Сторожевые псы путинского режима

Клонированные собаки стерегут опаснейших заключенных России





СОБАКИ, клонированные в лаборатории, начали работать - стеречь убийц и насильников в одной из самых строгих тюрем России.

By WILL STEWART Nov 29, 2017

Южная Корея клонировала собак и подарила их России

За первые три недели “работы” в исправительно-трудовом лагере строгого режима № 1 в Якутске, самом холодном городе мира, Том и Джек продемонстрировали способности - "сверх всяких ожиданий".

Пара была выведена ведущим международным специалистом по клонированию доктором Хван Ву Суком из Южной Кореи.

Он подарил их правоохранительным органам обширного сибирского региона - Якутии, где он занимался поисками сохранившихся в вечной мерзлоте останков мамонтов, с целью клонирования этих вымерших гигантов.

Теперь бельгийские овчарки стерегут 720 мужчин, обитателей трудового лагеря строгого режима. Россию обвиняют в том что в этом лагере она держит "политических заключенных", таких как Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам тюремного заключения за "планирование террористических актов" в Крыму - действия которые он отрицает.

Он был переведен сюда из исправительной колонии особого режима вскоре после августовского протеста против его задержания проведенного панк-группой Pussy Riot в Якутске.





Собаки, по сообщениям, не прошли полицейские испытания.

Ранее, Том и Джек - клонированные в сеульской лаборатории из клеток "лучших корейских собак-ищеек", по сообщениям, завалили испытания и поэтому не смогли стать полицейскими собаками в городе, который считается алмазной столицей России, а, в своё время, был ключевым перевалочным пунктом для лагерей сталинского ГУЛАГа.

Эксперты теперь полагают, что тесты были проведены слишком рано, и что им надо было дать больше времени чтобы приспособиться к резкому климату.





Теперь бельгийские овчарки стерегут 720 мужчин, обитателей трудового лагеря строгого режима

В трудовом лагере они "показали свою способность идти по следу “беглеца” и проходить собачью полосу препятствий” сообщила газета Siberian Times.

Они "легко приспосабливаются к окружающей обстановке", а их способности превосходят все ожидания.

"Они умны и у них мягкий характер” - сказала Ирина Бабикова, старший инструктор-собаковод ИТЛ.

"Другой положительный момент состоит в том, что они могут работать не обращая внимания на внешние отвлекающие факторы и погодные условия".

На этой неделе температуры подбирались к минус 40C.

Две собаки из 500 щенков клонированных в лаборатории Sooam Biotech в Сеуле, первого в мире центра клонирования животных, оцениваются в 75000 фунтов стерлингов каждая.

статью прочитали: 72 человек