Возвращение белого хозяина и важные изменения в законодательстве России

1. Трогательная рождественская история на видео — негры приветствуют белого владельца фермы, которого предыдущий президент Мугабе выгнал из Зимбабве в ходе построения справедливого социального государства.
Крах экономики, последовавший вслед за массовым раскулачиванием белых собственников, оказался достаточно убедительным, чтобы чёрнокожее большинство прониклось важностью грамотного управления фермами.
В комментариях, впрочем, пишут, что изгнание белых фермеров сопровождалось массовыми убийствами, как оно, впрочем, практически всегда и бывает на практике при реализации идеи «отнять и поделить». Надеюсь, Роберт Смарт и его сыновья озаботятся нанять хорошую охрану и проработать пути экстренного бегства из страны на случай, если к власти к Зимбабве опять придут противники частной собственности на землю.
2. С завтрашнего дня в России вступают в силу важные изменения в законодательстве. Вот самое интересное из длинного перечня:
— производство и продажа алкогольных «энергетиков» запрещаются;
— период отказа от навязанной банками страховки продлевается с 5 до 14 дней;
— госуслуги можно будет получить в любом месте, независимо от вашей прописки;
— средний размер пенсии повышается до 14 тысяч рублей;
— пособие на первого ребёнка устанавливается в размере 10 тысяч рублей в месяц;
— иностранные туристы смогут при покупке товара получить «Такс Фри», вернув тем самым 18% от его стоимости;
— МРОТ в течение года увеличивается до прожиточного минимума.
3. Отличная новость. Владимир Путин подписал указ об удалённой идентификации граждан. Теперь для открытия счёта в банке не нужно будет приходить туда лично и сидеть в очереди, достаточно будет подтвердить свои биометрические данные, предъявив своё лицо и голос через смартфон: https://ria.ru/economy/20171229/1511997800.html
После того, как система будет успешно обкатана на банках, её распространят и на отношения граждан с государством. Можно будет не приходить, например, в паспортный стол или в налоговую, а оставить все нужные заявки через интернет.
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