петербурге 5 сентября. (Ольга Мальцева / AFP / Getty Images)

Евгения Чирикова - эколог из России

12 сентября 2019 года

В последнее десятилетие российское гражданское общество пробуждается невероятными темпами. В 2000-х годах, когда я впервые начала участвовать в движении по защите Химкинского леса, зеленой зоны в северо-западном пригороде Москвы, было почти невозможно найти другие низовые группы [активистов]. Активизм был редкостью, и активисты считались сумасшедшими - такая позиция, несомненно, проистекала из широкого распространения необузданных репрессий, которые можно обнаружить в советском прошлом страны.

Сегодня реальность совсем иная. Взять, к примеру, недавние акции протеста в Москве, которые вывели тысячи людей на улицы с требованием разрешить независимым кандидатам участвовать в местных выборах. Такой протест был бы невообразим десять лет назад. Но теперь люди больше не доверяют властям и вместо того, чтобы просто требовать перемен, предпочитают взять контроль и сами стать избранными должностными лицами. Это принципиально новый этап развития российского гражданского общества - этап много обещающий в будущем.

Но не только политические протесты растут по всей России; также был заметный рост активности на низовом уровне. С 2014 года мы с некоторыми коллегами держим онлайн-ресурс для поддержки кампаний на низовом уровне. Если вы откроете наш сайт activatica.org , вы увидите карту России с сотнями точек. Каждая из этих точек представляет собой отдельную кампанию гражданской активности, показывающую, как все больше и больше россиян участвуют в активистской деятельности - часто на местном уровне. Эти кампании могут не привлекать столько внимания со стороны международных средств массовой информации, но они закладывают основы для устойчивого, последовательного гражданского участия.

Появление массовых протестов началось в 2010 году. В том году, когда под Москвой и во многих других регионах России вспыхнули опустошительные лесные пожары , власти в значительной степени проигнорировали эту проблему, вынудив людей пытаться бороться с пожарами самостоятельно. В это же время строители начали рубить деревья в Химкинском лесу, чтобы построить шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом. Но местные активисты и лидеры оппозиции мобилизовались, собрав на демонстрации более 5000 человек. Президент Дмитрий Медведев временно приостановил строительство, и люди поняли, что власти могут и должны прислушиваться к гражданам.

Эта тенденция с тех пор только сохраняется. Этим летом, например, гражданская активность одержала важную победу в Екатеринбурге . Там местные чиновники и руководители Русской православной церкви, которая имеет тесные связи с режимом президента Владимира Путина, пытались построить церковь в городском сквере, который был одной из немногих зеленых зон города. Тысячи возмущенных людей вышли на защиту сквера и не отступили, несмотря на жестокость полиции. Последовавший за этим скандал даже освещался международными СМИ, и в итоге власти уступили .

Еще одна впечатляющая победа - это история о «сунских партизанах». В 2016 году в Карелии , регионе на северо-западе России, власти дали разрешение на вырубку Суского бора для строительства объекта по разработке карьера. Местные жители, по большому счету пожилые пенсионеры, днем ​​и ночью занимали лес, спали в палатках даже зимой. И снова, их протест привлек столько внимания, что власти были вынуждены отменить проект.

Затем в этом году была успешная забастовка профсоюзов в Окуловке . После того, как профсоюз «Союз врачей» помог медицинским работникам организовать забастовку из-за низкой заработной платы, врачам увеличили заработную плату в два раза. Их победа вдохновила местных учителей на создание аналогичного профсоюза «Союз учителей», который подготовил почву для дальнейшей активности в будущем.

А в 2017 году московские чиновники решили заменить пятиэтажные жилые дома прибыльными небоскребами. Многие домовладельцы не согласились с этим решением и организовали массовые демонстрации, которые спасли треть домов от сноса. Но самым важным результатом было принуждение властей внести поправки в закон, который позволял выселять из сносимых зданий с минимальным влиянием на это самих жителей.

Что изменилось, что сделало подобные протесты более распространенными и более эффективными? По иронии судьбы, рост активности на низовом уровне в России можно частично отнести на счет местных органов власти, которые продолжают принимать ошибочные решения и не могут расставить приоритеты для роста благосостояния граждан. Но поскольку протесты и забастовки продолжают возникать по всей стране, они также доказывают россиянам, что активизм может расширить возможности, объединить и в конечном итоге добиться успеха.

Конечно, стоимость протеста в России все еще очень высока. Государственные учреждения - от прокуратуры до полиции и судов - действуют под контролем правительства, и активисты сталкиваются с репрессиями, травлей, преследованиями и даже тюремным заключением за свою деятельность. Но недавние кампании изменили взгляды граждан на активность. Граждане все более скептически относятся к пропаганде режима и начали понимать необходимость демократических перемен. Изменение в сознании влечет за собой изменение в обществе.

Я не знаю, если или когда режим Путина падет. Но если это произойдет, я верю, что массовый активизм создал достаточно прочную основу, чтобы помочь России стать полностью функционирующей демократией.

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