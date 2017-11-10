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опубликовано редакцией на Переводике 10.11.17 23:11 скаут: Игорь Львович

"Уничтожить США России хватит дюжины «Сарматов»" Глобальная сеть - 07 ноября 2017 г. Уничтожить США России хватит дюжины «Сарматов» Пока идиоты в Вашингтоне не доигрались до того, что нас всех сдует с лица земли, этим придуркам следовало бы смириться с тем фактом, что вооруженные силы США второсортны по сравнению с вооруженными силами России.+

Например, ВМС США стали устаревшими после того, как у России появилась гиперзвуковая маневренная ракета «Циркон».

Например, скорость и траектория российской МБР «Сармат» обнулила систему ПРО Вашингтона. Одной ракеты «Сармат» достаточно для того, чтобы уничтожить Великобританию. Или Францию. Или Германию. Или Техас. Чтобы стереть с лица земли США, необходима всего дюжина этих ракет. (Первые испытания ракет запланированы только на конец 2017 года и американские СМИ, видимо, перепутали их с «Тополем», но еще не поступившие на вооружение ракеты уже вызвали жуткий страх. — Ред.)

Как, вы этого не знали?

Например, безмерно дорогой вашингтонский истребитель-бомбардировщик F-35 в подметки не годится российским самолетам.

Например, танки США в подметки не годятся российским танкам.

Например, российские войска по своей боевой готовности, подготовке и морально-волевому состоянию превосходны. И они не истощены 16 годами бессмысленных и обескураживающих войн, которые ведут никому неведомо за что.

Если США ввяжутся в катастрофическую войну с какой-нибудь превосходной военной державой, то вину за это необходимо будет возложить на Хиллари Клинтон, на Нацкомитет Демпартии, на экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, на военно-разведывательный комплекс, на пресститутские СМИ, на американских либералов/прогрессистов/левых, которые, окончательно оглупев от Политики Идентичности*, заключили союз с неоконсервативными поджигателями войны против президента Трампа и не дали ему нормализовать отношения с Россией.

Без нормальных отношений с Россией над нами, как дамоклов меч, висит ядерный Армагеддон.

Вы не согласны, что возмутительно, непростительно, необъяснимо, безумно и безответственно то, что Демократическая партия, печатные СМИ и телевидение, военно-разведывательный комплекс, которые предназначены для того, чтобы защищать нас, и либералы/прогрессисты/левые действуют как рука и перчатка для того, чтобы уничтожить человеческую расу?

Почему так сильно сопротивление нормализации отношений с другой ядерной державой? Почему даже «зеленые» присоединяются к оркестру анти-трамповской пропаганды? Неужели «зеленые» не осознают последствий ядерной войны?

Откуда такие сумасшедшие, безумные потуги скинуть президента, который хочет нормализовать отношения с Россией?

И почему эти вопросы не являются частью публичного дискурса?

Провал политического руководства, СМИ и интеллектуального класса Америки тотален.

Остальной мир обязан найти какие-то средства для того, чтобы поместить Вашингтон в карантин прежде, чем это зло уничтожит всю жизнь на земле.



Об авторе — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.



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Андрей Раевский

Превосходит ли Россия по своим военным технологиям (Америку)?

«Думаете, его оценка точна?» — такова была тема электронного сообщения, которое я недавно получил от одного хорошего друга. В сообщении была ссылка на статью Пола Крэга Робертса, в которой содержалось утверждение, что «вооруженные силы США второсортны по сравнению с российскими вооруженными силами». В статье перечислялись российские системы вооружений, которые явно превосходят американские аналоги (если таковые вообще существуют). Мой ответ был короток: «По сути — да. США определенно имеют количественное превосходство, но в том, что касается качества (вооружений — С.Д.) и подготовки (личного состава — С.Д.), то Россия далеко впереди. Все зависит от конкретных сценариев. Но да, по сути, ПКР попал точно в цель». Этот обмен электронными сообщениями имел место после одной интересной встречи, которая состоялась у меня с одним очень информированным американским другом. Он, в полную противоположность ПКР, настаивал на том, что у США полное военное превосходство над любой страной, и существует только одна вещь, которая удерживает США от применения своей превосходящей военной мощи — то, что в «жестокое, ничем не ограниченное, применение военной силы» не верит руководство США. Так, в чем же тут дело? Почему у двух очень хорошо информированных людей взгляды на этот вопрос диаметрально противоположны?

