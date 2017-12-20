

"Австралия узнала о масштабах педофилии в религиозных школах" Европейский Союз - 15 декабря 2017 г."Австралия узнала о масштабах педофилии в религиозных школах"

Австралия узнала о масштабах педофилии в религиозных школах

Государственная комиссия собрала сведения о тысячах случаев растления малолетних. В Австралии опубликован доклад государственной комиссии, изучавшей случаи растления малолетних в образовательных учреждениях, главным образом религиозных. В докладе, который стал результатом пятилетнего расследования, утверждается, что школы и церкви не смогли защитить и оказать надлежащую помощь десяткам тысяч детей.

Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии: "Я хочу выразить благодарность и уважение всем пострадавшим и их семьям, которые рассказали, иногда впервые в жизни, чудовищные истории о насилии со стороны людей, которые по идее должны были любить их и защищать".

В общей сложности комиссия опросила более 8 тысяч человек и получила более 1300 письменных показаний. Случаи растления выявлены в более чем 4 тысячах учебных заведений.

Янецки, одна из пострадавших: "Мы проделали долгий и трудный путь. Сначала нам никто не верил. Люди не хотели об этом с нами разговаривать. Церкви, благотворительные фонды и другие учреждения убеждали всех, что нам верить нельзя, что мы лжём, что это не правда. Но комиссия помогла нам сказать во всеуслышание, что это правда. Теперь люди верят нам и начинают осознавать масштаб проблемы".

60% случаев растления малолетних имели место в католических заведениях (но подобные случаи были также в англиканских и иеговистских школах). Комиссия выявила факты того, что руководство австралийской католической церкви систематически укрывало от правосудия священников-педофилов и рекомендовала внести изменения в каноническое право, чтобы более эффективно бороться с педофилией. В частности рекомендуется отменить обязательный целибат (безбрачие) священников и тайну исповеди, в случае если священник узнает от ребенка, что он подвергся сексуальному домогательству или насилию.

В католической церкви Австралии заявили, что потрясены выявленными случаями сексуальных преступлений и испытывают стыд за священнослужителей, которые их совершали и покрывали. Но в то же время подчеркнули, что священники, которые нарушат тайну исповеди, будут отлучены от церкви.

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