Сторожевые псы путинского режима
Клонированные собаки стерегут опаснейших заключенных России
СОБАКИ, клонированные в лаборатории, начали работать - стеречь убийц и насильников в одной из самых строгих тюрем России.
By WILL STEWART Nov 29, 2017
Южная Корея клонировала собак и подарила их России
За первые три недели “работы” в исправительно-трудовом лагере строгого режима № 1 в Якутске, самом холодном городе мира, Том и Джек продемонстрировали способности - "сверх всяких ожиданий".
Пара была выведена ведущим международным специалистом по клонированию доктором Хван Ву Суком из Южной Кореи.
Он подарил их правоохранительным органам обширного сибирского региона - Якутии, где он занимался поисками сохранившихся в вечной мерзлоте останков мамонтов, с целью клонирования этих вымерших гигантов.
Теперь бельгийские овчарки стерегут 720 мужчин, обитателей трудового лагеря строгого режима. Россию обвиняют в том что в этом лагере она держит "политических заключенных", таких как Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам тюремного заключения за "планирование террористических актов" в Крыму - действия которые он отрицает.
Он был переведен сюда из исправительной колонии особого режима вскоре после августовского протеста против его задержания проведенного панк-группой Pussy Riot в Якутске.
Собаки, по сообщениям, не прошли полицейские испытания.
Ранее, Том и Джек - клонированные в сеульской лаборатории из клеток "лучших корейских собак-ищеек", по сообщениям, завалили испытания и поэтому не смогли стать полицейскими собаками в городе, который считается алмазной столицей России, а, в своё время, был ключевым перевалочным пунктом для лагерей сталинского ГУЛАГа.
Эксперты теперь полагают, что тесты были проведены слишком рано, и что им надо было дать больше времени чтобы приспособиться к резкому климату.
Теперь бельгийские овчарки стерегут 720 мужчин, обитателей трудового лагеря строгого режима
В трудовом лагере они "показали свою способность идти по следу “беглеца” и проходить собачью полосу препятствий” сообщила газета Siberian Times.
Они "легко приспосабливаются к окружающей обстановке", а их способности превосходят все ожидания.
"Они умны и у них мягкий характер” - сказала Ирина Бабикова, старший инструктор-собаковод ИТЛ.
"Другой положительный момент состоит в том, что они могут работать не обращая внимания на внешние отвлекающие факторы и погодные условия".
На этой неделе температуры подбирались к минус 40C.
Две собаки из 500 щенков клонированных в лаборатории Sooam Biotech в Сеуле, первого в мире центра клонирования животных, оцениваются в 75000 фунтов стерлингов каждая.
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