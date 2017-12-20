Финансовая разведка США интересуется счетами россиян

Незыгарь



Речь идет о работниках российских госкомпаний, чиновниках, их близких и дальних родственниках.



Зафиксирована активность финансовой разведки США в странах Европы и ЮВА по сбору информации о десятках тысяч россиян, пишет Незыгарь.

Запрашивается информация о счетах, недвижимости и других активах российских работниках госкомпаний,чиновниках, их близких и дальних родственниках. Основное внимание уделяется людям из ближайшего окружения президента и входящих в различные рейтинги.

Информация готовится для доклада, который будет готов к 31 января. Сама работа по сбору информации завершится в конце года.

В тот же момент Телеграмм-канал «Мысли-Немысли» изучал материалы издания «The Daily Beast» о связях российского олигарха Михаила Прохорова с финансовой прачечной – банком Federal Bank of the Middle East (FBME, его кипрское отделение).

Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн. Неплохо для небольшого ближневосточного банка.

У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).

В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года.

В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует — банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.

В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капиталы…

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