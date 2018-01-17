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дата публикации 17.01.18 10:53 скаут: rodyaman; переводчик rodyaman;

Ссылка на оригинал Олигарх Плахотнюк вредит Молдове больше президента-социалиста



Казалось бы, времени на реабилитацию перед избирателями у проевропейской правящей коалиции крайне мало, но Правительство Павла Филипа даже не смогло вовремя выполнить требования Евросоюза обязательные для получения 100 миллионов евро помощи в 2017 году. Возможно, в связи с этим глава Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк анонсировал до конца декабря смену 7 министров, а также создание новой должности вице-премьера по вопросам европейской интеграции. Но помогут ли стране данные преобразования? Ответ на этот вопрос можно найти в интервью организатора антикоррупционных митингов и лидера гражданской платформы "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе.







Перевод интервью.



Добрый день. Совсем недавно Конституционный суд Молдовы вынес решение, согласно которому европейский путь развития признается единственным, по которому может двигаться республика Молдова. Насколько важным вы считаете добавление данного пункта в Конституцию?



Это то, чего мы добиваемся уже десятки лет, и к чему постепенно приходят политики, бизнес и простые граждане в Молдове. Если мы со своей партией пройдем в парламент, обязательно будем отстаивать проевропейский вектор внешней политики, сведем все споры к минимуму на этот счет.



Как вы думаете, Молдова сможет выполнить выдвинутые со стороны ЕС условия для получения макрофинансовой помощи, которая так необходима республике?



Не совсем. Здесь стоит отметить несколько негативных факторов. Мы всецело ратуем за сотрудничество с ЕС, но нынешняя власть и особенно ставленники ДПМ часто занимаются профанацией и преследуют только свои корыстные интересы. Поэтому многие рекомендуемые ЕС реформы, демократические и экономические преобразования, рискуют провалиться. Коррупция до сих пор остается главной бедой Молдовы, а значит, прозрачной избирательной системы, которую от нас ждут, в полной мере построить не удастся.



Неужели существующих инструментов борьбы с коррупцией, которые использует Правительство Молдовы, а также выполнение рекомендаций европейских чиновников оказалось недостаточным для окончательной победы над этим недугом молдавской элиты? Может быть, вы готовы назвать конкретные имена коррупционеров?



К сожалению, мы имеем дело с масштабными явлениями, которые годами разъедают республику изнутри. Это и круговая порука, и неприкасаемость отдельно взятых высокопоставленных лиц. Я ждал, что вы сами назовете имя главного внутреннего врага Молдовы последних лет, потому что о махинациях лидера ДПМ Владимира Плахотнюка уже наслышаны во всем мире. Этот человек держит под контролем суд, прокуратуру и МВД, и на него невозможно найти управу.



Но разве у молдавских правоохранителей или общественных организаций есть доказательства его вины в преступлениях?



Конечно! Это кипы документов, материалы сотен независимых журналистских расследований, показания свидетелей, но следствие не начнётся без давления из-за рубежа. Например, известный факт, что миллиарды долларов из банковской системы были разворованы при активном участии шотландских фирм, связанных с Плахотнюком. Сейчас он пытается урвать активы одного из крупнейших банков в стране Moldova Agroindbank. После вердикта Стокгольмского суда акции банка будут переданы государству, а потом уже будут выведены на офшоры Плахотнюка. ЕС мог бы сказать свое слово по этому делу, но суд решил оставить в силе решение НБМ и только посодействовал осуществлению махинаций Плахотнюком.



В молдавских СМИ часто встречаются обвинения в адрес Плахотнюка по поводу якобы его причастности к заказному убийству банкира Германа Горбунцова...



Есть достоверные факты, что ближайший советник Плахотнюка Александр Ботнарь с помощью Раду Чижиченко шантажом вынудил киллера Виталия Проку дать показания о том, что он никогда не был знаком с Плахотнюком. Просто Генеральную прокуратуру возглавляет ставленник Плахотнюка Эдуард Харунжен, который игнорирует любые показания и очевидные улики против олигарха.



