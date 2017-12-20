После суда над Улюкаевым российские чиновники шарахаются от подарков как чёрт от ладана

Dec 19, 2017





Kirill Zykov / Moskva News Agency

По сообщениям, в этом праздничном сезоне, после того, как бывший министр был осужден за взяточничество на прошлой неделе, российские государственные чиновники и руководители государственных компаний, отказываются от новогодних подарков.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был приговорен к 8 годам строгого режима за получение в ноябре прошлого года взятки в размере 2 миллионов долларов от Игоря Сечина, генерального директора государственной нефтяной компании Роснефть.

Улюкаев, первый действующий министр, который был арестован после развала Советского Союза, утверждал во время суда, что он думал, что подарок Сечина состоял из колбас и вина. Позже он позже предупредил коллег - государственных служащих, что любой из них всего лишь в “трёх кликах” от обвинения в коррупции.

“Никаких корзин [не принимается], ни в какой форме, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами” цитирует The Bell помощника министра.

“[Чиновники] шарахаются от одного их вида”.

The Bell процитировал слова пятерых чиновников - министерских и госкорпораций, что дело о коррупции оказало прямое влияние на традиции подношения подарков среди чиновников.

“В прошлом году мы могли в качестве подарка дарить книги и календари, в этом году, после ареста Улюкаева, мы ничего не можем подарить” сказал корпоративный чиновник новостному веб-сайту.

Российский закон запрещает государственным служащим принимать подарки стоимостью больше чем 3000 рублей (51$).

Представитель Роснефти сказал The Bell, что давней традицией нефтяной компании является дарение открыток.

“Наши подарки четко соответствуют правилам компании и местному законодательству, мы не подводим никого" сказал он.

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