Для начала — официальное заявление. Чтобы говорить на эту тему с какими-то полномочиями, мне надо бы иметь доступ к огромному количеству секретных данных на вооруженные силы как США, так и России. Увы, этого у меня нет. Так что, излагаемое ниже полностью основано на данных из открытых/публичных источников, на разговорах с некоторыми личными контактами, перемешанными с некоторыми, скажем так, обоснованными догадками. Тем не менее, я уверен, что излагаемое ниже фактически корректно и логически обоснованно.

Подытоживая текущее состояние дел, я бы сказал, что удивительным является не столько то, что вооруженные силы США находятся в тяжелом состоянии упадка и распада, а то, что почти невозможно скрыть тот факт, что все это почти всеми игнорируется. Так что, давайте отделим то, «что произошло» от того, «почему никто, кажется, не замечает этого».

Что произошло

Давайте начнем с начала: вооруженные силы США никогда не были теми непобедимыми вооруженными силами, которыми вы должны были их считать в соответствии с устремлениями американской пропаганды (включая Голливуд). Я уже рассматривал роль западных союзников (во Второй мировой войне — С.Д.) здесь и повторяться не стану. Давайте просто скажем, что самым большим преимуществом США по отношению ко всем остальным странам-участницам Второй мировой войны было то, что у США осталась совершенно нетронутой промышленная база. Это позволило им производить фантастическое количество оружейных систем и оборудования в состоянии, близком к идеальному. Некоторые, скажем мягко, «патриотично настроенные» американцы интерпретируют это как доказательство «силы», «энергичности» и «превосходства» Капиталистической Организации Экономики, в то время как в реальности это было просто прямым следствием того факта, что США были защищены двумя огромными океанами. (Советам, наоборот, пришлось перенести всю свою промышленную базу на Урал и далее. Немцам же пришлось вести производство под неумолимыми бомбардировками.) Итог таков: вооруженные силы США были обеспечены лучше (количественно, а иногда, даже и качественно), чем другие, и им удавалось концентрировать огневую мощь в таких количествах, которые их враги могли обеспечить лишь с большим трудом. И да, это давало большие преимущества вооруженным силам США, но вряд ли делало их самих хоть в чем-нибудь «лучше».

После Второй мировой войны США были единственной крупной промышленно развитой страной на планете, промышленность которой не была разорвана в клочья. И следующие пару десятилетий США наслаждались ситуацией квазитотальной монополии. Это, вновь, дало огромные преимущества для вооруженных сил США. Но скоро стало ясно, что в Корее и во Вьетнаме это преимущество, пусть и реальное, не обязательно приводит к победе США. После Вьетнама американские политики направляли свою агрессию, главным образом, на весьма малые страны, у которых не было ни малейших шансов на то, чтобы оказывать хоть какое-то сопротивление — не говоря уж о том, чтобы одержать победу. Если мы посмотрим на список стран, после Вьетнама подвергшихся военной агрессии США (см. здесь и здесь), то четко увидим, что вооруженные силы США всегда специализировались на нападениях на беззащитные страны.

Затем был распад Советского Союза, первая война в Персидском заливе и Глобальная война с террором. И американские политики явно поверили в свою собственную пропаганду про то, что они — «единственная сверхдержава» или «гипердержава». Поэтому они и предприняли потенциально значительно более сложные военные нападения, включая полномасштабные вторжения в Афганистан и Ирак. Эти войны войдут в историю как образцы того, что происходит, когда политики верят в свою собственную пропаганду. И хотя Дабья** провозгласил победу, как только вторжение было завершено, вскоре всем стало ясно, что эта война стала катастрофой, из которой, как оказалось, США совершенно не в состоянии выкарабкаться (даже Советы связали воедино кусочки мозаики и вышли из Афганистана быстрее американцев!). Так, что же все это говорит нам о вооруженных силах США?

