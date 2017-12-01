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опубликовано редакцией на Переводике 01.12.17 06:50
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сторожевые псы путинского режима

Клонированные  собаки   стерегут опаснейших заключенных России


DOGS OF WAR? Putin's lab-designed canines guarding Russia's dangerous prisoners REVEALED

СОБАКИ, клонированные в лаборатории, начали работать -  стеречь  убийц  и насильников в одной из самых  строгих тюрем России.

By WILL STEWART   Nov 29, 2017 

Южная Корея клонировала собак и подарила  их России

За  первые три недели  “работы”  в исправительно-трудовом лагере строгого режима  № 1 в Якутске,  самом холодном городе  мира,  Том и Джек продемонстрировали  способности -  "сверх всяких  ожиданий".

Пара была выведена  ведущим международным специалистом  по клонированию доктором  Хван  Ву Суком  из Южной Кореи.

Он подарил  их правоохранительным органам  обширного сибирского   региона - Якутии, где  он  занимался  поисками  сохранившихся  в  вечной  мерзлоте  останков  мамонтов,  с  целью  клонирования  этих  вымерших  гигантов.  

Теперь бельгийские  овчарки  стерегут  720 мужчин,  обитателей трудового  лагеря  строгого  режима. Россию  обвиняют  в  том  что  в этом лагере  она  держит "политических заключенных", таких как Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный  к  20 годам тюремного заключения  за "планирование  террористических актов" в Крыму -  действия  которые  он  отрицает.

Он был переведен  сюда  из  исправительной колонии особого режима  вскоре после августовского протеста против его задержания  проведенного  панк-группой Pussy Riot в Якутске.


Собаки,  по  сообщениям,  не  прошли  полицейские  испытания.

Ранее, Том и Джек - клонированные  в сеульской лаборатории  из  клеток "лучших корейских собак-ищеек", по  сообщениям, завалили испытания  и  поэтому  не  смогли  стать  полицейскими собаками в  городе,  который  считается  алмазной столицей  России,  а,  в  своё  время,  был  ключевым  перевалочным  пунктом  для лагерей  сталинского ГУЛАГа.

Эксперты теперь полагают, что  тесты  были  проведены  слишком рано, и что им  надо  было  дать  больше  времени чтобы  приспособиться к резкому климату.


Теперь бельгийские  овчарки  стерегут  720 мужчин,  обитателей трудового  лагеря  строгого  режима

В трудовом лагере они "показали  свою  способность идти  по  следу  “беглеца”  и  проходить  собачью  полосу  препятствий”  сообщила  газета   Siberian Times.

Они "легко приспосабливаются к окружающей обстановке",  а  их  способности  превосходят  все  ожидания.

"Они умны и у  них  мягкий характер” - сказала Ирина Бабикова,  старший  инструктор-собаковод  ИТЛ.

"Другой положительный момент состоит в том, что они могут  работать не  обращая  внимания  на  внешние  отвлекающие  факторы   и погодные  условия".

На этой неделе температуры подбирались  к   минус 40C.

Две собаки  из  500  щенков  клонированных в  лаборатории  Sooam Biotech  в Сеуле, первого в мире центра клонирования животных,  оцениваются  в  75000  фунтов стерлингов каждая.


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теги: Россия  
   
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