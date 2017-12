архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.12.17

"Russian empire plans shift from Kiribati to the Gambia" Новая Зеландия - 11 декабря 2017 г. Дураков не сеют, не жнут, они сами родятся Империя Романовых планирует перебраться из Кирибати в Гамбию 11 December 2017 Российский бизнесмен, собиравшийся возрождать Империю Романовых в Кирибати, говорит, что его планы теперь будут реализовываться в западно-африканской стране Гамбии. Антон Баков объявил об этом на пресс-конференции в городе Екатеринбурге, заявив о том что в столице Гамбии Банжуле подписан Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Империей Романовых и Республикой Гамбия. Российский бизнесмен и политик Антон Баков, щеголяет кепкой из Гамбии, где он планирует возродить Империю Романовых. Г-н Баков сказал, что раз соглашение подписано, Империя заплатит правительству Гамбии 60 миллионов долларов США. Для обустройства возрождаемой Империи планируется создать искусственные острова в территориальных водах Гамбии, площадь островов не должна превышать 10 квадратных километров. На островах будет создана экономическая зона, а также то, что было названо “первый 'умный город” в Африке. Столица будет названа Святониколаевск (Saint Nicholas) в честь царя царя Николая II, который был казнен в Екатеринбурге в 1918 году, после большевистской революции. Соглашение предусматривает установление дипломатических отношений между Гамбией и Империей Романовых и обладание Империей собственной юрисдикцией, в том числе - по вопросам иммиграции. Г-н Баков, бывший парламентарий, является главой Монархической партии и кандидатом в президенты на российских президентских выборах следующего года. В феврале Кирибати отклонило заявку г-на Бакова на размещение его империи на необитаемых островах Line Group, где он планировал инвестировать 350 миллионов долларов США. Он сказал RNZ Pacific в прошлом месяце, что все еще не знает, почему в феврале Кирибати отклонило его заявку, уже одобренную в октябре прошлого года. Антон Баков и Танети Маамау в мае 2016 г. Фотография: Facebook "Они никогда не спорят с вами, никогда не отстаивают свою точку зрения, у них нет культуры переговоров или обсуждений. Если вопрос вызывает разногласия, они просто исчезают" сказал он. Он рассматривает отказ как "элемент национальной культуры", который, как он сказал, оскорбил его не больше "чем дождь который намочил мой зонтик". Однако он похвалил людей, за их "супердемократию" и отметил, что "совершенно ясно, что это не легкая задача - выжить на крошечных островах". Но г-н Баков сказал, что Кирибати не может полагаться только на рыбную ловлю и вспомоществования. Оно должно развивать свою экономику” - сказал он. "Я имею ввиду, что огромные толпы детей детей закончат школу в ближайшем будущем и будут не в состоянии получить работу" сказал он. Г-н Баков также сказал, что все еще ожидает положительного решения, если не от нынешнего правительства Кирибати во главе с Танети Маамау, то от следующего. Он сказал, что разработал "детальный проект развития острова Молдена, встраивания его в огромную картину современной планетарной экономики 21-го века". Он сказал что к настоящему времени, за те шесть месяцев что он пробыл на Кирибати, он потратил там , приблизительно, один миллион долларов. "Поэтому я не собираюсь оставлять этот проект - у меня там нет конкурентов".