А вот что (без особого порядка по значимости):

Они большие; намного больше, чем какие-либо другие; Они располагают несравненной способностью проецировать силу по всему миру; У них высока доля высоких технологий, что дает им большие преимущества в некоторых типах конфликтов; Они располагают средствами (атомное оружие) для того, чтобы стереть с лица земли любую страну; Они контролируют океаны и стратегические узкие места. Достаточно ли этого для победы в войне?

Да, конечно же, нет. Все, что требуется для того, чтобы свести эти преимущества к нулю, так это противник, который отказывается вести то, что я называю «американским типом войны» (см. здесь). Недавние войны в Ливане, Косове, Афганистане и Ираке ясно показали, что хорошо адаптированная тактика, практически, лишает вооруженные силы США перечисленных выше преимуществ или, по крайней мере, может сделать эти преимущества несущественными.

Если мы примем тезис Клаузевица о том, что «война — это продолжение политики иными средствами», то станет ясно, что США очень и очень давно не побеждали ни в одной войне и что список стран, которые открыто бросают вызов Дяде Сэму, постоянно растет (сейчас включает не только Иран и КНДР, но также и Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию, Венесуэлу и даже Россию и Китай). Это означает, что среди стран, которым США стараются угрожать и которых они пытаются запугать, чтобы подчинить себе, возникает консенсус по поводу того, что, несмотря на все американские угрозы и всю американскую пропаганду, США даже близко не являются таким грозным врагом, каким кое-кто хотел бы их считать.

Почему никто, кажется, не замечает этого

Парадокс заключается в следующем. Несмотря на то, что в странах, которым США сейчас стараются угрожать и которых они пытаются запугать, чтобы подчинить себе, это очень хорошо известно и понятно, в самих Соединенных Штатах это совершенно игнорируют и не замечают. Большинство американцев, включая очень информированных, искренне считают, что их вооруженные силы «не уступают первого места никому» и что США смогут сокрушить любого врага, который осмелится не подчиниться или иным образом бросить вызов Англо-Сионистской Империи. Обычно, когда им предоставляют свидетельства того, что ни ВВС США, ни ВМС США, ни НАТО не смогли даже победить сербские сухопутные силы в Косове или что в Афганистане эффективность вооруженных сил США весьма существенно ниже эффективности советской 40-й армии (а это были, в основном, призывники!), то мои собеседники всегда говорят одно и то же: «Ну да, может быть, и так, но если бы мы захотели, то мы могли бы нанести по ним ядерные удары!»

Это и так, и не так. Страны-потенциальные мишени для ядерных ударов США можно подразделить на три категории:

Страны, которые — если по ним будет нанесен ядерные удар — могут полностью стереть США с лица земли (Россия) или, по крайней мере, нанести огромный ущерб (Китай); Страны, по которым США могут нанести ядерный удар, не боясь получить аналогичный ответный удар, но которые, тем не менее, в состоянии нанести огромный ущерб обычными и ассиметричными средствами по США и по их союзникам (Иран, КНДР); Страны, по которым США могут нанести ядерный удар относительно безнаказанно, но которые также могут сокрушить США обычными вооруженными силами, что делает применение ядерных средств бессмысленным (Венесуэла, Куба).

И конечно, во всех этих случаях применение Соединенными Штатами ядерного оружия первыми приведет к фантастической политической «отдаче» с совершенно непредсказуемым и потенциально катастрофическим последствиям. Я лично, например, считаю, что применение ядерного оружия против Ирана будет означать конец НАТО в Европе, поскольку это действие нанесет непоправимый ущерб отношениям между США и ЕС. Аналогичным образом, применение ядерного оружия против КНДР приведет к гигантскому кризису в Азии с потенциальным закрытием баз США в Корее и Японии. Не сомневаюсь, что кто-то с этим не согласится.

