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опубликовано редакцией на Переводике 12.11.17 22:22
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

На арендованной у русских АПЛ “Chakra” побывали не американцы, а британцы

MANU PUBBY 11 November, 2017


INS Chakra | Source: Indian Navy

Сообщения  [ о визите американцев  на  арендованную у России  АПЛ]  вызвали  острую  критику  в России, но,  на самом деле,  на  подводной лодке  побывала не американская  а британская  команда.  Их  целью  было  -  проверить совместимость с  подлодкой  их  подводной спасательной системы.

Спустя несколько  дней  после  громкого  скандала,  разразившегося в  России, по поводу  того, что Индия позволила команде ВМС США посетить подводную  лодку индийских ВМС “Chakra” (АПЛ  арендованная у Москвы),  появились  подробности,  вносящие  некоторую  ясность.

The  Print  стало известно, что,  хотя  никакая команда из США  и не посещала  секретную  ударную АПЛ,  взятую  индийскими ВМС  в  аренду  на 10 лет, тем  не  менее  несколько  недель  назад,   иностранная делегация действительно  побывала  на  субмарине,  что  возможно,  и  вызвало  скандал.  

Источники сообщили, что  группа  представителей  британской  компании James Fischer Defence  поднялась  на  борт, чтобы изучить совместимость их  спасательных систем с субмариной.

В  2016 году,  Индия заказала  у британской компании  два подводных спасательных судна  за 273 миллиона  долларов. Спасательные суда должны быть поставлены к 2018  г., и как часть соглашения,   все индийские подлодки инспектируются  британской командой.

Источник  сказал, что британская  команда  провела  инспекцию несколько недель назад, во время осмотра были  проведены  определенные измерения и проверены  люки и другие системы на  предмет  интеграции. Подобный  осмотр, как полагают, был  проведен  также  на INS “Arihant”.

Как сообщает The  Print, “Chakra”  находилась  в Вишакхапатнаме в течение нескольких недель после того, как в результате  инцидента  был  поврежден  обтекатель  гидролокатора. Россияне  уже  оценили степень нанесенного ущерба и будут  проводить  ремонтные работы.

Никаких  официальных  заявлений, после  появления  в  России  сообщений  о предполагаемом посещении АПЛ  американцами,  Индией  сделано  не  было. Но источники подтвердили, что информация была неточна. The  Print  также  связывалась  с американскими чиновниками, которые тоже  отрицали любое  подобное  посещение.

Однако русские  были  недовольны наращиванием  связей  Индии  с США, что  и  привело,  как  они  считают,  к  раскрытию  данных  о  некоторых  их системах  оружия и кораблях.

Посещение командой ВМС США  авианосца  INS Vikramaditya, которое  является частью  работы  совместной  группы по авианесущим  технологиям,  было  воспринято  Россией  очень  серьезно.  Хотя  Индия и  купила  корабль,  но  у  России  есть собственные технологии, которыми она не хочет делиться.  



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теги: Индия  
   
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