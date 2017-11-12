На арендованной у русских АПЛ “Chakra” побывали не американцы, а британцы

MANU PUBBY 11 November, 2017





INS Chakra | Source: Indian Navy

Сообщения [ о визите американцев на арендованную у России АПЛ] вызвали острую критику в России, но, на самом деле, на подводной лодке побывала не американская а британская команда. Их целью было - проверить совместимость с подлодкой их подводной спасательной системы.

Спустя несколько дней после громкого скандала, разразившегося в России, по поводу того, что Индия позволила команде ВМС США посетить подводную лодку индийских ВМС “Chakra” (АПЛ арендованная у Москвы), появились подробности, вносящие некоторую ясность.

The Print стало известно, что, хотя никакая команда из США и не посещала секретную ударную АПЛ, взятую индийскими ВМС в аренду на 10 лет, тем не менее несколько недель назад, иностранная делегация действительно побывала на субмарине, что возможно, и вызвало скандал.

Источники сообщили, что группа представителей британской компании James Fischer Defence поднялась на борт, чтобы изучить совместимость их спасательных систем с субмариной.

В 2016 году, Индия заказала у британской компании два подводных спасательных судна за 273 миллиона долларов. Спасательные суда должны быть поставлены к 2018 г., и как часть соглашения, все индийские подлодки инспектируются британской командой.

Источник сказал, что британская команда провела инспекцию несколько недель назад, во время осмотра были проведены определенные измерения и проверены люки и другие системы на предмет интеграции. Подобный осмотр, как полагают, был проведен также на INS “Arihant”.

Как сообщает The Print, “Chakra” находилась в Вишакхапатнаме в течение нескольких недель после того, как в результате инцидента был поврежден обтекатель гидролокатора. Россияне уже оценили степень нанесенного ущерба и будут проводить ремонтные работы.

Никаких официальных заявлений, после появления в России сообщений о предполагаемом посещении АПЛ американцами, Индией сделано не было. Но источники подтвердили, что информация была неточна. The Print также связывалась с американскими чиновниками, которые тоже отрицали любое подобное посещение.

Однако русские были недовольны наращиванием связей Индии с США, что и привело, как они считают, к раскрытию данных о некоторых их системах оружия и кораблях.

Посещение командой ВМС США авианосца INS Vikramaditya, которое является частью работы совместной группы по авианесущим технологиям, было воспринято Россией очень серьезно. Хотя Индия и купила корабль, но у России есть собственные технологии, которыми она не хочет делиться.

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