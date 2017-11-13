Представители Роскомнадзор выступают против биоидентификации детей

Сегодня, 13 ноября, в рамках конференции «Защита персональных данных» глава Росконадзора Александр Жаров выступил против биоидентификации детей и подростков. Заявление было приурочено к новости о том, что некоторые производители начали всерьёз задумываться о внедрении голосовой аутентификации. В связи с этим Жаров подчеркнул: «Необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую идентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста».





Напомним, что недавно появилась информация о том, что Пентагон собирает биоматериалы граждан российской Федерации с целью проведения «определенных тестов». Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов отметил, что многие очень посредственно относятся к защите своих персональных данных и недооценивают опасность утечек. Он подчеркнул, что цифровая эпоха и технический прогресс ведут к тому, что государство начинает усиливать контроль над каждым индивидуумом, однако это не должно восприниматься как ущемление прав и свобод человека. Сбор данных и усиление контроля ведется для того чтобы защитить граждан от злоумышленников, которые могли раньше беспрепятственно переезжать из страны в страну.





Родионов заостряет особое внимание на том, кто и зачем собирает данные. Одно дело, когда этим занимается свое государство, другое – когда интерес к персональным данным проявляет военное ведомство другого государства. На этой почве возникает много вопрос и один из первых – вопрос безопасности. Директор Института инновационного развития выступает за то, чтобы обезопасить себя и помешать этому сомнительному процессу. Эксперт резюмирует, что, если в стратегических отраслях Россия использует собственные разработки, то в продукции широкого потребления общество вынуждено использовать товары, созданные за рубежом. «И с этим давно надо что-то делать» - говорит Родионов.





Конечно, многие пользователи будут воспринимать это как запрет на технику, к которой они привыкли и которая их устраивает. На это специалист отвечает так: «запретить действительно нельзя (если, конечно, производитель не нарушает законы РФ, в том числе, о персональных данных), но вот уберечь от этого наших детей можно и нужно. И это никакое не ущемление прав и свобод». Возвращаясь к сбору США российских биоматериалов, Родионов считает что «Права и свободы американских спецслужб на осуществление непонятных действий и сбора информации с неясными целями не должны распространяться на границы России». Он подчеркнул, что за своими гражданами Пентагон может «шпионить сколько угодно».





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Напомним, что ранее в МИД РФ получил от Вашингтона крайне размытый ответ на сбор данных. Американские спецслужбы заявили, что биоматериалы требуются для исследований опорно-двигательного аппарата.