Существует ли выход из сложившегося положения?



Я убежден, что эта проблема не одной Молдовы. Криминальная империя, которую выстроил Плахотнюк, угрожает общеевропейским интересам в регионе. Мы не сможем сдвинуться в вопросе дальнейшего сближения с Румынией, если Плахотнюк будет оставаться при власти или просто на свободе. Именно поэтому мы очень ждем, чтобы международные структуры, наконец-то, помогли нам изгнать убийцу и вора из молдавской политики и отправить его на скамью подсудимых. В Нигерии уже был такой прецедент, когда международное расследование помогло вернуть в страну украденные 9 млрд. долларов. Чем Молдова хуже?



Но какими конкретно методами нужно действовать США и ЕС против Плахотнюка? Не будет ли преследование известного парламентария воспринято молдавским обществом как вмешательство во внутриполитическую жизнь Молдовы?



Конечно, нет. Арест Плахотнюка, заморозка его счетов и недвижимости, разоблачение и осуждение его деятельности со стороны руководства ЕС и Госдепартамента США необходимы с точки зрения защиты демократических ценностей. Ведь Молдова является частью европейской семьи и наши граждане ждут, чтобы многоуважаемые западные партнеры их защитили от произвола. В конечном счете, фигура Плахотнюка дискредитирует все проевропейские партии Молдовы, что будет грозить провалом демократических сил на очередных парламентских выборах по примеру президентских.



Но как же тогда популярность Плахотнюка, которая растет на фоне снижения и вашего рейтинга, и Додона с Филипом?



Все это демонстрирует зашкаливающий уровень запуганности общества, продажности СМИ и социологов. И ведь не за горами тот момент, когда Плахотнюка выдвинут в премьер-министры. Один участник кражи миллиарда из BEM Филат сел в тюрьму на 9 лет, а главный бенефициар этого преступления остается на свободе и претендует на самые высокие посты! Это абсурдная ситуация, которая с каждым годом лишь усугубляется и требует от Плахотнюка совершения новых преступлений для защиты сфер своего влияния. Скоро начнут гибнуть бизнесмены, банкиры, политики. Пострадает международная репутация и инвестиционная привлекательность Молдовы, а экономические возможности страны никогда не удастся реализовать, не говоря уже о бессмысленности предоставления любой помощи со стороны ЕС, которая обязательно осядет на счетах окружения Плахотнюка...



Вы можете дать свои прогнозы, когда Молдова пройдет точку невозврата, после которой не будет шанса очистить страну от олигархата?



Я думаю, у нас есть не больше двух-трех месяцев. Иначе все свидетели преступлений Плахотнюка будут устранены, банковская система полностью окажется под его контролем и шанс Молдовы на европейское будущее будет утерян. Хочу предупредить всю Европу, что Плахотнюку будет мало Молдовы, его преступный клан возьмется за Румынию, Болгарию, где начнут страдать экономические структуры ЕС.



Что лично вы, как лидер популярной в Молдове политической силы, сделали или планируете сделать для борьбы с Плахотнюком?



Молдавские граждане и политики уже бессильны! Надежда только на зарубежную помощь, в том числе Германии. Мы стучимся во все европейские и американские инстанции, пытаемся через вас, журналистов, распространить информацию о том, что Плахотнюк взял в заложники целую страну. Остается только верить, что влияние лидера ДПМ в Европе еще не настолько велико, чтобы парализовать Интерпол и другие структуры, которые способны остановить Плахотнюка и спасти Молдову.



Спасибо за откровенное интервью, желаем вам успехов в вашей деятельности.



