Русским стало наплевать на НАТО, «пятую колонну» и Навального

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян проанализировал данные недавнего опроса «Левада центра», согласно которым в списке врагов на последних местах оказались НАТО, «Исламское государство», несистемная оппозиция, «пятая колонна» и Навальный.

Согласно данным свежего опроса «Левада центра», почти 66% россиян уверены в том, что у страны есть враги на международной арене. В отчете «Левады» об исследовании приводится мнение, что в этом виновата государственная пропаганда. Это, правда, не объясняет, почему же тогда (несмотря на «накал агитпропа») процент тех, кто уверен в наличии врагов, снижается с 2014 года, когда таковых насчитывалось аж 84%.

Согласно данным свежего опроса «Левада центра», почти 66% россиян уверены в том, что у страны есть враги на международной арене. В отчете «Левады» об исследовании приводится мнение, что в этом виновата государственная пропаганда. Это, правда, не объясняет, почему же тогда (несмотря на «накал агитпропа») процент тех, кто уверен в наличии врагов, снижается с 2014 года, когда таковых насчитывалось аж 84%.

На самом деле, как считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, эти цифры объясняются совсем иначе. Мнение эксперта приводит РИА Новости:

— Россия находится не на острове и не в Австралии. Она расположена на стыке важнейших регионов мира — Европы, Ближнего Востока и Восточной Азии, поэтому не может позволить себе пассивной внешней политики. Ведь тут же съедят, причем во всех смыслах этого слова. И поскольку везде Россия ведет активные действия по защите своих интересов (в том числе и в области обеспечения собственной безопасности), действия Кремля встречают противодействие со стороны других держав. Рассматривающих приграничные с Россией страны (а иногда и отдельные регионы Российской Федерации) как свою сферу влияния и свою собственность и позиционирующих свои действия как борьбу с «российским империализмом». Москва, к сожалению, обречена на постоянные конфликты с теми, кто не готов считаться с легитимными и, самое главное, объективными интересами России по обеспечению безопасности собственных границ.

Что же касается тренда на снижение, то его можно объяснить двумя вещами. Во-первых, привыканием россиян к опасности. Как и те же южнокорейцы (привыкшие жить и даже развиваться под угрозой удара со стороны Севера), россияне адаптировали сознание к постоянным угрозам со стороны различных внешних игроков, поэтому перестают ощущать их важность. Как и перестали в свое время ощущать опасность ядерного удара со стороны США. Во-вторых, снижение процента можно объяснить все большим осознанием собственной силы. Трендом на победу России в противостоянии с Западом. Население страны видит, что Кремль успешно избежал международной изоляции и, находясь под санкциями, проводит успешную активную политику на внешних фронтах. А, как известно, сильный и уверенный в себе игрок менее склонен к апокалиптичным прогнозам и соответствующему видению мира.

Если брать конкретных «врагов», то, по мнению россиян, на первом месте с большим отрывом находятся США — их (из тех, кто вообще видит врагов) называют 68%. На втором месте с гигантским отрывом Украина — 29% (что для руководства Незалежной должно быть даже обидно). Замыкает тройку ЕС с 14%.

Любопытно, что если посмотреть на российско-американские отношения объективно и трезво, то Америка — не враг России. Мы — две великие державы, заинтересованные в сохранении мира. Мы — часть даже не западного мира, а «цивилизации развития», поэтому вместе должны выступать в деле защиты ее от «цивилизации неразвития» в лице различных мракобесов из ИГ и других сетевых группировок, а также лидеров отдельных стран, заинтересованных в дестабилизации мира. У Москвы и Вашингтона общие интересы в области нераспространения, свободы торговли, создания систем коллективной безопасности как против сетевых игроков, так и против отдельных стран-дестабилизаторов.

Однако, к сожалению, Россия стала врагом Америки. Врагом искусственным, выдуманным американским политическим истеблишментом. Часть которого продолжает смотреть на Москву сквозь призму холодной войны (когда Советский Союз действительно системно противостоял Соединенным Штатам, причем иногда по принципу нулевой суммы — едва ли не любой враг США автоматически становился партнером СССР), а часть попросту считает, что Америка всегда должна иметь серьезного и опасного врага. Без мобилизующего общество Карфагена американский Рим (переполненный не решаемыми внутренними проблемами, начиная с тех же расовых вопросов) начинает гнить изнутри и погружаться в пучину гражданских конфликтов. Именно поэтому США взяли курс на «глобальное сдерживание России», обложили Москву санкциями и серией враждебных режимов, а также стали создавать угрозу безопасности и территориальной целостности Российской Федерации.

Это вызвало ответную реакцию, в три раза по сравнению с 1999 годом увеличив число тех людей, которые считают Америку врагом (тогда так считало лишь 22% респондентов). Любопытно, что, приходя к власти, Трамп искренне пытался перевести российско-американские отношения на чистый прагматизм, где у наших государств были колоссальные возможности для сотрудничества. Однако по понятным внутриполитическим причинам сделать это ему не удалось.

