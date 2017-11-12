Франко-саудовские хлопоты в отношении участи Саада Харири

Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдулазиз аль-Сауд с бывшим ливанским премьер-министром Саадом Харири в Рияде 6 ноября 2017 года. Бандар аль-Джалуд/AFP

Жорж Мальбрюно

Рияд желал бы заменить ливанского премьер-министра на одного из его братьев. Советник Эммануэля Макрона по Ближнему Востоку был спешно отправлен в Бейрут.

Будущее подавшего в отставку ливанского премьер-министра Саада Харири находится в центре всех хлопот. "Нам известно, что он свободен в своих передвижениях", - сказал в пятницу утром на радио "Europe 1" Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел, через несколько часов после неожиданного визита Эммануэля Макрона в Рияд, где он встретился с новым сильным человеком Аравии - наследным принцем Мохаммедом Бен Салманом (МБС).

Советник главы государства по Ближнему Востоку Орельен Ле Шевалье был спешно отправлен из Рияда в Бейрут, чтобы затронуть вопрос будущего с кланом Харири. Когда был задан вопрос, Елисейский дворец подтвердил эту информацию, подчеркнув, что этот визит был давно предусмотрен.

За несколько часов до прибытия главы государства в Рияд посол Франции в Аравии Франсуа Гуйетт встретился с Саадом Харири. Согласно одному французскому источнику, "ливанский лидер был окружен саудовскими официальными лицами во время этой встречи, которая длилась недолго". Встреча проходила не в гостинице "Ritz Carlton", где удерживаются многие принцы и саудовские сановники, обвиняемые в коррупции Мохаммедом Бен Салманом.

Будучи близким к саудовским властям, Саад Харири не вернулся в Ливан после своей отставки десять дней назад, объявленной из саудовской столицы. Два должностных лица ливанского правительства утверждали в четверг, что Саад Харири является узником в Рияде, а третий сообщил агентству "Рейтер", что саудовские власти приказали ливанскому премьер-министру подать в отставку и что он находится под домашним арестом.

После Саада - Баха Харири



С этого момента Рияд стремился заменить Саада Харири одним из его братьев. "Семье Харири было сделано предложение назначить Баха, брата Саада, для принятия политической эстафеты", - сообщил один французский источник в Бейруте. Назек, вдова Рафика Харири, бывшего премьер-министра, убитого в 2005 году, Бахия Харири, сестра этого последнего, и Ахмад, сын Бахии, руководящий ливанской партией "Аль-Мустакбаль", были приглашены в Рияд, чтобы дать согласие на эту пересдачу карт. Но клан отказался.



Нуад Машнук, министр внутренних дел и близкий к бывшему премьер-министру Рафику Харири, в явном раздражении заявил, что Ливан не является "ни разменной монетой, ни участком на продажу".

После смерти Рафика Харири в феврале 2005 года его друг Жак Ширак, бывший тогда президентом Французской Республики, в увязке с Риядом возглавил семейный совет, чтобы посвятить Саада в преемники его отца.

К всеобщему удивлению, в стране, которая обычно расколота, большинство ливанских политиков - включая противников Саада Харири - потребовали его возвращения в Бейрут. "Саудовская Аравия невольно усилила его популярность", - подчеркнул один наблюдатель, говоривший по телефону из Бейрута.



Париж с большим вниманием следит за этим делом. Саад Харири и его лагерь - движение "14 марта", выступающее против про-иранского движения "8 марта", стоящего за "Хезболлах" - являются традиционными союзниками Франции.

Саудовская Аравия хочет экономического удушения Ливана

В четверг после обеда Саудовская Аравия призвала своих подданных покинуть Ливан. Это, прежде всего, политическая угроза, так как саудовских подданных в стране кедров мало. Некоторые источники указывают, что Рияд, сильно раздраженный влиянием "Хезболлах" на ливанские дела, намеревается фактически устроить экономическую войну против Ливана: иссушить его финансы, в большой степени зависящие от стран Персидского залива, чтобы принудить его отдалиться от про-иранской "Хезболлах". Другие источники в Бейруте опасаются, что Рияд подключит свои связи в лагерях палестинских беженцев, чтобы дестабилизировать страну.

Встреча Макрона с Бен Салманом, за которой последовал обед, сопровождалась самой большой скрытностью. "Тема, которая нас беспокоит, это стабильность Ливана и быстрое установление политического решения", - заявил Жан-Ив Ле Дриан на радио "Europe 1".

Эммануэль Макрон сообщил, находясь в Дубае в четверг, что Харири не высказал никакой просьбы приехать во Францию. "Мое желание - чтобы все ливанские политические руководители могли жить свободно в Ливане, что подразумевает (...) наличие жесткой политики в отношении тех, кто может угрожать какому-либо лидеру", - напомнил глава государства.

В пятницу утром Елисейский дворец сказал, что принц Мохаммед Бен Салман заверил Эммануэля Макрона, что Саад Харири не находится под домашним арестом. "МБС заявил президенту, что он тоже привязан к стабильности Ливана и что он не хочет ввергнуть Ливан в войну", - утверждают в Елисейском дворце.

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