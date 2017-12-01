Тупик «духовных скреп»: как Гарегин Нжде победил «гимназиста Колю»



Гарегин Нжде. Иллюстрация: социальные сети

В конце ноября наиболее обсуждаемым информповодом в России стал молодой человек из Нового Уренгоя Николай Десятниченко. Итог истории с «покаянной речью» Десятниченко в Бундестаге известен: значительная часть россиян отправила его на заочную экскурсию по всем местам нацистских зверств, от Аушвица до лагерей военнопленных в зоне действий 6 армии Фридриха Паулюса. В это же самое время в Армении тоже вспоминали Вторую мировую войну в гневном ключе. Поводом стала программа «Прогнозы с Вероникой Крашенинниковой», выходящая на российском телеканале «Звезда». В случае с Арменией, роль «мальчика в Бундестаге» досталась телеканалу Минобороны РФ.

Что возмутило армян? Вероника Крашенинникова — ведущий российский политолог, член Высшего совета партии «Единая Россия», в эфире своей передачи упомянула открытие в прошлом году в Ереване памятника Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). Крашеннинникова напомнила телезрителям, что Нжде в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, и сравнила его со Степаном Бандерой. Из того, что на открытии памятника Нжде присутствовали президент Армении Серж Саргсян, мэр Еревана Тарон Маркарян и другие видные представители властей Армении, Крашенинникова сделала вывод: «правящая Республиканская партия Армении (РПА), как и режим Петра Порошенкона Украине, героизирует нацистских пособников».

Если в случае с Десятниченко российские чиновники попросили возмущенную общественность «прекратить травлю школьника», то в случае с РПА власть поддержала народный гнев, выступив с официальным заявлением. «Прозвучавшие в эфире этого телеканала некорректные оценки не отвечают армяно-российским партнерским отношениям. По соответствующим каналам мы выразили свою позицию», — говорится в заявлении пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, вице-спикера парламента Армении. Нжде, по словам Шармазанова, «один из великих героев нашей нации и имеет для нас такое же значение, как и для дружественного нам русского народа Александр Суворов». Руководство «Звезды» в письме к послу Армении в России Вардану Тоганяну извинилось за «некорректные выражения и оценки» Крашенинниковой и удалило передачу про Нжде с Youtube.

Нетрудно заметить: телеканал «Звезда» и «Единая Россия» в лице члена высшего совета партии Крашенинниковой в случае с Нжде попали в ту же ловушку, в какой летом прошлого года оказался МИД России в лице руководителя пресс-департамента ведомства Марии Захаровой. Коварство этой западни в том, что граждане Республики Армения после сравнений Нжде с Бандерой, Квислингом и другими нарицательными персонажами считают: российская власть не желает знать истории и психологии армянского народа и более того, желает видеть Армению только через российские «очки». Это еще не самый худший вариант, считают в Армении. Куда хуже, считают в Армении, если страна-партнер хорошо осведомлена об армянских реалиях, но сознательно изображает оскорбленного невежду. В такой вероятной позиции России армяне видят дипломатическую подножку себе. С учетом фактора Карабаха, по статусу которого Россия выступает ведущим арбитром, «нежной любви» к Армении в Азербайджане и Турции — странах-партнерах России и т. д., казус с Нжде оставляет у армян неприятный осадок по отношению к Москве.

То, что в биографии бывшего офицера армии Российской империи Тер-Арутюняна был инцидент в виде хождения на поклон к Гитлеру — правда. Верно и то, что он работал на ведомство Йозефа Геббельса, призывая пленных красноармейцев-армян вступать в создаваемый Гитлером «Армянский легион».

В чем же ловушка? Ведущие политические спикеры России, как и большинство пишущих о Нжде российских журналистов, упускают другие моменты биографии Нжде. В своем письме из ереванской тюрьмы Нжде писал Сталину в 1947 году: первый контакт с нацистами, закончившийся сотрудничеством, произошел у Нжде «когда советско-германская дружба была еще в силе», то есть до 22 июня 1941 года. Более конкретно дату и обстоятельства коллаборации Нжде указывают материалы уголовного дела, заведенного госбезопасностью Армянской ССР на соратника Нжде Айка Асратяна. «В сентябре 1939 г. Асатрян вместе с Нжде обратился с меморандумом в немецкое посольство в Софии, в котором просил, чтобы: 1. «немцы взяли под свою защиту армян, проживающих в Европе; 2) помогли в разрешении армянского вопроса; 3) немецкое правительство ходатайствовало перед советским правительством об усилении позиций Советской Армении на Кавказе», — гласит составленная МГБ АрмССР сводная справка. Из нее следует, что первый добровольный контакт с Гитлером произошел у Нжде, когда фюрер был, говоря современным языком, стратегическим партнером СССР, следовательно, в действиях армянского деятеля состава преступления тогда не было.