В итоге: ядерное оружие США имеет смысл только как инструмент сдерживания против других ядерных государств; для всех остальных целей оно, практически, бесполезно. И поскольку ни Россия, ни Китай никогда даже не помыслят о первом ударе против США, то можете сказать, что это оружие почти полностью бесполезно (я говорю «почти» потому, что в реальном мире США не могут просто полагаться на умственное здоровье и добрую волю других государств, поэтому в действительности ядерный арсенал США является по-настоящему жизненно важным компонентом национальной безопасности США).

Что возвращает нас к военно-морским и сухопутным силам. ВМС все еще контролирует открытое море и стратегические узкие места, но эти силы становятся все менее и менее важными, особенно в контексте локальных войн. Кроме того, ВМС все еще упрямо сосредоточены на авианосных группах, что лишь говорит о том, что стратегическое видение идет где-то далеко-далеко позади бюрократической и институциональной инерции. Что же касается сухопутных сил, то они давно стали чем-то вроде сил поддержки для сил специальных операций и морской пехоты. Это имеет какой-то смысл в малых войнах (Панама и, возможно, Венесуэла), но лишено всякого смысла в войнах средних и крупных.

А как насчет того, что США тратят на «оборону» (читай — «агрессивные войны») больше, чем все страны остальной планеты вместе взятые? Конечно же, это должно что-то значить?

Фактически, нет, не должно. И не значит. Прежде всего, потому что эти деньги расходуются на то, чтобы набивать карманы целого класса паразитов в военно-промышленном комплексе, которые делают миллиарды долларов на «бонанзе» безумно раздутого «оборонного» бюджета. Реальность, о которой никогда не говорят, состоит в том, что в сравнении с США даже украинский военный истэблишмент выглядит всего лишь «умеренно коррумпированным»!

(Думаете, я преувеличиваю? Просто спросите себя — зачем США требуются 17 разведывательных ведомств, когда все остальные страны мира обычно имеют от 2 до 5? Вы действительно искренне считаете, что это имеет какое-то отношение к национальной безопасности? Если да, то вышлите мне свой электронный адрес: у меня есть несколько мостов, чтобы продать вам по отличной цене! Ну, правда, уже один только тот факт, что в США примерно в 5 раз больше «разведывательных» агентств, чем в остальных странах планеты, является четким симптомом по-настоящему астрономического уровня коррупции в «государстве национальной безопасности»!)

В одной системе вооружений за другой мы видим примеры того, что самым главным из всех приоритетов является расходование как можно большего количества денег, а не создание вооружений, с помощью которых солдаты могли бы воевать. Когда эти системы применяются, то применяются они против противников, которые находятся на два, а то и три, поколения позади США. Поэтому американское оружие и выглядит так устрашающе. Но не только поэтому. В каждом случае у США огромное численное превосходство (потому для нападения и выбирают маленькие страны). Но я вас уверяю, что для настоящих военных специалистов вопрос превосходства американских систем вооружений — просто анекдот. Например, французские системы (такие, как самолет «Рафаль» или танк «Леклерк») и лучше, и дешевле, чем их американские эквиваленты Отсюда и потребность в крупных взятках и в крупных «компенсационных соглашениях».

Российский военный бюджет — крошечный, по крайней мере, в сравнении с американским. Но, как отмечали Уилльям Энгдал и Дмитрий Орлов, русские получают гораздо большую отдачу на каждый свой рубль. И российские системы вооружений не просто конструируют солдаты для солдат (а не инженеры для бюрократов), российские вооруженные силы намного менее коррумпированы, чем американские, по крайней мере, в том, что касается многомиллионных сумм (в отношении небольших сумм русские все еще намного хуже, чем американцы). В конце концов, сравните F-35 и СУ-35/T-50 или, что важнее, сравните время, необходимое для определения неполадок и недоработок или соотношение человеко-часов, потраченных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, с полетными часами. Сравните эффективность ВВС США и ВКС РФ в Сирии. Достаточно сказать, что американцы даже близко не стоят к тому, чтобы хотя бы помыслить о том количестве вылетов, которое совершил крошечный контингент российских ВКС в Сирии. Тем не менее, фактом остается то, что если американцы хотели бы этого, то американцы могли бы держать сотни самолетов в небесах над Сирией в то время, как крошечный контингент российских ВКС не мог себе позволить более 35 боевых самолетов в каждый конкретный момент. Текущее состояние российской военной промышленности просто не позволяет произвести столько систем вооружений, сколько требовалось бы России (но положение постепенно выправляется).

