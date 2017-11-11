Индия выдала США военные тайны русской «Нерпы»

СМИ: Москва откладывает ремонт попавшей в аварию подлодки из-за нарушения Нью-Дели договора

Игорь Никифоров На фото: индийская атомная многоцелевая подводная лодка S 72 Chakra («Чакра») — бывшей АПЛ К-152 «Нерпа» (Фото: ru.wikipedia.org)

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Александр Храмчихин

Андрей Фролов

Россия откладывает проведение ремонтных работ на сданной в лизинг Индии атомной субмарине из-за подозрений, что индийские военные позволяют представителям ВМС США внимательно изучать российскую подлодку. Об этом сообщило американское издание Strategy Page.

Это нарушает договор аренды, где есть пункт о том, что офицер российского Военно-Морского флота постоянно должен находиться на борту арендованной субмарины, чтобы предотвратить подобное отслеживание третьей стороной, а также для оказания технической помощи. Кроме того, есть вопросы относительно степени повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса (ГАК): если оно достаточно серьезное, то субмарина должна будет вернуться в Россию, и ремонт займет значительное время.

Об аварии, которая произошла еще в начале сентября на индийской атомной многоцелевой подводной лодке S 72 Chakra («Чакра») — бывшей АПЛ К-152 «Нерпа» третьего поколения проекта 971И «Щука-Б» (обозначение НАТО — «Akula»), стало известного 3 октября. Исходя из открытых данных, субмарина получила повреждения в районе базирования — близ Вишакхапатнама. Но при каких обстоятельствах произошло ЧП — в результате удара о грунт или столкновения с плавучим объектом — не сообщается. Известно только, что после аварии подлодка в море не выходила.

Как отмечают источники местной газеты The Hindu, в обтекателе ГАК образовалась пробоина площадью 1,5 кв. метра. ВМС Индии создали комиссию из трех специалистов для расследования обстоятельств аварии. Их предварительный отчет говорил о «технических причинах». Но это не удовлетворило российскую сторону. И 27 октября она прислала на базу в Вишакхапатнаме свою группу специалистов, которая должна провести совместно с индийской стороной новое расследовании.

Напомним, что АПЛ К-152 «Нерпа», достроенная по соглашению 2000 года с индийской стороной в Комсомольске-на-Амуре по модифицированному проекту 971И, была передана ВМС Индии в аренду сроком на 10 лет. Акт о передаче был подписан 30 декабря 2011 года, а сама передача состоялась 23 января 2012 года на территории завода судового оборудования «Восток» в Большом Камне (филиал АО «Амурский судостроительный завод»). Официальная церемония ввода лодки S 72 Chakra в состав индийского флота прошла в Вишакхапатнаме в том же году — 4 апреля. Кстати, это не первый случай сдачи отечественной атомной субмарины в аренду Индии. Так, во времена СССР индийцы эксплуатировали подлодку К-43 проекта 670 «Скат» — S-71 Chakra.

А теперь вернемся к сообщению американского издания: действительно ли индийские моряки могли впустить американцев на подлодку отечественной разработки и постройки? И если да, то насколько это критично для российской оборонки?

«СП» уже сообщала о том, что, по данным индийского издания Business Standard, американским членам рабочей группы в области технологий, связанных с авианосцами (JWG), было разрешено провести два дня (30−31 октября) на борту авианосца «Викрамадитья» ВМС Индии, который не только является модернизированным советским авианесущим крейсером «Адмирал Горшков», но и в состав авиакрыла которого в настоящее время входят российские самолеты МиГ-29К/КУБ.

Сложившаяся ситуация интересна и тем, что индийцы уже давно хотят взять в аренду еще одну подлодку и даже поучаствовать с российским КБ «Малахит» (создавшем, в частности, новые субмарины проекта 885 «Ясень») в совместном производстве современных субмарин. На днях в соцсетях (например, на военном Telegram-канале «Милитарист») появилось сообщение о том, что Индия и Россия могут увязать продвижение программы истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базе Су-57 (ПАК ФА) с закупкой Нью-Дели ЗРС С-400, модернизацией уже стоящих на вооружении ВВС Индии истребителей Су-30МКИ, а также арендой второй АПЛ проекта 971. В свою очередь, Индия запросила у России рассмотреть возможность аренды новейшей АПЛ проекта 885 после второй АПЛ 971. По данным источника канала, российская сторона предсказуемо не собирается передавать в аренду субмарину, более совершенную, чем АПЛ проекта 971.