Из этой же справки следует: немцев Нжде просил о защите армянской диаспоры Европы и более того, о содействии в укреплении позиций Советской Армении (!). Нжде обращался к немцам из Болгарии. Накануне Второй мировой войны в соседней с Болгарией Турции пошел пантюркистский ренессанс в «лучших традициях» младотурок, что заставило армян Европы серьезно опасаться за свое будущее. Об успехах дипломатии Нжде материалы МГБ Армянской ССР говорят более чем красноречиво: попытка никаких результатов не дала. Второй раз Нжде обращался в Берлин в 1941 году, за несколько месяцев до начала плана «Барбаросса». Запрос был вызван тем, что Герман Геринг тогда приравнял армян к евреям. Бывший в курсе реалий Холокоста, Нжде попытался отговорить немцев от зверств младотурок. Третий контакт состоялся в 1942 году и закончился известным фактом краткосрочной (2 неполных года) коллаборации Тер-Арутюняна с нацистами. Как показывал Нжде потом на допросах, он планировал обращать силы союзного немцам «Армянского легиона» не против СССР, а против Турции. Турция накануне гитлеровского наступления в 1942 году на Кавказ стянула в район Карса и Батуми группировки войск. Нжде уверял на допросах, что на Восточный фронт не выезжал. К 1944 году — дате своего ареста бывший царский офицер полностью разочаровался в нацистах и, согласно его собственным показаниям, собирался переходить на сторону Советского Союза. Для Тер-Арутюняна, у которого Советская власть ассоциировалась с азербайджанскими большевиками времен Гражданской войны — бывшими мусаватистами, мировая со Сталиным была моральным подвигом. Примечательно, что советская Фемида присудила Нжде 25 лет тюрьмы, а не расстрел; со стороны госбезопасности в лице Лаврентия Берия и Виктора Абакумова это был предельный гуманизм по отношению к предателю Родины по меркам того времени.

В советской тюрьме Тер-Арутюнян был, говоря современным языком, привилегированным заключенным. Из тюрьмы он писал письма Сталину, где убеждал вождя в пересмотре своих прошлых ошибок, благодарил за заботу о Советской Армении и предупреждал об антисоветских планах со стороны Турции и армянских буржуазных националистов из «Дашнакцутюн». В январе 1947 года МГБ СССР рассматривало вопрос о привлечении Нжде в качестве своего агента для работы с антидашнакски настроенной армянской диаспорой за рубежом. Советский суд покарал Нжде, по большому счету, не за нацистский коллаборационизм, а за антибольшевистскую деятельность времен установления Советской власти в Закавказье.

В постсоветские годы реабилитированный в статусе национального героя Нжде стал символом Армении и армянского народа. Наравне с советским маршалом Иваном Баграмяном и героем Брестской крепости Самвелом Матевосяном. В Армении с прошлого года удивляются, почему Москва не замечает, что героизации Нжде у подножия Арарата больше 20 лет. Еще в начале 1990-х годов в Ереване переименовали в честь Нжде площадь и станцию метро, которые при СССР носили имя старого большевика Сурена Спандаряна. Разработанное Нжде политическое учение «Цехакронутюн» — идеология правящей в Армении Республиканской партии. У власти партия находится с 1999 года, когда ее лидер Вазген Саргсян стал премьер-министром Армении. Стоит добавить, что памятник Нжде стоит и в России — в Армавире.

В Армении рассуждают: тонкие нюансы с Нжде, может, плохо известны российским обывателям, но вертикаль России, по идее, давно должна была быть в курсе того, какое место занимает этот человек в прошлом и настоящем армянского государства. Поэтому армянский социум с прошлого года с тревогой смотрит на любые касающиеся Армении историко-политические шаги в России. Диффамация Нжде «говорящими головами» Москвы создает в Армении ощущение «двойных стандартов» против себя. Насчет культа в Азербайджане лидера мусаватистского правительства Азербайджана Мамед-Эмина Расулзаде — благожелательно относившегося к Гитлеру пантюркиста, пока возмущения высказано не было.

В Ереване считают, что Москва начала более-менее адекватно реагировать на украинские реалии, где цветет и пахнет настоящий нацизм, только после «евромайдана». Это в глазах прагматичных армян тоже не прибавляет очков России, которую каждый армянин привык уважать с детства.

