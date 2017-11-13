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дата публикации 13.11.17 17:38
   
 

Из фотовидеоальбома отдохнувшего Игоря Львовича

Вы  бывали на Таити  в  Хуатулко?  Вообще-то Huatulco  по-испански  произносится  Уатулко,  ну  да  не  суть важно)).  Это  на  самом  юге  Мексики,  на  её  тихоокеанском  побережье.  Вот  и  мы  с  женой  тоже  не  бывали. Поэтому,  после  очередного 11-тимесячного  трудового  подвига на  пользу  Канады (а с  моей  стороны,  ещё  и  немножко на  пользу Переводики)))  отправились  посмотреть  что  это  такое,  а  заодно  и  погреться  на  солнышке  и  по-плескаться  в  теплом  море-океяне  

Вообще-то,  в  бытность  мою мальчонкой,  мне  уже  приходилось  бывать  на Тихом океане. В  стародавние времена  я  провел  лето  у  родственников  на  Сахалине. А  вот  теперь  добрался  до  океана с  другой  стороны  земного  шара.  


В правом верхнем углу  картинки есть  надпись  Tangolunda, там где  стоит  буква "d",  на  этом  месте  и  находится  отель Dreams Huatulco resort & spa. (фотография с  веб-сайта отеля)


Вот  про  неделю  в  нем    я немножко  расскажу  и  покажу.

Это  въезд  в  отель (вид изнутри)

В  холле  вас  встречает  местное   очень  симпатишное  чудовище  со  своими  ассистентами




Выходишь  на веранду  к  морю-акияну и  открывается  панорама:

Устроились,  рассупонились  и  побежали  на  берег

“Океанский  прибой”

Над  головой реют  не то  ястребы,  не то  коршуны,  утешает  то  что  не  коровы  и  не  вороны))

Собственно  то  зачем  ехали - пляж


Вокруг пляжа,  на  камнях -  живописные  пальмы, кактусы  и  кусты



90% отдыхающих -  мексиканцы  из  центральной  и  северной Мексики.  80%  местного  населения  живет  за  счет обслуживания туристов. На  фото - пляжные торговцы,  парикмахеры и т.д.


Поездка  по  бухточкам Национального парка (заповедника)





На обратном пути  встретили  гигантскую черепаху


Мексиканский  национальный  праздник - День мертвых

Подготовка к  празднику - “Могилка”  в  холле отеля


Подготовка к “Параду  мертвых”



Сам парад и народное гуляние

Ну  а  вечером -  ужин  и  концерт


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теги: Мексика  
   
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