По его словам, шансов спасти Молдову от тотальной коррупции и банкротства остается все меньше. Более того, именно глава ДПМ Влад Плахотнюк является главным бенефициаром денежных махинаций в стране и под его влиянием находится правоохранительная и банковская системы Молдовы. Несмотря на наличие улик и прямых доказательств причастности связанных с Плахотнюком фирм к краже из Государственного банка Молдовы 1 млрд. долларов и попытке завладеть активами крупнейшего в стране коммерческого банка Moldova Agroindbank, молдавская прокуратура игнорирует факты и не собирается проводить каких-либо процессуальных действий в отношении Плахотнюка и его команды. По мнению Нэстасе, в течение 2-3 месяцев будут устранены оставшиеся свидетели преступлений главы ДПМ, и выдвинуть ему обвинения будет еще сложнее. По словам молдавского политика, государство попало в заложники к олигарху-убийце, который все больше дискредитирует репутацию коллег по правящей коалиции, ратующих за идеи евроинтеграции и объединение с Румынией. В конце интервью Андрей Нэстасе призывает европейских чиновников и Интерпол как можно скорее включиться в расследование хищений из банковской системы Молдовы, ведь без внешней помощи молдавские граждане и парламентарии больше не способны противостоять произволу главного молдавского олигарха.



Судя по всему, коррумпированная Молдова еще не скоро сможет стать полноценным партнёром ЕС, а Влад Плахотнюк со своими незаконными финансовыми схемами явно намерен расширить влияние на соседние страны и нанести ущерб уже непосредственно европейской экономике.



Источник. статью прочитали: 169 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

После вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС в 2016 году, Молдова так и не смогла продемонстрировать экономический рост и за все это время привлекла на 17% меньше инвестиций, чем до начала действия соглашения. Несмотря на то, что Кишинев получил более 800 млн. долларов в виде грантов, и Европейский банк реконструкции и развития открыл ему кредитную линию, привести республику к европейским стандартам и нормам оказалось сложнее, чем ожидалось. Весной 2016 года Молдову захлестнули массовые протесты в связи с кражей из государственной банковской системы 1 млрд. долларов, а также были проведены первые за долгое время прямые выборы президента, на которых победил лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. На выборах в следующем году президентская партия, настроенная скептически к евроинтеграции, поборется за большинство в парламенте.Казалось бы, времени на реабилитацию перед избирателями у проевропейской правящей коалиции крайне мало, но Правительство Павла Филипа даже не смогло вовремя выполнить требования Евросоюза обязательные для получения 100 миллионов евро помощи в 2017 году. Возможно, в связи с этим глава Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк анонсировал до конца декабря смену 7 министров, а также создание новой должности вице-премьера по вопросам европейской интеграции. Но помогут ли стране данные преобразования? Ответ на этот вопрос можно найти в интервью организатора антикоррупционных митингов и лидера гражданской платформы "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе.По его словам, шансов спасти Молдову от тотальной коррупции и банкротства остается все меньше. Более того, именно глава ДПМ Влад Плахотнюк является главным бенефициаром денежных махинаций в стране и под его влиянием находится правоохранительная и банковская системы Молдовы. Несмотря на наличие улик и прямых доказательств причастности связанных с Плахотнюком фирм к краже из Государственного банка Молдовы 1 млрд. долларов и попытке завладеть активами крупнейшего в стране коммерческого банка Moldova Agroindbank, молдавская прокуратура игнорирует факты и не собирается проводить каких-либо процессуальных действий в отношении Плахотнюка и его команды. По мнению Нэстасе, в течение 2-3 месяцев будут устранены оставшиеся свидетели преступлений главы ДПМ, и выдвинуть ему обвинения будет еще сложнее. По словам молдавского политика, государство попало в заложники к олигарху-убийце, который все больше дискредитирует репутацию коллег по правящей коалиции, ратующих за идеи евроинтеграции и объединение с Румынией. В конце интервью Андрей Нэстасе призывает европейских чиновников и Интерпол как можно скорее включиться в расследование хищений из банковской системы Молдовы, ведь без внешней помощи молдавские граждане и парламентарии больше не способны противостоять произволу главного молдавского олигарха.Судя по всему, коррумпированная Молдова еще не скоро сможет стать полноценным партнёром ЕС, а Влад Плахотнюк со своими незаконными финансовыми схемами явно намерен расширить влияние на соседние страны и нанести ущерб уже непосредственно европейской экономике.