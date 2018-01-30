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Что такое «Русский мир» вне России на самом деле? Три коротких фильма

JAMNEWS    ЯНВАРЬ 26, 2018 

Youtube-канал ARU TV говорит, что снимает свои фильмы как альтернативу российской пропаганде в постсоветских странах

Интернет покоряет серия фильмов “Русский мир”, которые ставят задачу противостоять российской пропаганде и рассказать о том, как на самом деле живут русские общины в различных странах за пределами России. Серия запущена ARU TV, которое базируется в Таллине.

ARU TV считает свой проект альтернативной кремлевскому политическому проекту с аналогичным условным названием.

Президент России Владимир Путин и многие другие российские лидеры в течение лет говорят о важности поддержки русских общин — «русского мира» — на постсоветском пространстве. Однако в самих постсоветских странах проект «Русский мир» многие считают постимперской попыткой Москвы вернуть контроль над бывшими республиками Советского Союза, используя живущих там этнических русских. Последним по времени результатом московского проекта «Русский мир» многие называют отторжение Крыма от Украины и присоединение его к России.


ARU TV выпустил уже три первых фильма, рассказав последовательно о русских общинах в Эстонии, Латвии и Беларуси.


Эстония   

 

В Эстонии, если верить ARU TV, все реже можно встретить человека, говорящего на русском языке, особенно среди молодых людей. Основная масса русских, живущих там – пожилые люди, оказавшиеся в Эстонии еще во времена СССР. При этом миграционная политика Эстонии крайне лояльна по отношению к мигрантам, утверждают авторы фильма.

Эстонская молодежь русский язык практически не знает, поскольку необходимости в этом нет. Молодые люди, если хотят учиться или работать за пределами Эстонии, уезжают в соседнюю Скандинавию, в Германию, в Великобританию — но не в Россию.


Латвия

Правительства, последовательно приходившие к власти в Латвии после распада Советского Союза, на протяжении последних 25 лет проводили политику, в результате которой 95 процентов престижных рабочих мест в Латвии занимают латыши, сообщают авторы фильма.

При этом примерно четверть населения Латвии – этнические русские. В их числе мэр Риги Нил Ушаков.


Беларусь

Александр Лукашенко, уже 23 года занимающий пост президента Беларуси, долгое время считал необходимым тесно сотрудничать с Россией и говорил о том, что “русские и белорусы — братья”. В последние годы его позиция изменилась, Беларусь стала налаживать контакты с Западом, а отношения Лукашенко с Владимиром Путиным ухудшились.

В Беларуси русских — восемь процентов населения. При этом русский язык в республике – один из двух государственных, а две трети населения считают его основным.


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теги: Белоруссия, Эстония, Латвия  
   
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