Новый год 2018

Собака обожает веселье и вкусную еду, вот только любители шумных вечеринок должны будут изменить свои пристрастия и провести время в домашнем кругу или пойти в гости к старым приятелям вместо ресторанов или кафе.



Квартира украшается желтыми, коричневыми, бежевыми и оливковыми оттенками, а также декор должен иметь предметы с новогодней символикой. Белые тарелки с золотой каемкой на столе особо нравятся нашей героине, которая довольно неприхотлива в выборе блюд.



Хозяйкам не стоит выдумывать различные деликатесы, так что главный акцент можно сделать на мясных изделиях, а из курицы или рыбы лучше приготовить салаты. Десерты с фруктами будут уместны, но сам праздник должен проходить без злоупотребления алкоголем и скандалов, за которые потом животное сурово покарает нарушителей покоя.



Женщинам во время выбора нарядов стоит учесть, что лучше всего в эту ночь подойдет классика без мини или глубоких декольте. Не нужно надевать на себя вещи с животными принтами, так как Собака терпеть не может конкурентов. Это также касается бриллиантов, где в виде исключения допускаются лишь семейные реликвии. Цветовые гаммы пастельных тонов рекомендуется дополнить яркими аксессуарами, а также важно правильно выбрать подарки, чтобы не огорчить животное. Есть категория вещей, которые действительно запрещены, так что не стоит искушать судьбу.



Все средства личной гигиены в виде гелей для душа, зубных паст или шампуней сразу вызывают негативную ассоциацию у символа и будут намеком на нечистоплотность человека. Также это относится к косметике, не зная предпочтений своих коллег. Подарок в виде живого котенка может поссорить владельцев дома с гостем, а также животных вообще не рекомендуют дарить без просьбы индивидуума. Домашние халаты вместе с тапочками и полотенцами считаются дурным тоном, что относится и к посуде. Украшения на шею вызывают у Тотема воспоминания об ошейнике, ограничивающем свободу, но еще не нужно в этом году заменять дары деньгами.



Ножи вместе с вилками принесут проблемы со здоровьем и становятся виновниками ссор в семье, а ножницы способны перекроить судьбу и изменить окружение в худшую сторону. Зажигалки вместе с портсигарами принесут в дом разлуку, бритвенные станки уничтожают удачу, а перчатки обрекают владельца на привязку к лицу, принесшему их в дар. Носовой платок становится источником слез в жизни, ремни сковывают людей, не давая добиться желаемого результата, а часы могут стать виновниками краха хорошей жизни. Зеркало может забрать молодость и красоту, пустые кошельки без монетки делают владельцев нищими. Жемчуг тоже связан с тоской, как и цепочки, да и шарфы могут стать причиной внезапного развода пары.



Талисманы года Желтой Земляной Собаки



Одежда с ремешками из натуральной кожи поможет сохранить самоконтроль и самообладание, а также приветствуются длинные ремни на сумках, украшенные камнем знака Зодиака. Собаке нравятся этнические аксессуары американских индейцев, так что можно выбрать себе украшения с бусами и перьями. Предметы из кости слона, клыка моржа и другие аналоги будут нести мощную позитивную энергию космоса, а янтарь с насекомыми убережет дам от сглаза и привлечет удачу в любом деле. Китайцы предпочитают хранить в мешочке золотой самородок, но если его нет, можно воспользоваться другим металлом.



Компас поможет найти верные решения в любой ситуации и особо пригодится лицам, собирающимся сменить место работы, или занимающимся судебными тяжбами. Гладкие латунные кольца с медью позволят одиноким людям встретить свою половинку, но потом их нужно будет поблагодарить за службу и выбросить в воду. Также стоит обзавестись новой посудой из глины и теплым шерстяным одеялом.