Из фотовидеоальбома отдохнувшего Игоря Львовича

Вы бывали на Таити в Хуатулко? Вообще-то Huatulco по-испански произносится Уатулко, ну да не суть важно)). Это на самом юге Мексики, на её тихоокеанском побережье. Вот и мы с женой тоже не бывали. Поэтому, после очередного 11-тимесячного трудового подвига на пользу Канады (а с моей стороны, ещё и немножко на пользу Переводики))) отправились посмотреть что это такое, а заодно и погреться на солнышке и по-плескаться в теплом море-океяне

Вообще-то, в бытность мою мальчонкой, мне уже приходилось бывать на Тихом океане. В стародавние времена я провел лето у родственников на Сахалине. А вот теперь добрался до океана с другой стороны земного шара.





В правом верхнем углу картинки есть надпись Tangolunda, там где стоит буква "d", на этом месте и находится отель Dreams Huatulco resort & spa. (фотография с веб-сайта отеля)





Вот про неделю в нем я немножко расскажу и покажу.

Это въезд в отель (вид изнутри)

В холле вас встречает местное очень симпатишное чудовище со своими ассистентами













Выходишь на веранду к морю-акияну и открывается панорама:

Устроились, рассупонились и побежали на берег

“Океанский прибой”

Над головой реют не то ястребы, не то коршуны, утешает то что не коровы и не вороны))

Собственно то зачем ехали - пляж





Вокруг пляжа, на камнях - живописные пальмы, кактусы и кусты









90% отдыхающих - мексиканцы из центральной и северной Мексики. 80% местного населения живет за счет обслуживания туристов. На фото - пляжные торговцы, парикмахеры и т.д.





Поездка по бухточкам Национального парка (заповедника)

















На обратном пути встретили гигантскую черепаху





Мексиканский национальный праздник - День мертвых

Подготовка к празднику - “Могилка” в холле отеля





Подготовка к “Параду мертвых”









Сам парад и народное гуляние

Ну а вечером - ужин и концерт





статью прочитали: 47 человек