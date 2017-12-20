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дата публикации 20.12.17 03:09
скаут: Игорь Львович;
   
 

Видео: Две юные арабки оскорбляют и бьют уклоняющихся солдата и офицера ЦАХАЛа.

В Сети опубликован видеоролик, на котором две юные арабки оскорбляют и пытаются ударить двух военнослужащих Армии обороны Израиля. Инцидент произошел в арабской деревне Наби Салех в Самарии.

На видео заметно, как военнослужащие ЦАХАЛа стоически переносят оскорбления и попытки арабок нанести удары.

Издание Walla отмечает, что инструкции и закон разрешают военнослужащим Армии обороны Израиля задерживать тех, кто пытается нанести им физический ущерб.

По всей видимости, пишет Walla, офицер ЦАХАЛа понимал, что их провоцируют и готовы снять на видео, как военнослужащие тащат визжащих юных палестинок, чтобы потом подать кадры в соответствующем информационном ракурсе.

Позже израильские СМИ сообщили, что одна из арабок задержана.

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теги: Израиль  
   
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