— То, что индийцы действительно могли позволить американцам посмотреть подлодку, я не исключаю. Поскольку видно, как США сейчас «обхаживают» Индию, а Индия не очень-то и отказывается от этих знаков внимания, — говорит заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Но насколько это критично для нас — сказать сложно, хотя приятного в этом, разумеется, мало. Тем более что в лизинг мы никому больше ничего не сдаем. На мой взгляд, Россия тут сама же совершает ошибку, пытаясь создать некий тройственный союз Россия-Китай-Индия. Потому что Индия с удовольствием дружила бы с нами как раз против Китая. Дружить с Пекином в Нью-Дели не собираются: КНР для Индии — один из главных потенциальных противников.

— Надо учитывать и такой момент. У индийского флота традиционно тесные на всех уровнях взаимоотношения с Великобританией, поэтому наши военные не могли не предусмотреть, что как минимум нашу лодку посмотреть удастся не только американцам, но и англичанам, — отмечает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Впрочем, я не думаю, что активность США в Индии как-то серьезно может отразиться на нас. В конце концов, Соединенные Штаты в период действия программы совместного уменьшения угрозы (программа Нанна — Лугара) в 90-е годы распиливали, в том числе наши стратегические подводные лодки. Тогда на деньги США уничтожались субмарины первого и второго поколений, но были и третьего проектов 949 и 941. И ряд наших экспертов считает, что под этим делом американцы могли получить доступ к секретной информации. То есть 90-е годы — потерянное десятилетие в плане режима секретности: американцы имели тогда массу возможностей для сбора информации о данном проекте.

Да, конечно: смотреть — это одно, а видеть, как работает — другое, но тем не менее… Не известно точно, на каких именно условиях лодка сдана в аренду. В советское время, например, при сдаче в аренду первой «Чакры» реактор АПЛ обслуживал советский экипаж, а индийский, по некоторым данным, физически не мог находиться продолжительное время рядом с реактором.

«СП»: — То есть индийцы тогда не допускались в реакторный отсек в ходе эксплуатации АПЛ?

— Очевидно, да. Правда, в некоторых публикациях утверждается, что в ходе эксплуатации лодки наблюдалась утечка радиации из лодочного реактора, в ходе которой погиб «как минимум один индийский ученый». То есть индийские специалисты вроде как имели доступ к реактору. Но это вряд ли соответствует действительности, потому что в Россию субмарина вернулась своим ходом, и никаких сообщений о радиоактивном заражении отсеков не было.

Кстати, теоретически на К-152 «Нерпа» часть оборудования — в экспортном облике. А кроме того, проекту 40 лет: это, мягко говоря, не последнее слово в российской технике. Хотя, безусловно, S 72 Chakra на сегодняшний день — последняя лодка этого проекта, которая строилась в России. Но у нас сейчас идет модернизация этих лодок до проекта 971 М, где часть оборудования будет абсолютно новым.

«СП»: — А что касается повреждения АПЛ в Индии и возможности ее буксировки в Россию?

— Тут надо знать условия лизингового соглашения. Для ремонта кораблей с атомной силовой установкой у судоремонтного завода должна быть соответствующая компетенция. У индийцев, по сути дела, только одна подводная лодка типа «Арихант» (Arihant) национальной постройки, и я не уверен, что верфь может принять нашу АПЛ. Если будет признано, что случай не гарантийный — из-за ошибки индийцев — и ее придется буксировать в Россию, то мы получим за это дополнительные деньги, хотя у нас тоже может возникнуть проблемы со свободной верфью.

«СП»: — А действительно ли Индия может взять в аренду вторую АПЛ?

— Не исключено. Говорят, что это даже обсуждалось в ходе визита президента Владимира Путина в Индию. Понятно, что никто ничего достраивать в Комсомольске-на-Амуре не будет и что в аренду может быть передана АПЛ из боевого состава ВМФ России. Также возможно, что лизинг второй лодки увязывается с другими проектами в сфере ВТС, а именно — с ремонтом Су-30 и закупкой С-400. Это довольно распространённая практика.

Индийцам это выгодно. Пока их собственная АПЛ «Арихант» в боевой состав флота не введена, и сколько еще она будет испытываться — не ясно, вторая лодка должна быть спущена на воду. Если Индия возьмет у нас в аренду вторую субмарину, то в перспективе ее ВМС получит возможность держать одну лодку из четырех на постоянном боевом дежурстве. Индийцы, к слову, под это дело развивают береговую инфраструктуру, например, строят специальные причалы для обслуживания кораблей с атомной силовой установкой, а главное — готовят соответствующих специалистов.

Россия, в свою очередь, получает за это неплохие деньги. Фактически благодаря аренде АПЛ завод в Комсомольске-на-Амуре дотянул до того времени, пока не пошли деньги по гособоронзаказу. Кроме того, мы формируем нишу на мировом рынке и гипотетически через какое-то время можем сдать в аренду АПЛ еще кому-либо. Также не стоит забывать, что благодаря аренде лодки мы можем добиваться от индийцев уступок по другим важным проектам.

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