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опубликовано редакцией на Переводике 22.10.17 17:33
скаут: Miroslav;
 
 

Избежит ли Порошенко участи Чаушеску?

Петр Порошенко все еще не сделал никаких решительных заявлений о митингующих у стен Рады. Видимо, прежде чем решиться на разгон или другие меры, он хочет заручиться хоть какой-то поддержкой со стороны населения. Или хотя бы создать видимость этого.

Возможно, именно этим объясняется появление на сайте президента Украины петиции с требованием депортировать на родину бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили, который является одним из основных организаторов массовой акции протеста, начавшейся во вторник утром.

В вину Саакашвили ставится «систематическое нарушение законов Украины, незаконный переход границы, разжигание ненависти между украинцами и призывы возле Верховной рады к отставке законно избранного президента Украины».

По украинским законам для рассмотрения петиции президентом необходимо не менее 25 тысяч подписей, и весьма вероятно, что они будут собраны в ближайшее время, так как всего за один день количество их превысило 1200.

Меж тем сам Саакашвили, похоже, отступать не собирается. Более того, к прежним требованиям снятия неприкосновенности с депутатов, изменения избирательной системы и учреждения антикоррупционных судов митингующие добавили еще одно: чтобы президент внес на рассмотрение парламента закон об импичменте. По словам протестующих, речь не идет конкретно о Порошенко, но нет никаких сомнений, кто первым попадет под действие этого закона, будь он принят.

Сделано предложение в ультимативной форме, а высказывания активистов звучат вообще угрожающе. В частности один из них, боец батальона «Донбасс» с позывным Катана, сказал: «Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Чаушеску в Румынии».

О том, что ситуация продолжает обостряться, говорит и сообщение о решении участников акции под Радой создать отдельный лагерь для военных.

Сможет ли Порошенко не пойти на поводу у митингующих и в то же время избежать судьбы президента Румынской ССР, который был свергнут и расстрелян вместе с женой 25 декабря 1989 года по приговору трибунала, должно стать ясно в ближайшее время: протестующие дали президенту пять рабочих дней на то, чтобы внести законопроект об импичменте президента в парламент.

Zolotoy


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теги: Петр Порошенко, Украина, Митинги  
   
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