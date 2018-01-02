10 самых идиотских звонков в Службу спасения Британской Колумбии

“Хотите верьте, хотите нет, но это не первый раз когда я принимаю звонок с жалобой на “неправильный” оттенок лака для ногтей”

By Michelle Ghoussoub, CBC News Posted: Dec 28, 2017





Если салон отказался поменять оттенок лака для ногтей, это не может быть квалифицировано как криминальная или пожарная или медицинская чрезвычайная ситуация - говорят в E-Comm, крупнейшем в Британской Колумбии колл-центре Службы спасения. (CBC Life)

E-Comm, крупнейший в Британской Колумбии колл-центр Службы спасения получает приблизительно 1360 тысяч звонков каждый год.

Линия зарезервирована для звонков только в случае криминальной или пожарной или медицинской чрезвычайной ситуации, когда необходимо немедленно предпринимать какие-либо действия.

И звонки о бытовых проблемах — об утерянных ключах, о беспокойстве доставляемом утренней стиркой соседа или запертым туалетом, не могут быть квалифицированы как сообщения о чрезвычайных ситуациях.

Каждый год Центр публикует список самых идиотских звонков года.

Ниже приведены 10 самых худших звонков по телефону 911 в 2017 году.

The 10 worst 911 calls of 2017

1. Жалоба что салон не хочет изменить оттенок лака для ногтей

2. Машина отказывается ехать на заправку.

3. Сообщение о том, что еда была несъедобная и ресторан отказывается вернуть деньги.

4. Жалоба на то что жилец съехал не вернув ключи.

5. Звонок по поводу того что кто-то занял парковочное место звонившего.

6. Вопрос - является ли табличка с надписью “Туалет закрыт” на популярном пляже законной?

7. Жалоба на то что АЗС не принимает мелочь в качестве оплаты за бензин.

8. Звонок с вопросом - являются ли еноты опасными животными?

9. Звонок с вопросом - Нет ли какого-нибудь закона запрещающего стирать одежду в 6 часов утра?

10. Звонок с целью проверить время после перехода на зимнее время





Если Вы задаетесь вопросом, является ли енот опасным животным, могло бы быть лучше обратиться к Google вместо того, чтобы звонить 911. (CBC)

Джоди Робертсон, исполнительный директор E-Comm по корпоративным коммуникациям, сказала в выпуске, что список, хотя и забавный, показывает, что некоторые люди верят что служба 911 может использоваться для обслуживания жалоб клиента или общей информации, в то время как она должна быть зарезервирована только и исключительно для чрезвычайных ситуаций.

"Ни один из пунктов в нашем списке не является ситуацией требующей немедленного полицейского или иного реагирования" сказала она.

"Мы просто хотим напомнить людям, что каждый раз когда кто-то использует эту линию безответственно, кто-то другой может оказаться в опасности не дозвонившись к нам, а это - последняя вещь, которую мы хотим иметь".

Звонок по поводу лака для ногтей был не единственным

Оператор E-Comm Кристи Дункан рассказала в выпуске о звонке по поводу лака для ногтей.

Она сказала, что это - всего лишь только один пример того типа звонков, получаемых каждый день, которые могут занимать линию 911.

"Трата времени на звонки как этот не дает мне возможности отвечать на звонки, чтобы помочь кому-то, у кого действительно серьезная чрезвычайная ситуация" сказала Дункан.

"И хотите верьте, хотите нет, но это не первый раз, когда звонят с жалобой на цвет лака для ногтей".

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8. Жалоба на то что они не могут попасть ни в один ночной клуб

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