Так, вот, что я вам скажу: американцы — безусловные лидеры по количеству, но по качеству они уже позади русских и с каждым проходящим днем все быстрее и быстрее отстают.

Знают ли об этом американские военные руководители?

Да, конечно, знают.

(А помните, что произошло с Трампом, когда он упомянул о наличии серьезных проблем в американских вооруженных силах? Клинтоновская пропагандистская машина моментально его атаковала за отсутствие патриотизма, за «неоказание поддержки войскам», за неповторение политически обязательной мантры про то, что «мы — номер один, не уступаем первого места никому» и про всю ту инфантильную чушь, которой американская пропагандистская машина пичкает тех, у кого дома еще есть телевизор. Говорить прямо и честно о самых реальных проблемах вооруженных сил США, значит упражняться в похоронах своей карьеры, а не заниматься реформированием безнадежно коррумпированной системы).

Но есть еще одна вещь. Не буду распространяться на тему о том, что американцы недостаточно образованы, чтобы понять основы марксистской теории, но просто отмечу тот факт, что большинство из них не знают ничего о гегелевской диалектике. Они, поэтому, смотрят на мир в статике и не рассматривают его как процесс. Например, когда они поздравляют себя с тем, что у них «самые мощные и боеспособные вооруженные силы в истории человечества» (они обожают такого рода фразы), они даже не понимают, что это так называемое превосходство неизбежно породит свои собственные противоречия и что эта сила, поэтому, породит свою собственную слабость. Хорошо образованные американские офицеры — а таких много — хорошо понимают это, но их влияние близко к нулю на фоне тех многих миллиардов долларов и той совершенно коррумпированной суперструктуры, в которую они погружены. Более того, я абсолютно убежден, что это положение вещей невозможно поддерживать постоянно и что рано или поздно появится военный или политический лидер, которому достанет смелости напрямую подступиться к решению этой проблемы и попытаться реформировать нынешнюю окаменевшую систему. Но предпосылкой для этого, вероятно, должно стать массивное и глубоко унизительное военное поражение США. Я могу легко себе представить, как это произойдет в случае американского нападения на Иран или КНДР. И я могу гарантировать это, если руководство США сойдет с ума в степени, достаточной для того, чтобы попытаться нанести удар по России или Китаю.

Но на данный момент все будет «красным, белым и синим"***, а Пол Крэг Робертс будет по-прежнему одиноким гласом вопиющего в пустыне. Его будут игнорировать; это — точно. Но это не изменит того, факта, что он прав.

P. S. Что касается меня, то я хочу посвятить эту песню Владимира Высоцкого Полу Крэгу Робертсу и всем другим «Кассандрам», у которых есть и способность видеть будущее, и смелость предупреждать нас об этом. Они, обычно, в конечном итоге платят высокую цену за свою честность и свою смелость.



Автор (публикуется под псевдоним The Saker ) — широко известный на Западе блоггер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении пост-советских государств. Проживает во Флориде (США).

Публикуется с разрешения издателя

Перевод Сергея Духанова



* Политические позиции, основанные на интересах и перспективах социальных групп, с которыми люди себя идентифицируют.

**Иронически-снисходительная, а зачастую — презрительная (в зависимости от позиции произносящего) кличка Джорда Буша-сына (George Walker Bush), в полном имени которого присутствует буква W (произносится как «дабл ю»; в просторечье — «дабья»), в то время как в имени его отца — W.H. (George Herbert Walker Bush); неполное соответствие имен двух Джорджей Бушей — причина, по которой их неправильно называть «Джордж Буш-старший» и «Джордж Буш-младший».

*** Цвета флага США, один из символов американского патриотизма.

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