Скрудж и война

"Сначала это был укреплённый палисад голландского форта, в котором они отсиживались при нападении англичан. Потом англичане взяли форт, перебив голландцев и стену разрушили. Почти. Часть стены в небольшой платановой рощице осталась. На ней красовались всякие надписи, типа: "Генри Джон - пашол ты на ...; Дэвид Бьюкенен здесь был; Кароль-казёл; Прешол увидил новалял" и т.д. А рядом был ипподром. И был он — непростой. Там проводили скачки на неграх. Невольниках, привезённых из Африки. И на стене букмекеры стали записывать ставки. А как то раз на ней записали пари. Так родилась Нью-Йоркская (до этого город назывался Новый Амстердам) Биржа, а улица получила своё название Уолл-стрит."

«Город и Стена» – роман безумного краеведа.







После «воцарения» в Белом Доме перед Трампом встала основная задача его президенства – разгромить многочисленную и довольно таки монолитную рать глобалистов в государственном аппарате САСШ.

И здесь он оказался в сходной позиции по отношению к Путину, у которого стоят те же самые задачи. Чтобы было понятнее – достаточно большая часть российского правительства являются креатурами тех самых глобалистов (Фининтерн). И если Путин может себе позволить эволюционный путь для постепенного устранения влияния фининтерновцев на внутреннюю экономическую политику и даже попытаться «перековать-перевербовать» некоторых агентов влияния, то у Трампа такого запаса времени нет. Вы можете прямо в реальном режиме времени наблюдать, как агенты фининтерна в медиа одинаково бесновато нападают, как на Трампа, так и на Путина. Как говорит «рупор Кремля» Киселёв – «Совпадение? Не думаю».

Для фининтерновцев оба – враги.

И внутренняя экономическая политика России и внешняя (пр-ки вся) политика САСШ находятся в руках фининтерновцев. Ну, скажем более политкорректно – находится под их большим влиянием.

перемогать фининтерн у себя – тем сильнее он будет «просить» своего московского партнёра убрать ставленников его прямых врагов из своего Правительства.

Теперь к войне.

Объективно, война в ЮВА – нужна всем. Китаю – его заявка на собственную ВТЗ до сих пор не только не оформлена, но и предварительной заявки ещё нет. САСШ – за годы «царування» в мiре они плотно «подсели» на привычку решать внутренние проблемы за счёт внешней политики. И потом – во время войны и особого положения гораздо легче расправляться со своими врагами внутри страны. Вспомните госпереворот* после «башен-близнецов». Ведь тогда глобалисты-фининтерн весьма эффективно расправились со своими «недоброжелателями» с помощью «Патриотического Пакта». И поверьте, Дак не остановится перед тем, чтобы объявить переход к мобилизационной экономике (в отличие от нашего «робкого» экономического блока Правительства). И не потому, что это будет прямо таки позарез необходимо, а просто так будет проще действительно начать возврат производств, консолидировать бюджет и позатыкать всем недовольным рты. Ещё одно соображение – в результате такой войны появится возможность кого нибудь пограбить. Даже если это будет «союзник».

Если хотите знать, то и японцам эта война нужна. При создании китайской ВТЗ у самих китайцев нет сомнений, что Япония войдёт в зону юаня. А что это будет означать для самих японцев? Думаю, никто не сомневается, что это будет означать вообще EXIT для японского проекта вообще и для японцев, как нации. Поэтому для них это хороший такой шанс улизнуть из под американской «опеки» в гораздо более мягкий «режим» рублёвой зоны.

А ведь в советской зоне оккупации должен был быть весь Хоккайдо. Ждём #хоккайдонаш?

Эта война нужна и лондонским антиглобалистам, она позволяет ослабить «заокеанских кузенов», а такое – никогда не лишне. Появится возможность более свободных действий на европейском ТВД. Да и в результате этого ослабнут позиции глобалистов, что им тоже на руку.

России такая война тоже будет «полезна» в части решения «японского вопроса» и очерчивание зоны влияния в АТР.

Так что на роль проигравших тут номинирована Ю.Корея.

Ну и по традиции последних десятилетий начать американцы должны во время Олимпиады.

Хотя тут есть и варианты.

В таких делах зачастую всё является не тем, чем кажется. Ну, вот например – помощь американской администрации в консолидации российской элиты, путём ограбления. Или «нападение на КНДР» – вполне может оказаться планом, позволяющим наконец таки очертить границы будущих ВТЗ и разграбление союзника.

Ну и напоследок немного о другом. В феврале – встречайте нового члена ЕАЭС.

Иран.

Интересно, персы в ОДКБ сразу вступят?





Удачи всем.





Ваш З.И.Л.

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