Второе место Украины тоже понятно. И, опять же, это не вина телевизора. Виноваты в этом украинские власти, которые строят в своей стране «русофобский проект». Строят не столько потому, что они ненавидят Россию, сколько потому, что, по их мнению, по-другому нельзя создать украинскую нацию и суверенное украинское государство. Вариант Белоруссии, где население русскоязычное и находится в поле российского культурного пространства, их не устроил, поскольку целью этих элит (воспитанных в 90-е годы на западных деньгах и идеях) являлся отрыв Украины от России. Поэтому они проводят демонстративно русофобскую политику, уничтожая или дискредитируя все символы и архетипы, связанные с российской частью истории нынешних украинских территорий. Поначалу прикрываясь концепцией «декоммунизации», сейчас украинские власти и активисты даже не пытаются скрыть антироссийский характер своих инициатив.

«Россияне сделали русский язык, кино, даже православие оружием гибридной войны, промывая мозги и блокируя ум», — уверяет вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. И в этом смысле пресловутые 29% еще кажутся небольшой цифрой. Все-таки абсолютное большинство российского населения продолжает испытывать теплые чувства к омайданенным небратьям и считает, что нынешняя русофобия, заблокировавшая им ум, — наносное.

К сожалению, этот взгляд чересчур оптимистичен: вирус русофобии поразил уже несколько поколений, и излечить его будет очень, очень сложно. Отчасти поэтому Москва и не пытается как-то размайданить нынешнюю Украину — ряд политологов считает, что украинское население должно сполна пройти весь «революционный» путь, ощутить все негативные последствия русофобии для собственных холодильников и лишь так получить какой-никакой шанс на излечение.

Третье место Европейского союза опять же связано с ведущейся против Россией санкционной войной. Однако россияне прекрасно понимают, что Европа если и была когда-то ее инициатором, то сейчас является скорее жертвой, неспособной выпутаться из силков американской внешней политики. Именно поэтому лишь 14% людей относятся к Европе враждебно. Да, в Европе тоже есть русофобские элиты, однако прагматичная их часть все-таки понимает, что Россия — важнейший сосед (к тому же лежащий на кратчайшем пути к Китаю) и у ЕС столько сейчас внутренних проблем, что бессмысленные ссоры с Россией (тем более ради ставшей обузой майданной Украины) лишь усугубляют ситуацию. Этот тезис уже озвучивается не только политологами и парламентариями, но и министрами ведущих европейских стран. И если европейские соседи в новом, 2018 году наконец-то будут проводить суверенную внешнюю политику и начнут нормализацию отношений с Россией в обход мнения США (а шансы на такой исход есть), то доля россиян, враждебно относящихся к ЕС, сократится еще больше.

И о лузерах. Что касается тех, кто оказался в списке врагов на последних местах, то тут наиболее интересны три позиции. Во-первых, НАТО. Военный блок, позиционирующий Россию врагом и «угрозой» и усиливающий свои войска в Европе, считают враждебным лишь 6% россиян. По всей видимости, эта цифра объясняется тем, что всю «враждебность» в этом плане вытянули на себя США. Российское население не считает альянс самостоятельным игроком и отождествляет его с американцами, которые играют в НАТО первую, вторую да и вообще все основные скрипки. «Персонификация» НАТО в лице США увеличилась, судя по всему, из-за ставшей за последнее время куда более демонстративной антироссийской линии самого Вашингтона. Именно поэтому число людей, считающих врагом России аморфный и не совсем понятный Североатлантический альянс, снизилось почти в шесть раз с 2012 года.

В списке лузеров опроса оказались и исламисты (в том числе и ИГ) — у них лишь 5%. Даже если добавить к этому угрозу от «террористов», то получится в совокупности лишь 8%. Как-то не вяжется с титулом «главного мирового зла», который получило «Исламское государство». Однако столь низкий «рейтинг» объясняется очень просто — даже несмотря на теракты в России, население все равно рассматривает исламистов как удаленную, не совсем понятную угрозу. Что является безусловным достижением российских властей, сумевших благодаря операции в Сирии не допустить материализации этой угрозы в регионах России и Средней Азии, а успешно ее разбомбить в сирийских песках.

Наконец, лузером является «оппозиция, пятая колонна и Навальный», которых врагами считают лишь 2% россиян. И это очень, очень оптимистичные цифры. Ведь они отражают правильный взгляд россиян на силу и мощь этой группы россиян, а также опасность, от нее исходящую.

Да, программа этой оппозиции (в плане обороны и внешней политики) носит откровенно деструктивный и антигосударственный характер. Она, в частности, включает в себя раздачу «кемских волостей», отказ от активной дипломатии и обороны, сдачу российских интересов и безопасности ради нормализации отношений с Западом. Как известно, тот, кто выбирает между позором и войной первый вариант, получает сначала позор, а потом и войну. Позорную сдачу интересов ради фотосессий с западными лидерами и их комплиментов Россия уже проходила в 90-е годы — и получила тогда войну, причем на своей территории.

Однако эта деструктивная позиция и делает несистемную оппозицию неопасной. Она настолько оторвана от взглядов абсолютного большинства российского населения, что у нее нет никаких шансов не то что прийти к власти легитимным путем, но даже набрать сколько-нибудь значительный процент на общероссийских выборах. А майдан, как известно, в условиях сильной российской власти и опыта майданов в соседних странах обречен на провал.

Это, кстати, подрывает и позиции отдельных ура-патриотических активистов, стремящихся преувеличить угрозу, исходящую от данной группы маргиналов, и давить их до последнего оппозиционера. Реализация подобных призывов лишь наносит ущерб гражданскому сознанию (подразумевающему признание права на альтернативную точку зрения) и не улучшает российскую безопасность.

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