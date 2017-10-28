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скаут: Игорь Львович;
   
 

На Кубе нашли возможный источник 'акустических атак' на дипломатов США

Кубинские следователи полагают, что разгадали тайну загадочных "акустических атак", которым, по утверждению США, подверглись находившиеся на острове американские дипломаты. Как сообщает местная газета Granma, эксперты провели тщательный анализ аудиозаписей "атак", которые были переданы им американской стороной, и пришли к выводу, что записанные на них звуки очень схожи со звуками, "которые издают некоторые виды насекомых, в частности сверчки и цикады".

"Мы провели тест: сделали аудиозапись в парке нашей столицы и проанализировали ее. При этом мы применяли те же методы обработки, что и в случае с аудиообразцами, предоставленными США. Мы провели сравнение по всем спектрам сигналов, и очевидно, что эти шумы очень похожи на звук цикад", - заявил подполковник МВД Хуан Молина Кампос.

В сообщении отмечается, что цикады населяют прибрежные, сельские и городские районы на всем Кубинском архипелаге. В ходе расследования они были обнаружены и вблизи мест, где расположены резиденции американских дипломатов.

По словам следователей, длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к появлению ряда негативных симптомов, включая потерю слуха, повышение артериального давления, появление раздражительности.

Кубинские следователи сообщили о результатах своих исследований американской стороне, однако никакого ответа пока не получили.

Накануне исследователи заявили, что продолжают вести расследование, начатое по жалобам представителей США. Однако найти подтверждения обоснованности их заявлений пока не могут. Кроме того, они отвергли предположение Вашингтона, что "атаки" на дипломатов могли совершаться при помощи некоего звукового оружия. В Гаване подобные измышления назвали "научной фантастикой".

О том, что американские дипломаты на Кубе подвергались неким "акустическим атакам", сообщил в начале августа телеканал CNN. Источники в Госдепе сообщили журналистам, что в результате этих нападений у пострадавших появлялись симптомы, напоминающие последствия сотрясения мозга. Всего, по данным Вашингтона, вред был нанесен 24 дипломатам.

В начале октября США приняли решение о высылке 15 кубинских дипломатов. Сообщалось, что это делается для восстановления паритета относительно количества дипломатических сотрудников в обеих странах. 

Дело в том, что на фоне сообщений об акустических атаках Вашингтон был вынужден вдвое сократить количество сотрудников в кубинском посольстве. Как поясняли в Госдепе, часть дипломатов решили отозвать, поскольку правительство Кубы неспособно гарантировать их безопасность. Власти Кубы причастность к инцидентам с американскими дипломатами категорически отрицают.

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теги: Куба  
   
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