В Тбилиси забросали камнями машину российских туристов

На горе Мтацминда в Тбилиси местные жители забросали камнями автомобиль российских туристов. Сами туристы не пострадали, сообщает телекомпания «Рустави 2». Инцидент произошел вечером 7 ноября на территории, прилегающей к парку.

«В результате инцидента никто не пострадал, однако прибывшие на место происшествия полицейские доставили его участников в ближайшее отделение. Российские туристы заявили в полиции, что в ближайшие часы выезжают из Грузии и не имеют претензий, тем более, что их автомобиль получил незначительные повреждения», — сообщает телекомпания.

МВД Грузии пока не комментирует произошедшее.

Судя по кадрам телекомпании, повреждения достаточно значительные — у автомобиля выбиты боковые и заднее стекла, поврежден кузов.

Подобные инциденты, связанные с российскими туристами, не новость. Были случаи нападения на туристов, на мотоциклах и автомобилях которых были георгиевские ленты. Кроме того, был случай, когда группа граждан в качестве протеста против «российской оккупации» закрашивала краской российские регистрационные номера автомобилей.

EADaily сообщало ранее, что Россия стала лидером по количеству визитеров в Грузию в сентябре 2017 года. По информации МВД Грузии, страну посетили порядка 157,1 тыс. российских граждан из общего количества в 763,7 тыс. иностранцев — на 32% больше аналогичных показателей за прошедший год. На втором месте после России расположились граждане Азербайджана — 151 тыс. человек, что на 15,6% больше с аналогичных показателей за 2016 год. Тройку лидеров замыкают граждане Армении, откуда в сентябре Грузию посетили более 146 тыс. граждан страны, что также на 11,8% больше, чем в сентябре 2016 года.

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