Нарастающим в социуме Армении непониманием «телодвижений» российской дипломатии не без успеха пользуются официальные наследники Нжде — Республиканская партия Армении. Выдержанный в духе крайне правого корпоративизма 1920 годов «Цехакронутюн» (там идет градация всех армян в мире на «настоящих», «заблудившихся» и «дураков») для прагматиков из окружения Сержа Саргсяна, конечно же, не подходит. Но РПА не без удовольствия ловит идущие из Москвы месседжи про «нациста Нжде», чтобы то ситуативно, то постоянно «качать» настроения армянского социума в сторону Запада, следовательно, против России. Вряд ли совпадение, что нашумевшее недавнее соглашение о партнерстве с Евросоюзом Ереван подписал 24 ноября — на пике общественного недовольства эфиром телеканала «Звезда», где национальный герой Армении и символ РПА был приравнен к матерому нацисту Бандере. Попутно, перед «евроассоциацией» правящая партия провела через парламент закон «О предотвращении семейного насилия и защите лиц, подвергшихся семейному насилию», фактически запустив в Армению ювенальную юстицию в ее западном понимании. «Цехакроном», как говорится, тут и не пахнет!

В начале статьи не случайно был упомянут казус с российским юношей, фактически покаявшемся в Бундестаге за освобождение своей страны от гитлеровцев. Когда ведущий российский политолог в эфире телеканала Минобороны РФ расписалась в незнании биографии Нжде и армянских реалий, официальный Ереван занял сторону возмущенного народа и заставил «Звезду» извиниться. В России же «миротворца» из Нового Уренгоя защищали от возмущенных россиян высокопоставленные государственные деятели. В Армении, где Великая Отечественная война — важнейшая часть ее истории, значительная часть общества, мягко говоря, не поняла «шутки юмора» российской вертикали в отношении Николая Десятниченко. И предложила устами Шармазанова свою шутку, в которой Нжде для армян, это как Суворов для русских (хотя, условно говоря, будь Александр Васильевич уличен хотя бы даже в косвенном сотрудничестве с младотурками, учинившими Геноцид армян, вряд ли кто-либо в России додумался запрещать говорить об этом армянским политологам и СМИ). Масштаб имеет значение…

Мораль изложенной проблематики простирается шире истории Второй мировой войны и того, как ее трактуют в России и Армении. Эфир с Вероникой Крашеннинниковой, как и прошлогоднее заявление Марии Захаровой — сами по себе проявления стремлений Москвы создать в бывшем СССР свою «духовную империю», со здоровыми символами и ценностями. Это стремление обусловлено тем, что после 1991 года в бывших братских республиках пошел парад нациостроительского мифотворчества, грозящего превратить одну шестую часть суши в зону непрекращающихся геополитических конфликтов. На Украине задолго до 2014 года прославили Бандеру и Джохара Дудаева, в Прибалтике более 20 лет чествуют как борцов за свободу эсэсовцев и «лесных братьев». Недавний указ президента Киргизии, где годовщина массовой резни русских в 1916 году объявлена государственным праздником, родился не на пустом месте, а структурировался из пантюркистской парадигмы и многолетних настроений радикал-националистов тюркского происхождения.

Но, стараясь удержать от расползания и конфликтов бывший СССР, Россия не успевает (или не может) создать внутри себя более-менее внятные духовные скрепы. Общественные адвокаты «мальчика из Уренгоя» правы в том, что значительная часть вины лежит не на Десятниченко, а на атмосфере, в которой сложился этот молодой человек. Случаи из «святых девяностых», когда учителя элитных школ читали детям историю Великой Отечественной войны по книгам Суворова-Резуна, к нашему времени не исчезли сами собой. Риторический вопрос «про пили бы баварское», как и в девяностых годах — хороший тон в школах и на гуманитарных факультетах ведущих вузов страны. Признаком гибкого мышления считается, если старшеклассник или студент пытается оправдывать власовцев, «лесных братьев», бандеровцев и прочих нацистских последователей. Реальное отношение некоторых представителей молодого поколения россиян к героической истории своей страны видно из нашумевшей еще в прошлом году истории фронтовички из Курска Любови Козинец. Молодые курянки, чьи иномарки пострадали в ходе обрушения ветхой части дома Козинец, решили «отбить» компенсацию за свои машины не у чиновников, а путем судебного иска к ветерану войны — фронтовому медику, заслуженному работнику здравоохранения. Чтобы выплатить присужденный судом иск в полмиллиона рублей, 95-летняя женщина вынуждена распродавать свои вещи…

Ковать духовные скрепы для соседей, когда внутри России граждане давно привыкли «не чуять под собой страны», конечно, можно. Но, как говорил еще в относительно благополучные годы позднего «застоя» советский разведчик Леонид Шебаршин, «активная внешняя политика при полном отсутствии внутренней — это крах государства».

Виктор Якубян

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