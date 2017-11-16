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опубликовано редакцией на Переводике 16.11.17 13:56
скаут: AnatolyRybin; переводчик AnatolyRybin;
 
 

Преступник в Швеции, но герой в Украине

Вероятно, вы слышали о шведе по имени Микаэль Скиллт – иностранном наемнике, некогда воевавшем в батальоне "Азов", а затем решившего сделать в Украине политическую карьеру. Совсем недавно господин Скиллт наряду с другими боевиками-националистами из "Азова", в настоящий момент ставшего полком, получил награду за "освобождение" населенного пункта Марьинка в 2014 г.

https://i.imgur.com/hHCZH1M.jpg
Сайт "Азова"

Вот только для шведских властей Скиллт – объект уголовного преследования.


Шведский сайт thelocal.se

Это далеко не первый случай, когда власти Украины награждают военного преступника. Шведские правоохранительные органы не могут привлечь Скиллта к ответственности, поскольку в настоящее время он, предположительно, находится на территории Украины, власти которой категорически отказываются предоставить о нем информацию и тем более выдать властям Швеции. Это обескураживающе невероятно, потому что украинские политики, особенно президент Порошенко, постоянно заявляют о своих приверженностях европейским ценностям, но, видимо, наказание преступников не входит в сферу их интересов...


Перевод статьи с medium.com

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теги: Преступность  
   
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