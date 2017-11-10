The Washington Times: «Россия использует соцсети для распространения фейков об Украине»

Британское издание The Guardian пишет о пьесе украинского драматурга, рассказывающей о сексуальной жизни людей во время войны на Донбассе. В издании The Washington Times заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив объясняет, как Украина стала экспертом в борьбе с дезинформацией. Аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, какое значение имеет Одесский порт в процессе внедрения реформ в Украине.

Британское издание The Guardian рассказывает о пьесе украинского драматурга Натальи Ворожбит «Плохие дороги», которую вскоре будут играть в лондонском театре Royal Court, известном в мире как прогрессивный центр новой современной драматургии. Пьеса проливает свет на то, что происходит с отношениями между мужчиной и женщиной, в частности, с их сексуальной жизнью, во время войны на Донбассе, длящейся с 2014 года.

Автор статьи Саша Дугдале, переводившая документально-фантастическую пьесу на английский язык, отмечает, что эта, в определенном смысле, уникальная драма рассказывает истории жителей региона и комбатантов с обеих сторон. Особенностью является именно то, что Ворожбит акцентирует внимание на жизни женщин и на сексуальных отношениях.

Так, например, одну знакомую драматурга взяли в плен боевики, что было достаточно частым явлением в начале войны, рассказывает Дугдале. Ворожбит использует записи похищений, что, по словам переводчицы, дает возможность очень хорошо представить ту ужасную картину. «Нависает угроза насилия, но в конце шокирует сила отношений между молодой женщиной и «солдатом-сепаратистом»: инстинктивные попытки заложницы гуманизировать, подружиться, дотянуться до человека, ставшего жестоким из-за войны», ‒ пишет автор. «Потенциал «стокгольмского синдрома» распространяется на всех нас», ‒ объясняет автор.

Сама Наталья Ворожбит склоняется именно к настоящим историям и людям, а ее подход имеет политическую значимость, ведь российская пропаганда и дезинформация, имеющая целью влиять на мнения людей, всегда одинакова, в то время как «приверженность Натальи к устной истории, драме стала в результате политическим актом, жизненно важным в информационной войне», ‒ убеждена Дугдале.

С одной стороны, война на Донбассе ‒ современная, поясняет автор, но с другой ‒ «это еще и античная война: кровавая и жестокая, не касающаяся других, кроме общин на востоке, переживших бомбы, ракеты и неделями скрывающихся в подвалах, основным стремлением которых было выжить и вести какой-то человеческий образ жизни: заниматься детьми, огородами, общинами».

The Guardian

✔@guardian



Sex under siege: Ukrainian drama uncovers how war affects intimacy https://trib.al/73xzC72 12:45 - 6 нояб. 2017 г.





Sex under siege: Ukrainian drama uncovers how war affects intimacy The playwright Natal’ya Vorozhbit’s Bad Roads explores the brutal effects of conflict on personal relationships. Sasha Dugdale reveals the pain of translating its harrowing scenes for a new Royal... theguardian.com

В издании The Washington Times заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив объясняет, как Украина стала экспертом в борьбе с дезинформацией.

С тех пор как украинцы выбрали прозападного президента Петра Порошенко в 2014 году, страна постоянно находится под давлением Кремля, говорится в статье. Это давление проявляет себя не только в виде военной агрессии, но и в виде распространения дезинформации, получившего название гибридная война, поясняет автор.

Оксфордский институт Интернета писал, что Украина стала одной из первых стран, которые оказались в дезинформационном кризисе, говорится в статье, и это превратилось в серьезную проблему, замечает автор. Он также обращает внимание на то, что ранее в этом году президент Украины даже был вынужден запретить российские социальные сети в стране.

Facebook также был любимой платформой для распространения ложных новостей, отмечает автор, ведь платформа позволяет легко делиться фальшивыми новостями с друзьями, что только умножает «злонамеренные действия», говорится в статье.

Автор обращает внимание на то, что он лично предупреждал представителей социальной сети об этой опасности два года назад, и «ответ Facebook на мое предупреждение разочаровал, чиновники компании сказали мне, что Facebook является открытой платформой, позволяющей каждому человеку общаться», говорит Шимкив.

По его словам, сейчас, когда проблема распространения ложных новостей всколыхнула и США, Конгресс заставил социальную сеть обратить на это внимание. «Мы надеемся, что американские интернет- и социальные медиакорпорации, которые доминируют на мировом рынке, начнут бороться с поддельными новостями», ‒ пишет Шимкив.

«Созданные Россией фальшивые новости, распространяющиеся через социальные сети, ‒ это глобальная проблема. По необходимости Украина стала опытным воином против нее. Мы разочарованы, что Facebook не прислушался к нашим предупреждениям два года назад, но надеемся, что он будет делать это сейчас в США», ‒ говорится в статье.

Посмотреть изображение в Твиттере

Аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, какое значение имеет Одесский порт в процессе внедрения реформ в Украине. Автор статьи Питер Марзалик обращает внимание на рост масштабов коррупции на украинских таможнях, несмотря на постреволюционные реформы, которые должны улучшать торговый и инвестиционный климат, и отмечает, что Одесса уже давно является точкой борьбы между реформаторами и теми, кто выступает против реформ.

«Возвращение оптовой коррупции в порты Одессы требует внимания: это подчеркивает необходимость устойчивой политической воли для внедрения реформ против продолжения существования угрозы экономическому процветанию и национальной безопасности», ‒ говорится в статье.

Марзалик отмечает, что после того, как в 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил Михаила Саакашвили председателем Одесской ОГА, а Юлию Марушевскую ‒ руководителем Одесской таможни, удалось достигнуть определенных результатов в создании большей прозрачности на таможнях. И в 2016 году те, кто получает прибыль от древних незаконных схем, начали тормозить этот прогресс, замечает автор. Укрепление же этих коррупционных схем на Одесской таможне серьезно подрывает общий экономический потенциал Украины, говорится в статье.

«Возвращение «серых» рыночных схем в одесские порты создает риск упадка веры западных бизнес-лидеров в улучшение торгово-инвестиционного климата в Украине», ‒ отмечает автор.

Коррупция в портах также создает угрозу национальной безопасности, ведь она «способствует развитию транснациональной организованной преступности по всей стране, от контрабанды незаконных и поддельных товаров до торговли украинскими рабочими и сотрудниками секс-бизнеса», ‒ поясняет издание.

Одесса должна стать приоритетной целью в усилиях по борьбе с коррупцией, а западным партнерам Украины следует и далее оказывать давление на Киев для достижения этой цели, убежден Марзалик.

Melinda Haring @melindaharing

Worth reading: What the Odesa Port Saga Means for Reform in Ukraine http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/what-the-ongoing-saga-of-corruption-at-odesa-ports-tell-means-for-ukraine … @VladDavidzon@Biz_Ukraine_Mag @aivaras_aivaras 20:34 - 6 нояб. 2017 г.







What the Odesa Port Saga Means for Reform in Ukraine In an interview last October, Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groisman revealed that not a single x-ray scanner was operational at customs checkpoints in Ukraine, suggesting that corrupt customs... atlanticcouncil.org



статью прочитали: 46 человек