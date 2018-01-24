Шли в Норвегию, попали в российскую тюрьму



Российская граница с Норвегией. Фото: Атле Столесен

Atle Staalesen января 23, 2018

Трое молодых афганцев были задержаны российскими пограничниками в сентябре, когда они пытались перейти границу с Норвегией. Задержание произошло в закрытой погранзоне, ограждённой забором из колючей проволоки. Уголовное дело о попытке нарушения границы расследовалось следственным отделом Управления ФСБ по Мурманской области.

На этой неделе Печенгский районный суд признал подсудимых виновными, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев каждому с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу, сообщается в пресс-релизе.

В середине сентября 2017 года трое граждан Исламской Республики Афганистан приехали в Мурманск. На одной из съемных квартир с целью скрыть данные о своих личностях на случай задержания избавились от паспортов и иных документов, удостоверяющих их личность, а также от личных вещей. Затем на неустановленном транспорте прибыли в Печенгский район к Государственной границе Российской Федерации, где незаконно, скрытно, вне установленного пункта пропуска пешком преодолели инженерно-технические сооружения (оградительный забор и следовую полосу).

Это была уже пятая попытка перехода границы с Норвегией за шестимесячный период. В августе 2017 года был арестован гражданин Сирии, перелезший через забор из колючей проволоки. В июле ещё двое сирийцев проникли за заграждения, но были задержаны до того, как достигли линии границы. В июне было задержано двое марокканцев, в марте – двое иранцев.

На российской стороне заграждения тянутся вдоль всей 196-км линии границы. Они снабжены системой сигнализации, а районе автодорог общего пользования – и камерами наблюдения, работающими круглые сутки. Заграждения находятся на различном расстоянии от границы – где-то в нескольких сотнях метров, где-то в нескольких километрах.

Осенью 2015 года через пограничный КПП Борисоглебск-Стурскуг из России в Норвегию было пропущено около 5500 мигрантов. В конце ноября 2015 года «арктический миграционный путь» закрылся.

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